Emiten advertencia de nivel 4 por lluvias excesivas en algunas zonas de California

(CNN) — Las autoridades de California emitieron advertencias de evacuación en partes de varios condados en medio de poderosas tormentas que probablemente producirán lluvias severas y causarán inundaciones generalizadas en el centro y norte del estado este viernes.

La cantidad más peligrosa de lluvia podría afectar a casi 70.000 personas a lo largo de la costa central de California, que se extiende desde Salinas hacia el sur hasta San Luis Obispo e incluye partes de los condados de Ventura y Monterey, según el Centro de Predicción Meteorológica, que emitió una advertencia de nivel 4 de 4 por lluvias excesivas en la zona.

“Múltiples rondas de precipitaciones, además de la nieve derretida, darán lugar a la posibilidad de crecidas significativas a lo largo de arroyos y ríos, con posibles impactos de inundaciones generalizadas hasta principios de la próxima semana”, dijo este jueves el Centro Nacional del Agua.

La amenaza ha empujado a las autoridades locales a emitir advertencias y órdenes de evacuación para algunas zonas en la trayectoria más peligrosa de la tormenta, así como recordar a los residentes que se preparen para un nuevo episodio de mal tiempo, mientras que gran parte de California sigue en modo de recuperación de las fuertes nevadas anteriores y las inundaciones mortales en enero. La Interestatal 5 y la Autopista 1, ambas carreteras principales, también están cerradas.

Una persona murió y otra resultó herida cuando el techo de un almacén se derrumbó parcialmente en Oakland este viernes por la mañana en lo que probablemente es un incidente relacionado con el clima, dijo un oficial de bomberos. Se cree que el incidente fue consecuencia de las fuertes lluvias que han caído sobre la zona, pero Foley dijo que los investigadores serán quienes determinen los hechos en última instancia.

En la comunidad de Felton, en el condado de Santa Cruz, el residente Tom Fredericks lamentó el cansancio provocado por la incesante serie de fuertes tormentas desde principios de año.

“Hemos estado trabajando cada semana, todas las semanas que hemos podido desde entonces”, dijo Fredericks a KGO, afiliada de CNN. “Ahora estamos empezando a sentirnos como antes de las tormentas. Así que es un poco desalentador estar enfrentando todo esto de nuevo”.

Un sistema separado también está llevando nieve a una gran franja del centro de EE.UU. con alertas de clima invernal desde este viernes de Dakota del Sur a Connecticut. La tormenta ya ha registrado nevadas generalizadas de entre 5 y 12 centímetros, con una zona a lo largo de la frontera entre Illinois y Wisconsin con entre 15 y 20 centímetros.

En Minneapolis, hasta 5 centómetros de nieve podría caer, sobre los 5 centímetros que ya hay en el suelo. Y en Milwaukee, Wisconsin, se espera que caigan otros 12 centímetros de nieve hoy sobre los 10 cm que hay acumulados actualmente.

La fuerte nevada de la noche a la mañana en Wisconsin dejó sin electricidad a casi 110.000 clientes, según PowerOutage.us, incluidos unos 89.000 en el condado de Milwaukee.

The atmospheric river is easily visible on satellite, extending out just south of Hawaii. Rain will increase as the main moisture plume moves south into our area. #atmosphericriver #socal #carain #satellite pic.twitter.com/6llbpU3AZB

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 10, 2023

Mientras tanto, en California, los arroyos y riachuelos de las estribaciones de Sierra Nevada siguen siendo las zonas más vulnerables a las inundaciones provocadas por la lluvia y el deshielo, según el Centro de Predicción Meteorológica.

Alrededor de 17 millones de personas estaban bajo alerta de inundaciones en California y partes de Nevada a última hora del jueves. Las fuertes lluvias ya habían comenzado este jueves, y se espera que las peores precipitaciones y los impactos más significativos persistan durante este viernes. Las tasas de precipitación por hora aumentarán constantemente en intensidad a través de California hasta este viernes por la mañana, pudiendo alcanzar hasta 25 mm por hora.

Una emergencia de inundación repentina se emitió este viernes para el área de Springville del condado de Tulare, al sureste de Fresno, donde se instó a los residentes a buscar terrenos más altos. Entre 38 y 76 mm de lluvia había caído, junto con el rápido derretimiento de la nieve, dijeron los meteorólogos.

Una advertencia de inundación repentina estaba en vigor este viernes temprano para una parte del condado de Santa Cruz, donde el río San Lorenzo había aumentado 3,6 metros en 8 horas durante la noche, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en San Francisco. Una parte del río cerca de Big Trees se acercaba rápidamente a un nivel 2 de 3 etapa de inundación moderada y se espera que alcance su punto máximo en las próximas horas ante la posibilidad de que caigan 50 mm adicionales de lluvia en la zona, dijo el servicio meteorológico.

En el condado de Monterey, cerca de 40.000 hogares y empresas, aproximadamente el 20% de los clientes rastreados, estaban sin energía en la noche del jueves, según PowerOutage.us.

En el condado de San Luis Obispo, las autoridades emitieron una orden de evacuación a partir de la noche del jueves para los residentes al sur del dique Arroyo Grande Creek, instándoles a buscar un terreno más alto por seguridad. Un refugio de la Cruz Roja que acepta mascotas en el condado está disponible para los residentes. Mientras tanto, una advertencia de evacuación se mantiene en su lugar al norte del dique Arroyo Grande Creek y cerca de la Laguna Oceano.

Una orden de evacuación también se emitió en el condado de Madera para los residentes de la Sierra Springs Mobile Home Park debido a las condiciones peligrosas a causa de la nieve, dijo un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Madera.

Estas son las zonas con advertencias de evacuación en efecto:

Condado de Fresno: los residentes en las zona oriente del condado deben comenzar a recoger sus pertenencias y estar preparados para posibles órdenes de evacuación, dijo la oficina del sheriff en una publicación de Facebook. “La primera de una serie de tormentas severas ahora se ha desplazado a nuestra región. Se espera que deje varios centímetros de lluvia durante todo el fin de semana. Esta lluvia, junto con la nieve derretida, pondrá una tensión en los lagos, ríos y arroyos”, señaló la publicación.

Condado de Madera: más de 160 estructuras, incluyendo los terrenos para casas móviles Bass Lake Mobile Home Park y el Wildwood Mobile Home Park están bajo advertencias de evacuación debido a posibles inundaciones, dijo la oficina del sheriff. El lado este de Cascadel Woods y Church Street también se incluyeron en la advertencia. También se emitió una orden de evacuación para los residentes de la Sierra Springs Mobile Home Park debido a las condiciones peligrosas de la nieve, dijo un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Madera.

Condado de Mariposa: Greeley Hill, El Portal, Bear Creek Cabins, Oak Fire burn scar, Creekside Apartments, Hornitos y La Grange están bajo advertencia de evacuación, dijo la oficina del sheriff del condado. “Hay una amenaza potencial para la vida y / o propiedad. Las tareas de rescate o asistencia de salvamento pueden tomar más tiempo de lo normal, y puede que tenga que refugiarse en el lugar durante un período prolongado”, dijeron las autoridades.

Condado de Merced: los residentes de Planada y Le Grand deben prepararse para posibles evacuaciones y reunir documentos importantes, medicamentos, dispositivos y mascotas, dijo la oficina del sheriff en Facebook. Los refugios están disponibles en Merced y Atwater, según la publicación.

Condado de Santa Cruz: alrededor de 1.200 hogares están afectados por la advertencia de evacuación en zonas bajas a través de Felton Grove, Paradise Park, Soquel Village y Rio Del Mar Flats, así como áreas a lo largo de Corralitos Creek, incluyendo el área de College-Lake-Holohan, según funcionarios del condado.

Condado de Tulare: las áreas a lo largo del río Kings desde la línea del condado de Fresno hasta la línea del condado de Kings deben planificar la evacuación, según un comunicado de la oficina del sheriff del condado. “Los residentes deben prepararse ahora, especialmente en las zonas en riesgo de quedar aislados por la nieve o el cierre de carreteras / puentes”, dijo la oficina del sheriff. “Abastézcanse de alimentos, agua, medicamentos y otros suministros necesarios para varios días”.

Más de la mitad de los condados de California están bajo estado de emergencia

A partir de este viernes, 34 de los 58 condados de California están bajo un estado de emergencia emitido por la oficina del gobernador debido a las tormentas anteriores y la amenaza de clima severo de esta semana. El estado también activó su centro de operaciones de inundaciones este jueves por la mañana.

La oficina del gobernador Gavin Newsom también pidió este jueves a la Casa Blanca que apruebe una Declaración Presidencial de Emergencia para apoyar las respuestas estatales y locales al clima severo que el estado ha estado soportando desde el mes pasado.

“Estas tormentas ya han causado daños significativos en California por la lluvia sustancial, las nevadas y las inundaciones fluviales y urbanas. Se espera que el sistema fluvial atmosférico entrante traiga precipitaciones más intensas, creando mayores impactos y agravando las complejidades de la respuesta y la recuperación de los condados afectados que todavía están respondiendo a los efectos de la tormenta invernal de diciembre de 2022 a enero de 2023”, dice la solicitud del gobernador.

Si se aprueba, la declaración de emergencia permitiría a los condados afectados acceder inmediatamente a la asistencia federal para ayudar a proteger la seguridad pública y la propiedad, dijo la oficina del gobernador. La solicitud de fondos se aplicaría a los generadores, equipos de limpieza de carreteras y posibles refugios y asistencia de atención masiva.

Quick science lesson ahead of the atmospheric river!

What is an AR? In short: A relatively narrow band of water vapor originating from the tropics that redistributes water to higher latitudes on Earth. They are responsible for most of the moisture transport out of the tropics. pic.twitter.com/3ELzVYINNC

— NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) March 9, 2023

Los impactos de este viernes se producen en un momento en que millones de personas en la trayectoria de la tormenta no han tenido tiempo de recuperarse de múltiples rondas recientes de nevadas que enterraron a algunos barrios y carreteras, dejando a muchos varados, ya que se quedaron sin suministros importantes.

Desde finales de diciembre hasta enero, muchas zonas de todo el estado se vieron inundadas por lluvias torrenciales de ríos atmosféricos que duraron días consecutivos. Las precipitaciones causaron inundaciones mortales, deslizamientos de tierra y dañaron infraestructuras críticas que aún no han sido reparadas en algunos lugares, lo que eleva el peligro potencial asociado a la tormenta de esta semana.

Qué son los ríos atmosféricos y qué pueden causar

Los ríos atmosféricos de esta semana –que son bandas largas y estrechas de humedad en la atmósfera que transportan aire caliente y vapor de agua desde los trópicos– podrían ser aún más amenazadores debido a su temperatura cálida, según los meteorólogos.

“Se espera que las condiciones anormalmente cálidas y húmedas que se avecinan provoquen un rápido deshielo. Si combinamos este deshielo con hasta 254 mm de lluvia en 24 horas (desde el jueves por la tarde hasta el viernes por la noche), el potencial de inundaciones generalizadas es considerable, especialmente en las zonas de alto riesgo”, dijo el Centro de Predicción Meteorológica.

Las precipitaciones totales hasta el domingo por la mañana podrían oscilar entre 38 y 76 mm para la mayoría de las zonas urbanas con entre 76 y 153 mm en las sierras de la costa y las colinas del interior. Las montañas de Santa Cruz podrían recibir hasta 200 mm y en algunas zonas aisladas en los picos y terrenos más altos de las montañas de Santa Lucía se pueden esperar hasta 304 mm.

La previsión amenazadora llevó a algunas estaciones de esquí a anunciar cierres. Kirkwood Mountain Resort dijo que no abriría este viernes, al igual que Northstar California Resort y Heavenly Resort en South Lake Tahoe, en la frontera de Nevada con el centro de California.

Mientras tanto, el Centro de Avalanchas de la Sierra Oriental emitió una advertencia de avalancha en secciones del condado de Mono, según el Servicio Meteorológico Nacional en Reno, Nevada.

En otras partes del Oeste, la nieve estaba cayendo este viernes temprano en partes de Nevada, Oregon e Idaho, donde ahora se esperan de 15 a 30 cm en las elevaciones más bajas y de 30 a 60 cm en las elevaciones más altas. Esta nevada se espera que se desplace hacia Utah, el oeste de Colorado y Montana por la mañana de este viernes, con una previsión de hasta 60 cm de nieve.

— El meteorólogo de CNN, Robert Shackelford, Taylor Romine y Rebekah Riess contribuyeron con este reportaje.

