Ben Affleck aclara lo que ocurrió en el momento de los Grammy que se hizo viral (y hasta inspiró un meme)

(CNN) – Ben Affleck decidió aclarar algunas cosas.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, publicada este jueves, el actor trató de explicar los rumores que el meme viral de “Ben Affleck pasándolo mal en los Grammy” generó sobre su relación con Jennifer Lopez, después de que la pareja pareciera tener reacciones visiblemente diferentes durante el evento.

Affleck dijo que en realidad se estaba divirtiendo, pero que cuando vio al presentador de los Grammy, Trevor Noah, acercarse a ellos, pensó: “Oh, Dios”.

“Nos estaban enfocando en la toma, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: ‘Tan pronto como comiencen a transmitir, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor'”, explicó Affleck.

“Ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas’. Eso es algo de marido y mujer. Es decir, algo de eso es, y yo estoy como ”Está bien, ¿de quién es este evento?’ Como que no sigo el ritmo. Mi esposa sí, obviamente. Y sí, es el evento de trabajo de tu esposa”, añadió.

Affleck también se refirió a la polémica que se desató por los comentarios que hizo en 2021 durante una entrevista con Howard Stern sobre su matrimonio previo con la actriz Jennifer Garner.

“Tuve una experiencia realmente dolorosa en la que hice una entrevista cuando estaba realmente vulnerable, y todo lo que se retomó fue algo que no solo no estaba bien, sino que en realidad era lo contrario a lo que quería decir”, señaló Affleck al The Hollywood Reporter.

El actor y director enfrentó a una lluvia de críticas después de decir que se sentía “atrapado” en la relación con Garner.

“Es parte de la razón por la que comencé a beber”, dijo Affleck a Stern. “Porque estaba atrapado”.

Los comentarios de Ben Affleck sobre Jennifer Garner “se tergiversaron”

Affleck le dijo a The Hollywood Reporter que nunca intentó culpar a Garner por su forma consumo de alcohol. “Para ser claros, mi comportamiento es enteramente mi responsabilidad”, dijo.

“Lo que trataba de decir era algo triste. Cualquiera que haya pasado por un divorcio hace ese cálculo de ¿cuánto lo intentamos? Nos amábamos. Nos preocupamos el uno por el otro. Nos respetamos mutuamente”, dijo Affleck en la nueva entrevista.

“Yo estaba tratando de decir, ‘Oye, mira, estaba bebiendo demasiado, y cuanto menos feliz te vuelves, ya sea por tu trabajo, tu matrimonio, es solo que a medida que tu vida se vuelve más difícil, si estás haciendo cosas para llenar un vacío que no es saludable, vas a empezar a hacer más de esas cosas’”.

La pareja finalmente se separó en 2015.

Affleck dijo que cree que sus comentarios fueron “tergiversados para generar clickbait”. En ese sentido añadió: “no importaba cuántas veces dije: ‘No me siento así. Te lo digo, no culpo a mi exesposa por mi alcoholismo’”.

Affleck y Jennifer Lopez se reencontraron casi 20 años después de haberse comprometido y casado por primera vez en julio de 2022.

“[Jennifer Lopez] me dice hoy, ‘Relájate, sé tú mismo. Diviértete. De hecho, eres un tipo divertido, que es real y genuino y pareces tan serio’”, dijo Affleck a la publicación. “¿Parezco serio? Pero como en muchas cosas, tiene toda la razón. Y ella me ama. Ella me está cuidando. Ella está tratando de ayudarme”.

