Esta comunidad pasó 25 años sin bebés recién nacidos, una muestra de la crisis demográfica en Japón

(CNN) — Cuando Kentaro Yokobori nació hace casi siete años, era el primer recién nacido en el distrito de Sogio de la aldea de Kawakami en 25 años. Su nacimiento fue como un milagro para muchos aldeanos.

Los simpatizantes visitaron a sus padres, Miho e Hirohito, durante más de una semana, casi todos ellos personas de la tercera edad, incluidos algunos que apenas podían caminar.

“Los ancianos estaban muy contentos de ver [a Kentaro], y una señora mayor que tenía dificultad para subir las escaleras, con su bastón, vino a mí para sostener a mi bebé en sus brazos. Todas las personas mayores se turnaron para sostener a mi bebé”, recordó Miho.

La familia Yokobori (John Mees/CNN)

Durante ese cuarto de siglo sin un recién nacido, la población de la aldea se redujo en más de la mitad a solo 1.150, frente a los 6.000 hace 40 años, a medida que los residentes más jóvenes se iban y los residentes mayores morían. Muchas casas fueron abandonadas, algunas invadidas por la vida silvestre.

Kawakami es solo uno de los innumerables pequeños pueblos y aldeas rurales que han sido olvidados y abandonados a medida que los jóvenes japoneses se dirigían a las ciudades. Más del 90% de los japoneses ahora viven en áreas urbanas como Tokio, Osaka y Kioto, todas conectadas por los trenes bala Shinkansen de Japón, que siempre llegan a tiempo.

Eso ha dejado áreas rurales e industrias como la agricultura, la silvicultura y la ganadería enfrentando una escasez crítica de mano de obra que probablemente empeorará en los próximos años a medida que la fuerza laboral envejezca. Para 2022, el número de personas que trabajaban en la agricultura y la silvicultura se había reducido a 1,9 millones desde los 2,25 millones de 10 años antes.

Sin embargo, la desaparición de Kawakami es emblemática de un problema que va mucho más allá del campo japonés.

El problema de Japón es que la gente de las ciudades tampoco tiene bebés.

‘Se acaba el tiempo para procrear’

“Se está acabando el tiempo para procrear”, dijo el primer ministro Fumio Kishida en una conferencia de prensa reciente, un eslogan que hasta ahora parece no haber inspirado a la mayoría del público japonés que vive en la ciudad.

Kaoru Harumashi trabaja en madera de cedro para hacer un barril. (John Mees/CNN)

En medio de una avalancha de datos demográficos desconcertantes, advirtió a principios de este año que el país estaba “al borde de no poder mantener las funciones sociales”.

El país vio 799.728 nacimientos en 2022, la cifra más baja registrada y apenas más de la mitad de los 1,5 millones de nacimientos que registró en 1982. Su tasa de fecundidad, el número medio de hijos nacidos de mujeres durante sus años reproductivos, se ha reducido a 1,3, mucho debajo del 2.1 requerido para mantener una población estable. Las muertes han superado a los nacimientos durante más de una década.

Y en ausencia de una inmigración significativa (los extranjeros representaban solo el 2,2 % de la población en 2021, según el gobierno japonés, en comparación con el 13,6 % en Estados Unidos), algunos temen que el país se esté precipitando hacia el punto de no retorno, cuando el número de mujeres en edad fértil alcanza un mínimo crítico a partir del cual no hay manera de revertir la tendencia de disminución de la población.

Todo esto ha dejado a los líderes de la tercera economía más grande del mundo enfrentando la nada envidiable tarea de tratar de financiar las pensiones y la atención médica para una población anciana en aumento, incluso cuando la fuerza laboral se reduce.

En contra de ellos están los ajetreados estilos de vida urbanos y las largas horas de trabajo que dejan poco tiempo para que los japoneses formen una familia y el aumento del costo de vida que significa que tener un bebé es simplemente demasiado costoso para muchos jóvenes. Luego están los tabúes culturales que rodean hablar de fertilidad y las normas patriarcales que van en contra de que las madres regresen al trabajo.

La doctora Yuka Okada, directora de la Clínica Grace Sugiyama en Tokio, dijo que las barreras culturales significaban que hablar sobre la fertilidad de una mujer a menudo estaba fuera de los límites.

“(La gente ve el tema como) un poco vergonzoso. Piensa en tu cuerpo y piensa en (lo que sucede) después de la fertilidad. Es muy importante. Entonces, no es vergonzoso”.

Okada es una de las raras madres trabajadoras en Japón que tiene una carrera muy exitosa después del parto. Muchas de las mujeres japonesas con un alto nivel de educación están relegadas a puestos de medio tiempo o en el comercio minorista, si es que vuelven a ingresar a la fuerza laboral. En 2021, el 39 % de las trabajadoras trabajaban a tiempo parcial, frente al 15 % de los hombres, según la OCDE.

Tokio espera abordar algunos de estos problemas, para que las mujeres trabajadoras de hoy se conviertan en madres trabajadoras mañana. El gobierno metropolitano está comenzando a subsidiar la congelación de óvulos, para que las mujeres tengan más posibilidades de tener un embarazo exitoso si deciden tener un bebé más adelante en la vida.

Los nuevos padres en Japón ya reciben un “bono por bebé” de miles de dólares para cubrir los costos médicos. ¿Para solteros? Un servicio de citas patrocinado por el estado impulsado por Inteligencia Artificial.

Un cuento de precaución

Queda por ver si tales medidas pueden cambiar el rumbo, en áreas urbanas o rurales. Pero de vuelta en el campo, el pueblo de Kawakami ofrece una historia de precaución de lo que puede suceder si no se revierte la disminución demográfica.

Kaoru Harumashi es un aldeano de toda la vida. Kentaro lo llama abuelo. (John Mees/CNN)

Junto con la disminución de su población, muchas de sus artesanías tradicionales y formas de vida corren el riesgo de desaparecer.

Entre los aldeanos que se turnaron para sostener al joven Kentaro estaba Kaoru Harumashi, un residente de toda la vida de la aldea Kawakami de unos 70 años. El maestro carpintero ha formado un estrecho vínculo con el niño, enseñándole cómo tallar el cedro local de los bosques circundantes.

“Me llama abuelo, pero si un abuelo de verdad viviera aquí, no me llamaría abuelo”, dijo. “Mi nieto vive en Kioto y no puedo verlo a menudo. Probablemente siento un afecto más fuerte por Kentaro, a quien veo más a menudo, aunque no estamos relacionados por sangre”.

Los dos hijos de Harumashi se mudaron del pueblo hace años, al igual que muchos otros jóvenes residentes rurales en Japón.

“Si los niños no eligen seguir viviendo en el pueblo, se irán a la ciudad”, dijo.

Cuando los Yokoboris se mudaron a la aldea de Kawakami hace aproximadamente una década, no tenían idea de que la mayoría de los residentes habían pasado la edad de jubilación. A lo largo de los años, han visto morir a viejos amigos y las antiguas tradiciones comunitarias se quedan en el camino.

“No hay suficientes personas para mantener las aldeas, las comunidades, los festivales y otras organizaciones de distrito, y se está volviendo imposible hacerlo”, dijo Miho.

“Cuanto más conozco a la gente, me refiero a la gente mayor, más tristeza siento por tener que despedirme de ellos. La vida en realidad continúa con o sin el pueblo”, dijo. “Al mismo tiempo, es muy triste ver que la población local de los alrededores está disminuyendo”.

De vuelta al campo

Si eso suena deprimente, tal vez sea porque en los últimos años, la batalla de Japón para aumentar la tasa de natalidad ha dado pocas razones para el optimismo.

Aún así, un pequeño rayo de esperanza puede ser perceptible en la historia de los Yokoboris. El nacimiento de Kentaro fue inusual no solo porque el pueblo había esperado tanto tiempo, sino porque sus padres se habían mudado al campo desde la ciudad, desafiando la tendencia de décadas en la que los jóvenes cada vez más disfrutan de la comodidad de la vida de la ciudad japonesa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Algunas encuestas recientes sugieren que más jóvenes como ellos están considerando los atractivos de la vida en el campo, atraídos por el bajo costo de vida, el aire limpio y los estilos de vida sin estrés que muchos consideran vitales para tener una familia. Un estudio de residentes en el área de Tokio encontró que el 34% de los encuestados expresaron interés en mudarse a un área rural, frente al 25,1% en 2019. Entre los veinteañeros, hasta el 44,9% expresó interés.

Los Yokoboris dicen que formar una familia habría sido mucho más difícil, financiera y personalmente, si todavía vivieran en la ciudad.

Su decisión de mudarse fue provocada por una tragedia nacional japonesa hace doce años. El 11 de marzo de 2011, un terremoto sacudió el suelo con violencia durante varios minutos en gran parte del país, provocando olas de tsunami más altas que un edificio de 10 pisos que devastó grandes franjas de la costa este y provocó un colapso en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi.

Miho era oficinista en Tokio en ese momento. Recuerda sentirse impotente cuando la vida diaria en la ciudad más grande de Japón se vino abajo.

“Todo el mundo estaba en pánico, así que fue como una guerra, aunque nunca he experimentado una guerra. Era como tener dinero pero no poder comprar agua. Todo el transporte estaba cerrado, así que no podías usarlo. Me sentí muy débil”, recordó.

La tragedia fue un momento de despertar para Miho e Hirohito, quien trabajaba como diseñador gráfico en ese momento.

“Las cosas en las que había estado confiando de repente se sintieron poco confiables y sentí que en realidad estaba viviendo en un lugar muy inestable. Sentí que tenía que asegurar un lugar así por mí mismo”, dijo.

La pareja encontró ese lugar en una de las áreas más remotas de Japón, la prefectura de Nara. Es una tierra de majestuosas montañas y pequeños municipios, escondida a lo largo de caminos sinuosos bajo imponentes cedros más altos que la mayoría de los edificios.

Renunciaron a sus trabajos en la ciudad y se mudaron a una sencilla casa en la montaña, donde administran un pequeño bed and breakfast. Aprendió el arte de trabajar la madera y se especializa en la producción de barriles de cedro para las cervecerías de sake japonesas. Es ama de casa a tiempo completo. Crían gallinas, cultivan verduras, cortan leña y cuidan a Kentaro, que está a punto de entrar al primer grado.

La gran pregunta, tanto para la aldea de Kawakami como para el resto de Japón: ¿Es el nacimiento de Kentaro una señal de tiempos mejores por venir, o un nacimiento milagroso en una forma de vida moribunda?

