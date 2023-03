CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 698¼ 724 696½ 704¾ +5 Jul 710½ 735¼ 708¾ 716¼ +4¾ Sep 720¾ 746 720½ 727½ +4 Dec 739 762½ 737½ 744½ +3¾ Mar 748¾ 773 748¾ 755½ +3½ May 751¾ 774 751¾ 757½ +3¼ Jul 732¼ 751¾ 732¼ 736½ +1¾ Sep 737 737 736¾ 736¾ +1¼ Dec 752 752 742 742¾ +1¼ Mar 755 755 747 747 +½ May 740½ +½ Jul 735 +½ Est. sales 132,592. Tue.’s sales 88,684 Tue.’s open int 373,926 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 646¼ 655½ 645¾ 650½ +3¼ Jul 628½ 636¼ 627 630½ +1 Sep 579¾ 585¼ 577¾ 579¼ —1¼ Dec 571¾ 576¼ 569¼ 570½ —1¾ Mar 580 584 577½ 578½ —2 May 584 588¼ 581¾ 583¼ —2 Jul 585 588½ 583¼ 584¼ —1¾ Sep 556¾ 557½ 552¼ 554 —1¼ Dec 544½ 545 540 542¾ —1¼ Mar 549¼ —1¼ May 551 —1¼ Jul 551½ —1½ Sep 509¾ —1½ Dec 494½ 496½ 491½ 493¼ — ¼ Jul 494¾ — ¼ Dec 472¾ —1 Est. sales 314,327. Tue.’s sales 291,260 Tue.’s open int 1,345,886 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 379¼ 385¾ 374 376 —3¼ Jul 366 373¼ 364¾ 365½ —4¾ Sep 368 368½ 360¼ 363 —4¾ Dec 375 375 370 370 —5 Mar 370¾ —5¾ May 383 —6 Jul 375½ —6 Sep 370¾ —6 Dec 370¾ —6 Mar 372¼ —6 Jul 355¾ —6 Sep 371½ —6 Est. sales 723. Tue.’s sales 693 Tue.’s open int 4,114, up 39 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1466 1479¾ 1462½ 1477¼ +9½ Jul 1443 1453¾ 1437 1450¾ +6¼ Aug 1397¼ 1405 1390½ 1402½ +4½ Sep 1328¾ 1333¼ 1322¼ 1330¾ +¾ Nov 1302¼ 1305¾ 1295¾ 1302½ —1¼ Jan 1308 1311½ 1301¾ 1308¼ —1¼ Mar 1303¼ 1307½ 1298¼ 1305 — ¾ May 1305½ 1309¾ 1302¾ 1307¾ — ¼ Jul 1311 1311½ 1307 1310 — ½ Aug 1294¾ Sep 1266¾ Nov 1242¼ 1243 1238½ 1242½ —2 Jan 1242¼ —2¾ Mar 1234½ —2¾ May 1214¾ —5 Jul 1219¾ —5¾ Aug 1209 —5¾ Sep 1188¾ —5¾ Nov 1169½ 1169½ 1169½ 1169½ —3 Jul 1165½ —3 Nov 1132 —3 Est. sales 194,875. Tue.’s sales 240,435 Tue.’s open int 723,433, up 1,589 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 54.92 55.56 54.50 55.38 +.33 Jul 54.99 55.60 54.58 55.46 +.34 Aug 54.51 55.12 54.15 55.00 +.36 Sep 54.06 54.60 53.69 54.52 +.40 Oct 53.52 54.11 53.20 54.03 +.48 Dec 53.25 53.88 52.92 53.80 +.52 Jan 53.07 53.77 52.98 53.70 +.55 Mar 52.91 53.74 52.91 53.68 +.60 May 52.82 53.73 52.82 53.67 +.58 Jul 53.63 53.74 53.60 53.74 +.57 Aug 53.52 53.61 53.52 53.61 +.56 Sep 53.57 53.57 53.35 53.46 +.57 Oct 53.21 +.56 Dec 53.17 +.56 Jan 53.07 +.56 Mar 52.86 +.59 May 52.86 +.60 Jul 52.91 +.56 Aug 52.88 +.56 Sep 52.88 +.55 Oct 52.79 +.55 Dec 52.77 +.56 Jul 52.68 +.56 Oct 52.67 +.56 Dec 52.53 +.56 Est. sales 99,326. Tue.’s sales 104,746 Tue.’s open int 465,793, up 2,744 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 457.30 461.90 455.40 458.20 +.30 Jul 453.10 457.20 451.40 453.80 +.20 Aug 443.20 446.90 441.70 443.40 —.60 Sep 430.50 433.10 429.10 430.30 —1.00 Oct 419.90 421.80 418.10 418.90 —1.30 Dec 416.60 418.80 414.80 415.80 —1.40 Jan 411.70 413.10 409.50 410.30 —1.40 Mar 400.70 402.00 398.70 399.70 —1.30 May 395.90 395.90 392.50 393.50 —2.00 Jul 392.90 394.00 390.80 391.60 —2.60 Aug 387.50 390.00 387.50 387.80 —2.30 Sep 383.00 385.00 383.00 383.30 —1.90 Oct 379.70 380.00 376.80 376.80 —2.20 Dec 378.30 378.30 375.60 375.60 —2.20 Jan 371.60 —2.20 Mar 368.70 —2.20 May 369.10 —2.20 Jul 370.00 —2.20 Aug 367.90 —2.20 Sep 363.90 —2.20 Oct 363.60 —2.40 Dec 362.80 —2.40 Jul 361.30 —2.40 Oct 361.30 —2.40 Dec 355.70 —2.40 Est. sales 107,476. Tue.’s sales 104,746 Tue.’s open int 417,537, up 2,368

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.