Crisis bancaria global: ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Aumenta el riesgo de recesión?

(CNN) — El viernes pasado, el mayor colapso de un banco de EE.UU. desde la crisis financiera mundial se producía…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El viernes pasado, el mayor colapso de un banco de EE.UU. desde la crisis financiera mundial se producía en tiempo real cuando un importante prestamista del sector tecnológico sucumbió a una corrida bancaria clásica.

Los clientes de Silicon Valley Bank retiraban frenéticamente su dinero del prestamista con sede en California antes de que los reguladores estadounidenses intervinieran para tomar el control. Pero el colapso aterrorizó a los mercados, perjudicó a las instituciones financieras más débiles que ya luchaban con las consecuencias no deseadas del aumento de las tasas de interés y los daños autoinfligidos.

Una semana después, se cerró un segundo banco regional de EE.UU., Signature Bank, se reforzó un tercero, First Republic Bank, y se convirtió en la primera gran amenaza desde 2008 para un banco de importancia financiera mundial: el Credit Suisse (la amenaza, al menos por ahora, se ha evitado).

Credit Suisse: por qué está en dificultades y por qué es algo grave

Ahora bien, la calma relativa se ha restablecido solo gracias a la provisión de grandes sumas de efectivo de emergencia por parte de los prestamistas de último recurso, los bancos centrales, y algunos de los jugadores más fuertes del sector.

No obstante, los mercados siguen nerviosos: los índices de referencia de las acciones de los bancos estadounidenses y europeos han perdido un 20 % y un 13 %, respectivamente, desde el cierre de las operaciones del miércoles pasado. Wall Street abrió a la baja el viernes y las acciones de First Republic cayeron alrededor de un 16%.

¿Qué sucedió?

Viernes 10 de marzo: la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) del gobierno de EE.UU. tomó el control del Silicon Valley Bank (SVB). Fue el mayor colapso bancario en Estados Unidos desde Washington Mutual en 2008. Las ruedas comenzaron a fallar 48 horas antes cuando el banco sufrió una pérdida multimillonaria al cobrar bonos del gobierno de EE.UU. para recaudar dinero para pagar a los depositantes. Intentó, sin éxito, vender acciones para apuntalar sus finanzas. Eso desencadenó el pánico que condujo a su caída.

Domingo 12 de marzo: la FDIC cerró el Signature Bank después de una corrida en sus depósitos por parte de clientes que estaban asustados por la implosión del SVB. Ambos bancos tenían una proporción inusualmente alta de depósitos no asegurados para financiar sus negocios.

Últimas noticias sobre bancos, mercados y acciones mundiales: La crisis bancaria aún no ha terminado

Miércoles 15 de marzo: después de ver cómo las acciones de Credit Suisse colapsaban hasta en un 30 %, las autoridades suizas anunciaron un respaldo para el segundo banco más grande del país. Calmó el pánico inmediato del mercado, pero el jugador global aún no está fuera de peligro. Los inversores y los clientes están preocupados de que no tenga un plan creíble para revertir un declive a largo plazo en su negocio.

Jueves 16 de marzo: First Republic Bank estaba al borde del abismo cuando los clientes retiraron sus depósitos. En una reunión en Washington, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y Jamie Dimon, director ejecutivo del banco más grande de Estados Unidos, elaboraron planes para un rescate por parte del sector privado. El resultado fue un acuerdo con un grupo de prestamistas estadounidenses para depositar decenas de miles de millones de dólares en efectivo en First Republic para detener la hemorragia.

¿Cuánto ha costado el rescate?

Casi US$ 200.000 millones hasta ahora en apoyo directo del banco central. Al garantizar todos los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank, la Reserva Federal de EE.UU. está comprometida con US$ 140.000 millones. Luego están los US$ 54.000 millones que el Banco Nacional Suizo ofreció a Credit Suisse en forma de préstamo de emergencia.

La Fed también acordó montos récord de préstamos a otros bancos esta semana. Los bancos tomaron prestados casi US$ 153.000 millones de la Reserva Federal en los últimos días, superando el récord anterior de US$ 112.000 millones establecido durante la crisis de 2008.

Los bancos también recurrieron a casi US$ 12.000 millones en préstamos del nuevo programa de préstamos de emergencia de la Fed establecido a principios de semana con el objetivo de evitar el colapso de más bancos.

Los US$ 318.000 millones que la Fed ha prestado en total al sistema financiero es aproximadamente la mitad de lo que se otorgó durante la crisis financiera mundial.

“Pero sigue siendo un gran número”, dijo Michael Feroli de JPMorgan en una nota a los inversionistas el jueves. “La visión del vaso medio vacío es que los bancos necesitan mucho dinero. El vaso medio lleno es que el sistema funciona según lo previsto”.

El sector bancario también ha desembolsado miles de millones. JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup se encuentran entre un grupo de 11 prestamistas que brindan una infusión de efectivo de US$ 30.000 millones destinada a apuntalar la confianza en First Republic Bank.

Según los informes, HSBC ha comprometido más de US$ 2.000 millones para el negocio de SVB en el Reino Unido, que compró el domingo por £ 1.

¿Está seguro mi dinero?

Si tiene menos de US$ 250.000 en una cuenta en un banco estadounidense asegurado por la FDIC, es casi seguro que no tenga nada de qué preocuparse. Las cuentas conjuntas están aseguradas hasta US$ 500.000.

Los países europeos operan programas similares. En Suiza, se aseguran hasta 100.000 francos suizos (US$ 108.000) por depositante.

A los clientes de bancos fallidos en la Unión Europea se les prometen €100.000 (US$ 105.431) de sus depósitos. Los titulares de cuentas conjuntas pueden recibir una compensación combinada de € 200.000 (US$ 210.956).

En el Reino Unido, a los depositantes se les puede devolver hasta £85 000 (US$ 102.484) si su banco colapsa, duplicándose a £170.000 (US$ 204.967) para cuentas conjuntas.

¿Será más difícil conseguir un préstamo?

La respuesta corta es sí. Los bancos estresados podrían poner mucha más atención a la solvencia de los prestatarios, ya sean empresas que buscan préstamos o compradores de viviendas que intentan encontrar hipotecas.

“Si los bancos están bajo estrés, podrían ser reacios a prestar”, dijo el jueves la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, en su testimonio ante la Comisión de Finanzas del Senado. “Podríamos ver que el crédito se vuelve más caro y menos disponible”.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dijo a periodistas el jueves que “las tensiones del mercado persistentemente elevadas” podrían restringir aún más las condiciones crediticias que ya se estaban endureciendo en respuesta al aumento de las tasas de interés.

El millonario salvavidas para Credit Suisse 1:03

¿Hace esto más probable una recesión?

De nuevo, sí.

Esto es lo que Yellen también dijo a la Comisión del Senado: “Eso podría convertir esto en una fuente de riesgo económico significativo a la baja”.

Goldman Sachs indicó el miércoles que la creciente tensión en el sector bancario aumentó las probabilidades de una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses. El banco ahora cree que la economía estadounidense tiene un 35% de posibilidades de entrar en recesión dentro de un año, frente al 25% antes de que comenzara el colapso del sector bancario.

La segunda economía más grande del mundo, China, también se tambalea a pesar de un estallido de actividad luego del rápido final de las medidas draconianas contra el covid-19 a fines del año pasado.

En un movimiento sorpresa el viernes, el banco central chino redujo la cantidad de dinero que los prestamistas del país deben mantener en reserva en un intento por mantener el flujo de efectivo en la economía.

Anna Cooban contribuyó a este artículo.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.