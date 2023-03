Alrededor de 237.000 clientes sin electricidad en EE.UU. debido a los fuertes vientos del “nor’ester” que amenaza con más apagones

(CNN) — Partes del nor’ester, una tormenta que se desplaza a lo largo de la costa este de EE.UU., que…

(CNN) — Partes del nor’ester, una tormenta que se desplaza a lo largo de la costa este de EE.UU., que sepultó partes del noreste del país bajo varios centímetros de nieve y dejó a cientos de miles sin electricidad, permanecerá este miércoles sobre Nueva Inglaterra, donde se espera que traiga nieve limitada pero fuertes vientos que podrían causar más apagones antes de alejarse de la costa.

Se pronostican de 2 a 10 centímetros adicionales de nevadas en partes del norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra este miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional, después de que algunas partes de la región fueran golpeadas con más de 60 centímetros de nieve este martes.

Varias comunidades informaron nevadas de 90 centímetros este martes por la noche, incluidos los pueblos de Moriah y Stony Creek en Nueva York y Marlboro, Vermont. En Beacon, Nueva York, los residentes vieron hasta 1,1 metros de nieve.

Aunque las nevadas disminuirán significativamente durante la noche, fuertes vientos con ráfagas de hasta 80 km/h podrían soplar en áreas del Atlántico medio y el noreste durante la mañana.

Las intensas condiciones de la tormenta dejaron cerca de 237.000 residencias y negocios en el noreste sin electricidad desde la madrugada del miércoles, según el rastreador de servicios públicos PowerOutage.us. Es posible que se produzcan cortes de energía adicionales este miércoles, ya que los fuertes vientos amenazan con romper las ramas de los árboles cargados de nieve y derribar las líneas eléctricas, dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Los apagones en varios estados dejaron a miles de clientes sin energía eléctrica en cinco estados, según el más reciente reporte de PowerOutage.us.

Nueva Hampshire: 76.746

Maine: 65.238

New York: 39.569

Massachusetts: 30.746

Vermont: 25.313

El primer “nor’easter” de la temporada amenaza con fuertes nevadas y vientos, cortes de energía y problemas de viaje

Una persona intenta usar un quitanieves para quitar la nieve de un camino de entrada en Rutland, Massachusetts, el martes. (Crédito: Joseph Prezioso/AFP/Getty Images)

Los peligros que trae consigo el “nor’ester”

El “nor’easter”, un tipo de tormenta que viaja a lo largo de la costa este y trae vientos del noreste, interrumpió la vida cotidiana en franjas de la región, creando condiciones traicioneras o imposibles de transitar en las carreteras y creando peligros para quienes intentaban salir a quitar la nieve.

En Derry, Nueva Hampshire, un árbol que cayó golpeó y atrapó a un niño que había estado jugando cerca de un padre que estaba limpiando la nieve este martes por la tarde, dijo el Departamento de Bomberos de la ciudad. Bomberos y policías utilizaron motosierras y palas para liberar al niño, que fue llevado a un hospital con heridas leves.

“Tengan en cuenta el mayor peligro de lesiones y ataques cardíacos al palear nieve muy húmeda”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional el martes.

La tormenta también provocó el cierre de escuelas y retrasos en las clases en toda la región este martes. Algunas escuelas también se verán afectadas este miércoles, incluidas las Escuelas Públicas de Worcester en Massachusetts, que anunciaron un retraso de dos horas en el inicio.

En Nueva York, donde alrededor de 40.000 residencias y negocios permanecieron sin electricidad este miércoles temprano, la gobernadora Kathy Hochul anunció varios centros de calentamiento disponibles en los condados más afectados, incluidos los condados de Albany, Ulster y Saratoga. El gobernador también imploró a los residentes que “continúen evitando viajes innecesarios para que los quitanieves y el personal de emergencia puedan hacer su trabajo”.

Las fuertes nevadas dificultan los viajes

Equipos de reparación de servicios públicos en Albany, Nueva York, hacen una caravana durante la tormenta del martes. (Crédito: Hans Pennink/AP)

Este martes se cancelaron más de 2.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos, y se retrasaron más de 6.000 vuelos adicionales, en su mayoría conectados a aeropuertos en el noreste mientras la tormenta azotaba la región, según sitio de rastreo FlightAware.

Las aerolíneas, incluidas Delta, American, United, Southwest, JetBlue y Spirit, han emitido exenciones de viaje o políticas de cambio de reserva flexibles para los pasajeros cuyos vuelos se vieron afectados por el clima invernal.

Los funcionarios de toda la región afectada advirtieron a los conductores que tomen precauciones adicionales o eviten las carreteras cubiertas de nieve o hielo.

En Nueva Hampshire, la policía estatal respondió a más de 200 choques y vehículos que se habían salido de la carretera, dijo la policía estatal de Nueva Hampshire en un tuit.

Los estados desplegaron equipos de arados y otros vehículos de respuesta a emergencias, incluido el Departamento de Transporte de Massachusetts, que dijo que envió 1.813 equipos para responder a la tormenta y tratar las carreteras. El departamento también emitió una restricción de velocidad de 40 mph en la Interestatal 90, que se extiende por todo el estado.

45 millones de personas bajo alerta de congelamiento

Se han emitido alertas de congelamiento para más de 45 millones de personas en todo el sur del país, desde Arkansas hasta las Carolinas. Se esperan temperaturas bajo cero en toda el área alertada, con las temperaturas de hasta -6 grados centígrados.

Los avisos de heladas se extienden tan al sur como Tallahassee en Florida. Las bajas temperaturas podrían llegar a los 0 grados centígrados.

Cazadores de huracanes recopilan datos de tormentas en ambas costas

Mientras el noreste barría el noreste y un sistema fluvial atmosférico separado azotaba la costa del Pacífico, los cazadores de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU. recopilaron datos que podrían mejorar los pronósticos futuros para las regiones.

Hasta los últimos años, los pronosticadores tenían que depender únicamente de satélites y modelos de pronóstico para pronosticar los ríos atmosféricos, que pueden volverse muy fangosos, sin saber realmente lo que sucede dentro de las tormentas, según la meteoróloga de CNN Jennifer Gray.

We at it again flying another #AtmosphericRiver in the Pacific and the developing #snow storm in the Atlantic. The @53rdWRS is continuing to gather critical data from coast to coast to improve forecasts of these highly impactful late-season winter storms. pic.twitter.com/x0KSub68OT

— Jeremy DeHart (@JeremyDeHart53d) March 14, 2023

Pero ahora, los cazadores de huracanes pueden volar hacia las tormentas y desplegar instrumentos que pueden transmitir datos meteorológicos en vivo y precisos. Los datos se pueden incluir inmediatamente en los modelos de pronóstico del tiempo, lo que mejora drásticamente la precisión del pronóstico.

— Taylor Ward, Sara Smart, Derek Van Dam, Monica Garrett, Tina Burnside y Michelle Watson de CNN contribuyeron a este informe.

