“Absolutamente estúpido”: informante del Silicon Valley Bank dice que empleados están molestos con el CEO

Nueva York (CNN) — La búsqueda de culpables por el colapso del Silicon Valley Bank ya empezó y el sector tecnológico señala a Greg Becker, CEO del banco, por permitir que su empresa pase a la historia como la segunda mayor quiebra bancaria registrada en Estados Unidos.

Un empleado del Silicon Valley Bank, que pidió la condición anonimato para hablar con franqueza, se quedó perplejo al ver cómo Becker reconocía públicamente la magnitud de los problemas financieros del banco antes de conseguir en privado el apoyo financiero necesario para superar la tormenta.

Esto preparó el terreno para el pánico que ocurrió cuando los clientes se apresuraron a sacar su dinero.

“Fue absolutamente estúpido”, dijo a CNN en una entrevista el empleado, quien trabaja en la gestión de activos del Silicon Valley Bank. “Estaban siendo muy transparentes. Es exactamente lo contrario de lo que se vería normalmente en un escándalo. Pero su transparencia y franqueza acabaron con ellos”.

Becker y su equipo directivo revelaron el pasado miércoles por la noche la esperanza (pero no el compromiso en firme) de captar US$ 2.250 millones en capital, así como US$ 21.000 millones en ventas de activos que provocaron unas pérdidas de US$ 1.800 millones.

La noticia desató una oleada de miedo en Silicon Valley, donde el banco es un prestamista clave para las nuevas empresas tecnológicas. Muchas de ellas entraron en pánico y retiraron US$ 42.000 millones solo el jueves pasado, cuando las acciones del Silicon Valley Bank se desplomaron un 60%, según los registros de los reguladores de California.

Al cierre de las operaciones de ese día, Silicon Valley Bank tenía un saldo de caja negativo de unos US$ 958 millones.

“La gente se escandaliza de lo estúpido que es el CEO”, dice la persona que conoce el Silicon Valley Bank. “¿Llevas 40 años en el negocio y me dices que no puedes recaudar US$ 2.000 millones de forma privada? Súbete a un jet y vuela a Kuwait como todo el mundo y dales el control de un tercio del banco”.

El Silicon Valley Bank no respondió a las peticiones de comentarios, pero Becker se disculpó ante los empleados por la situación.

“Es con un gran pesar que estoy aquí para entregar este mensaje”, dijo Becker en un mensaje de video al personal el viernes, según Reuters. “No puedo imaginar lo que estaba pasando por su cabeza y preguntándose, ya saben, sobre su empleo, su futuro”.

“Histeria generalizada”

Jeff Sonnenfeld, CEO del Chief Executive Leadership Institute (CELI) de la Escuela de Administración de Yale, dijo a CNN que está de acuerdo en que la dirección del Silicon Valley Bank merece críticas por su “ejecución insensible y descuidada”.

“Alguien encendió una cerilla y el banco gritó: ‘¡Fuego!’, tirando de las alarmas en serio por una preocupación genuina por la transparencia y la honestidad”, dijeron Sonnenfeld y Steven Tian, director de investigación del CELI, en un correo electrónico el domingo a CNN.

Sonnenfeld y Tian dijeron que el anuncio de una ampliación de capital no suscrita de US$ 2.250 millones el miércoles por la noche no solo era “innecesario” porque Silicon Valley Bank tenía suficiente capital, muy por encima de los requisitos reglamentarios, sino que no había necesidad de revelar simultáneamente la pérdida de US$ 1.800 millones.

El doble golpe “provocó comprensiblemente una histeria generalizada en medio de una carrera para retirar depósitos”, escribieron ambos, añadiendo que podrían haber espaciado los anuncios una o dos semanas y haber reducido la magnitud.

Después de que su administración anunciara el domingo un rescate en picada de los depositantes del Silicon Valley Bank, el presidente Joe Biden señaló que las autoridades estadounidenses examinarían de cerca a todas las partes implicadas en la quiebra del banco.

“Estoy firmemente decidido a pedir cuentas a los responsables de este desastre y a proseguir nuestros esfuerzos para reforzar la supervisión y la regulación de los grandes bancos, de modo que no volvamos a encontrarnos en esta situación”, declaró Biden en un comunicado.

Por qué quebró Silicon Valley Bank y qué puede significar este colapso

El papel de la Fed

Por su parte, Sonnenfeld y Tian sostienen que Jerome Powell, el elegido por Biden para dirigir la Reserva Federal, y sus colegas merecen al menos parte de la culpa.

“No debería haber equívocos de que el colapso del Silicon Valley Bank fue un resultado directo de las persistentes y excesivas subidas de tasas de interés de la Fed”, escribieron.

¿Por qué? Porque la guerra de la Reserva Federal contra la inflación deprimió tanto el valor de los bonos de los que dependía el Silicon Valley Bank para obtener capital como el valor de las nuevas empresas tecnológicas a las que el banco prestaba sus servicios.

Por supuesto, el Silicon Valley Bank tuvo más de un año para prepararse para ambas cuestiones.

El empleado del Silicon Valley Bank dijo que la mala gestión del balance del banco de cara a la semana pasada fue una “estupidez” y cuestionó la estrategia del CEO y del CFO.

Sin embargo, el empleado, que es un veterano de Wall Street, hizo hincapié en su creencia de que la caída del Silicon Valley Bank fue provocada por errores e “ingenuidad”, y no por una mala acción.

“Lo más triste es que este lugar son como los Boy Scouts”, dijo. “Cometieron errores, pero no son malas personas”.

