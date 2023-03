Blink-182 pospone su gira por Latinoamérica luego que su baterista, Travis Barker, se lesionara un dedo

(CNN Español) — Malas noticias para los fans de Blink-182 en Latinoamérica. La agrupación de punk anunció este miércoles que debía…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Malas noticias para los fans de Blink-182 en Latinoamérica. La agrupación de punk anunció este miércoles que debía posponer su gira por la región debido a una lesión de su baterista Travis Barker.

Tom DeLonge, cofundador y uno de los vocalistas de la banda, fue el encargado de realizar el anuncio a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero decir a todos en Sudamérica que sentimos mucho no poder ir. Esto es algo que hemos querido hacer por tanto tiempo y hemos trabajado tan duro. Tuvimos uno de sus extraños accidentes que nadie se imaginó. Travis necesita una cirugía en uno de sus dedos y tenemos que hacerlo bien, que se fortalezca, antes de que podamos hacer algo más”, dijo DeLonge.

View this post on Instagram

A post shared by Official Tom DeLonge (@tomdelonge)

En 2015, DeLonge abandonó la agrupación. Él, junto a Mark Hoppus, creó Blink-182 a inicios de los noventa. Barker se unió años más tarde.

En 2022 la banda anunció que DeLonge regresaba para grabar un disco (el primero del también guitarrista con la banda en al menos una década) y que también emprenderían una gira mundial.

En octubre de 2022 lanzaron “Edging”, el primer sencillo tras el regreso de DeLonge.

La banda es conocida a nivel mundial por temas como “All The Small Things” y “What’s My Age Again?”, ambos de su álbum “Enema Of The State”, lanzado en 1999.

La gira de Blink-182 por Latinoamérica

La banda iniciaba en marzo una gira por varios países latinoamericanos en torno a festivales musicales, entre ellos las versiones latinas de Lollapalooza (Argentina, Chile y Brasil), Estéreo Picnic en Bogotá, Asuncionico en Paraguay, Tecate Pa’l Norte en México, entre otros.

México era la primera parada en donde visitarían Tijuana, le seguía Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Brasil y finalizaban de vuelta en México.

“Estos eran algunos de los lugares más importantes del mundo para una banda. Este es el pináculo de nuestra carrera, ir y presentarnos para ustedes. Quiero que sepan que estamos devastados y estamos planeando regresar”, dijo DeLongue.

El cantante dijo que todas estas fechas las realizarán en 2024.

“Sé que parece que esperaron tanto tiempo, algo que es cierto, y nosotros también hemos esperado tanto (para presentarnos)”, agregó el vocalista.

¿Qué le pasó a Travis Barker?

Este martes, Travis Barker publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y un video en el que se le ve a una persona manipulando su dedo anular. La persona le pregunta al baterista si siente dolor al moverle el dedo, a lo que el músico dice que sí, que es doloroso.

View this post on Instagram

A post shared by travisbarker (@travisbarker)

A inicios de febrero, Barker dijo en su cuenta de Twitter que había sufrido otra lesión: se dislocó y rompió los ligamentos de un dedo tocando batería.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬

— Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023

No está claro cuál fue la lesión que requirió que Barker fuera intervenido quirúrgicamente.

En los últimos meses Barker ha lidiado con temas de salud. En septiembre el baterista fue hospitalizado tras sufrir de una pancreatitis grave que, dijo el músico en sus redes sociales, puso en riesgo su vida.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.