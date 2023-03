Ella estaba a unas semanas de su licencia por maternidad en Twitter, hasta que Elon Musk asumió el control

Nueva York (CNN) — Bim Ali estaba en las primeras semanas de su primer embarazo cuando el multimillonario Elon Musk…

Nueva York (CNN) — Bim Ali estaba en las primeras semanas de su primer embarazo cuando el multimillonario Elon Musk acordó la adquisición de Twitter, donde trabajaba como ingeniera en el equipo de tecnologías centrales Redbird.

En los meses de intensa incertidumbre que siguieron, Ali se quedó en la compañía, intentando no pensar en el torrente de noticias sobre el acuerdo lleno de altibajos, para enfocarse en su salud y en la de su bebé.

“Estaba realmente feliz, amaba a mi equipo y amaba contribuir”, dijo Ali. “También estaba embarazada así que [irme] no tenía sentido a ningún nivel”, pues la licencia de maternidad podría no estar garantizada como una persona recién contratada en otra compañía, dijo.

Pero, en noviembre, poco después de que Musk finalizara la adquisición y a unas semanas de la fecha de inicio de sus cinco meses de licencia por maternidad, Ali fue despedida como parte de la primera ronda de recortes masivos bajo el nuevo propietario.

El 4 de enero fue la fecha oficial de finalización de la relación laboral entre Ali y Twitter, lo cual la dejó sin el seguro médico que la empresa proporcionaba para ella y su familia. Su bebé nació una semana después. A dos meses de su despido, aún no ha comenzado su búsqueda de un nuevo empleo y está pasando tiempo con su recién nacido.

“Pero no tengo el apoyo financiero que había planeado”, dijo. “Tenemos que ingeniarnos una manera de salir a flote”.

Ali es una de miles de empleados actuales y antiguos de Twitter cuyas vidas han dado un giro desde que Musk comenzó a adquirir acciones de la empresa de medios sociales a principios del año pasado. Los empleados de Twitter soportaron un circo corporativo como ninguno, incluyendo las amenazas de Musk de salirse del acuerdo, sus disputas públicas con ejecutivos de Twitter, el potencial de un juicio de alto perfil entre Twitter y Musk, y la finalización del acuerdo acompañado inmediatamente de rumores de despidos masivos.

Bim Ali, vista aquí en la sede de Twitter en San Francisco en marzo de 2022, fue despedida oficialmente el 4 de enero, una semana antes del nacimiento de su primer hijo. “No estoy recibiendo el apoyo financiero que había planeado”, dijo. Cortesía de Bim Ali

Tras la adquisición de Twitter, Musk recortó más de la mitad de su plantilla y procedió a despedir y expulsar a aún más empleados, al tiempo que advertía repetidamente de que Twitter podría entrar en quiebra. Según los informes, Twitter tiene ahora menos de 2.000 empleados tras los nuevos recortes del mes pasado, frente a los 7.500 que tenía antes de que Musk se hiciera cargo de la empresa.

Los antiguos trabajadores que hablaron con CNN dijeron que el año pasado se sintieron como una sacudida: pasaron de trabajar para una empresa cuya cultura les encantaba con una misión corporativa en la que creían, a buscar un nuevo trabajo y preocuparse por el futuro de la plataforma bajo el liderazgo de Musk mientras restauraba cuentas incendiarias y alienaba a los anunciantes. Un exempleado dijo a CNN tras los despidos de diciembre que sentían como si estuvieran de luto por lo que había sido su “trabajo soñado”.

Muchos empleados se tambalean ahora por indemnizaciones más generosas que afirman que se les prometieron pero nunca se materializaron. Mientras que algunos han encontrado trabajo rápidamente, otros han tenido que lidiar con un mercado laboral tecnológico que se encuentra en su punto más sombrío de los últimos tiempos. Y, en algunos casos, los trabajadores están compaginando la incertidumbre del desempleo con la discapacidad o la enfermedad, así como con embarazos, permisos parentales u otras obligaciones familiares, según antiguos empleados que han hablado con CNN y demandas legales presentadas contra la empresa.

“Yo no era ingeniera de software ni ejecutiva”, afirma Michele Armstrong, exingeniera senior de audio y video, que fue despedida siete meses después de incorporarse a la empresa. “Ganaba un sueldo decente en San Francisco, pero si no encuentro otro trabajo, tendré que mudarme de mi departamento porque me pagaban lo justo para vivir en San Francisco… pero no era de las personas que podían ahorrar un montón de dinero”.

Armstrong dice que ahora está buscando trabajo en el difícil mercado laboral de la tecnología y echando mano de sus ahorros de jubilación para ayudar a pagar el alquiler.

Vista de la sede de Twitter en San Francisco, California, el 8 de febrero. (Foto: Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images)

Armstrong y Ali se encuentran entre los más de 1.500 antiguos empleados que han emprendido acciones legales. Los exempleados de Twitter han presentado demandas de arbitraje y cuatro demandas colectivas contra Twitter para reclamar indemnizaciones adicionales que, según alegan, les prometió la empresa antes de que Musk la adquiriera.

Algunos exempleados también han alegado discriminación por razón de sexo y discapacidad y otras cuestiones, que la empresa ha argumentado ante los tribunales que carecen de fundamento.

“Una persona puede afectar a nuestra forma de vida y, por desgracia, estamos viendo los efectos negativos de la forma en que se dirige Twitter”, dijo Ali.

Twitter ha solicitado que se desestimen las cuatro demandas colectivas, alegando que sus despidos fueron legales y que los empleados deben presentar sus reclamaciones en arbitraje. Un juez dictaminó el mes pasado a favor de la empresa que al menos algunos trabajadores no podían presentar sus reclamaciones a través de una demanda colectiva y debían hacerlo mediante arbitraje.

Twitter no ha hecho comentarios públicos sobre las demandas de arbitraje, pero Shannon Liss-Riordan, la abogada que representa a cientos de antiguos empleados de Twitter, presentó el mes pasado una demanda en la que acusaba a la empresa de no cooperar con el proceso de arbitraje. Twitter, que despidió a gran parte de su equipo de relaciones con los medios de comunicación el año pasado, no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

“Nada de qué preocuparse”

Armstrong estaba en las sesiones de incorporación a un nuevo puesto de trabajo en Twitter, a la que llamó su “empresa unicornio”, el día que saltó la noticia de que Musk había acordado comprar la compañía. “Fue muy acogedor”, dice Armstrong de la empresa. “Me respetaban, y eso no lo había tenido en ningún otro sitio trabajando en tecnología”.

Pero en los meses posteriores a la oferta de Musk en abril para comprar Twitter, los empleados fueron testigos de una cobertura de noticias casi diaria sobre su empleador y una amplia gama de preguntas sobre la adquisición, desde la incertidumbre sobre la financiación del multimillonario hasta las preocupaciones sobre su visión de “libertad de expresión” para la plataforma.

Michele Armstrong, antigua ingeniera de audio y video, fue despedida siete meses después de incorporarse a Twitter. Armstrong dice que ahora está buscando trabajo y echando mano de sus ahorros de jubilación para ayudar a pagar el alquiler. Crédito: CNN

“Estuvimos en la montaña rusa de Twitter, el capítulo de Elon Musk, durante siete meses”, dijo Ali. “Y durante ese tiempo, él estaba dentro, estaba fuera, estaba pasando, no estaba pasando, podríamos haber sido comprados por alguna otra facción, había tantos rumores, tantas opiniones”.

De los muchos rumores que circulaban sobre los planes de Musk para Twitter, los exempleados dicen que la mayor duda interna era si Musk llevaría a cabo despidos tras su adquisición.

Pero los exempleados dicen que se tranquilizaron después de una reunión en junio en la que Musk respondió a una pregunta sobre despidos diciendo a los trabajadores de Twitter que “cualquiera que sea obviamente un contribuyente significativo no debería tener nada de qué preocuparse”.

“Pensé, bueno, entonces no tengo nada de qué preocuparme porque soy una colaboradora importante”, dijo Armstrong, quien añadió que antes había considerado empezar a buscar otro trabajo pero “entonces él dijo eso y como que me hizo cambiar de opinión”.

Al igual que Ali, algunos empleados dijeron que, aunque hubieran querido marcharse, simplemente no les parecía una opción por motivos personales. Otros trabajadores se mostraron abiertos a la idea de trabajar para Musk, uno de los empresarios más famosos del mundo, a pesar de su reputación como figura controvertida en Twitter y de la incertidumbre en torno a sus planes para la plataforma.

“Twitter nunca ha sido una empresa perfecta… así que acojo con satisfacción ese enfoque, no necesariamente contrario, pero sin duda diferente”, dijo Justine de Caires, una exingeniera de software que fue la principal demandante en una demanda colectiva presentada contra Twitter poco después de los despidos masivos de noviembre y que ahora está llevando a cabo demandas de arbitraje contra la empresa. “Creo que sin duda podríamos haber aprendido algo de Elon”.

La exempleada de Twitter, Justine De Caires, camina hacia la entrada de un juzgado federal en San Francisco, el jueves 8 de diciembre de 2022. De Caires es una de las exempleadas de Twitter que ha emprendido acciones legales contra la compañía tras los despidos masivos que se produjeron después de que Musk asumiera el cargo. Crédito: Jeff Chiu/AP

En cambio, los empleados de Twitter dicen que escucharon muy poco de su nuevo líder en los días inmediatamente posteriores a su toma de posesión. De Caires pasó la primera semana a las órdenes de Musk trabajando en Twitter Blue, el servicio de suscripción que Musk quería renovar como parte de su urgente esfuerzo por aumentar los ingresos. En un momento dado, De Caires dijo que trabajaron toda la noche para ayudar con el esfuerzo.

Armstrong dijo que una noche de la primera semana la llamaron de la oficina a las 8 de la noche para que ayudara a instalar el equipo de audio y video en una sala de conferencias de un edificio de oficinas que la empresa estaba a punto de cerrar porque la nueva dirección quería celebrar reuniones allí.

Una semana después de su toma de posesión, Musk despidió por correo electrónico a cerca de la mitad de la plantilla de Twitter, dejando a los empleados sin trabajo —y al menos a algunos confundidos sobre si podrían buscar nuevos empleos sin arriesgar su indemnización por despido— justo antes de las festividades. En las semanas siguientes, Musk siguió echando a más empleados, incluso pidiendo a los que quedaban que se comprometieran a trabajar “muy duro” o dimitir.

Musk había negado los informes anteriores a su adquisición de que planeaba recortar el 75% de los puestos de trabajo en Twitter con el fin de reducir costos, pero efectivamente terminó haciendo algo parecido con varias rondas de reducciones de personal en los últimos cuatro meses.

Indemnizaciones por despido “decepcionantes”

En demandas y reclamaciones de arbitraje, numerosos exempleados de Twitter han alegado que la empresa había prometido que, si se producían despidos tras la adquisición por Musk, las indemnizaciones serían al menos equivalentes a las ofrecidas antes de su adquisición, incluidos dos meses de salario base, tres meses de adquisición acelerada de acciones, bonificaciones anuales y la continuidad de la cobertura del seguro médico.

En cambio, Twitter ofreció a los empleados despedidos solo un mes de indemnización tras el despido, más allá del pago durante el período de preaviso que exigen las leyes estatales y federales. Eso es mucho menos que en empresas rivales como Meta, que despidió a miles de trabajadores al mismo tiempo que los primeros recortes de Musk y les garantizó 16 semanas de salario base más dos semanas adicionales por cada año que trabajaron en la empresa. Y para al menos algunos exempleados, la oferta de indemnización aterrizó en su carpeta de correo no deseado, según tuits públicos y exempleados que hablaron con CNN.

La abogada Shannon Liss-Riordan representa a unos 1.500 exempleados de Twitter que han emprendido acciones legales contra la empresa tras la adquisición de Musk. Crédito: Jeff Chiu/AP

“Muchos empleados de Twitter se pusieron en contacto conmigo para decirme que se habían fiado de la anterior promesa de indemnización de la empresa. Estaban nerviosos durante todo ese tiempo de incertidumbre del año pasado, cuando no estaba claro qué iba a pasar con la empresa, y la dirección de Twitter no quería perder a su fuerza de trabajo mientras tanto, así que para mantener a la gente allí, hicieron estas promesas”, explicó Liss-Riordan a CNN.

Algunos exempleados dicen que las promesas de indemnización de la empresa los habían animado a quedarse en la compañía el verano pasado en medio de la incertidumbre en torno a la adquisición de Musk, solo para lamentarlo cuando la industria tecnológica entró en su declive más pronunciado en la memoria reciente más tarde en el año.

“Habría estado muy bien dedicar el tiempo a un mercado tecnológico sustancialmente mejor mientras aún existía”, afirma de Caires. “El mercado es basura caliente ahora mismo. Me senté a principios de semana tras una oleada de rechazos y pensé: quizá debería ser bombero o algo así… porque los empleos tecnológicos no existen”.

De Caires dijo que alrededor de la mitad de su indemnización había consistido en la adquisición de acciones, por lo que perder esa parte del paquete de indemnización significaba perder una gran cantidad de dinero adicional. Ella y otros trabajadores esperan ahora recuperar esas supuestas pérdidas a través de sus demandas de arbitraje.

“Muchos de nosotros nos esforzamos mucho porque amamos la empresa y nos gusta superarnos”, dijo Ali a CNN.

“Creo que había muchos trabajadores excelentes en Twitter (…) formábamos parte de un movimiento global para decirle a todo el mundo lo que está pasando, cómo te está afectando a nivel local, cómo te está afectando a nivel nacional, cómo te está afectando a nivel global. Y creo que todos deberíamos recibir una compensación justa por lo que hicimos”.

