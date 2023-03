A medida que las fallas de Twitter van de mal en peor, los usuarios se preguntan cuánto tiempo puede seguir funcionando

(CNN) — A finales del año pasado, Dan Sinker se encontró en la situación del “Día de la Marmota”. Cuando…

(CNN) — A finales del año pasado, Dan Sinker se encontró en la situación del “Día de la Marmota”. Cuando consultaba su pestaña de notificaciones en Twitter, Sinker, quien tiene decenas de miles de seguidores, veía a menudo que la plataforma recomendaba el mismo tuit de hace semanas de otro usuario. Como Sinker describió la situación en un tuit a principios de diciembre, “volvimos al 7 de noviembre en mis menciones otra vez”.

La falla fue representativa de un problema mayor para Twitter: en las semanas posteriores a que el multimillonario Elon Musk adquiriera la empresa a finales de octubre de 2022 y empezara rápidamente a recortar personal, algunas partes de la red social dejaron de funcionar. Las respuestas a los tuits aparecían desordenadas, la pestaña de notificaciones no se actualizaba y la herramienta de autenticación de dos factores fallaba en algunos casos.

La situación parece empeorar a medida que Musk sigue recortando personal. Este lunes, Twitter sufrió su tercera caída del servicio en menos de un mes y, según NetBlocks, su sexta caída importante en 2023, frente a las nueve registradas en todo 2022.

Twitter sufre otra caída y Musk se queja de que la plataforma es “muy frágil”

Algunos usuarios que intentaron cargar Twitter.com el lunes se encontraron con un mensaje de error: “tu plan de API actual no incluye el acceso a este punto final”. Otros usuarios pudieron acceder al sitio, pero no pudieron ver fotos ni hacer clic en enlaces. Menos de una semana antes, los usuarios se encontraron con un problema diferente y enloquecedor: al intentar consultar sus feeds, veían un mensaje de “¡Bienvenido a Twitter!”, como si acabaran de unirse a la plataforma.

“Parece como si se estuvieran cayendo piezas del avión mientras volamos en él. ¿Podrá seguir volando y aterrizar? Probablemente, pero cada vez que se cae una parte es menos segura”, explica a CNN Sinker, un escritor que lleva en Twitter desde 2007. “Ya no puedes confiar en que esté ahí, e incluso si está ahí, no puedes confiar en que actúe como crees que va a actuar”.

Las caídas del servicio y los fallos aleatorios ponen de manifiesto las tensiones entre Twitter y su nuevo propietario. Musk se ha apresurado a recortar personal, reduciendo la plantilla de la empresa de 7.500 empleados a menos de 2.000 en la actualidad, en un esfuerzo urgente por reducir los costes de la empresa que adquirió con una importante deuda. Pero al intentar recortar para conseguir rentabilidad, Musk se arriesga a hacer de Twitter un servicio menos viable.

Ella estaba a unas semanas de su licencia por maternidad en Twitter, hasta que Elon Musk asumió el control

Las caídas amenazan con ahuyentar a usuarios y anunciantes, algunos de los cuales ya están frustrados con las polémicas declaraciones de Musk y sus primeras decisiones al frente de la empresa. “Cuando lo unes a otros problemas que están ocurriendo, se convierte en una razón más para alejarse potencialmente de dar dólares de publicidad a Twitter”, dijo a CNN Angelo Zino, analista sénior de renta variable de CFRA Research.

Pero puede que no haya una solución fácil. El director de NetBlocks, Alp Toker, dijo a CNN que las caídas del servicio “se remontan al centro de datos de Twitter, lo que indica fallos de ingeniería o pruebas insuficientes”. Según Zino, “simplemente no tienen suficientes ingenieros, para ser honesto contigo”.

“Parece que fueron más allá (con los despidos) y, hasta cierto punto, tuvieron que hacerlo porque Musk pagó de más por una adquisición en la que la deuda que tiene que pagar es significativa”, dijo Zino. “Es una situación desafortunada”.

El propio Musk ha reconocido la continua lucha de Twitter por mantenerse en línea, aunque ha culpado más de los fallos al código de la plataforma que a la escasa dotación de personal bajo su liderazgo.

“La base de código es como una máquina de Rube Goldberg, y cuando te acercas a una parte de la máquina de Rube Goldberg, hay otra máquina de Rube Goldberg, y luego hay otra”, dijo Musk en un evento esta semana. “Así que es bastante difícil mantener esta cosa funcionando, y luego también es difícil avanzar en el producto porque es realmente demasiado complejo, por decir lo menos”.

Sea cual sea el motivo, la realidad es la misma para los usuarios de Twitter: el servicio parece fallar ahora con más frecuencia que nunca desde la época de la “ballena que falla”, hace más de una década, y lo hace de formas muy diversas.

Elon Musk cree que puede arreglar el negocio publicitario de Twitter tras hacerlo descarrilar

El pasado fin de semana, los usuarios se quejaron de fallos tales como desbloquear o dejar de seguir a personas al azar, tuits antiguos que resurgían en la parte superior de los feeds, problemas de transmisión de video, enlaces defectuosos y borradores eliminados. Semanas antes, los usuarios de Twitter habían tenido otros problemas con la plataforma, como la imposibilidad de tuitear, enviar mensajes directos o seguir nuevas cuentas.

“No puedo ver si la gente me responde. Tengo que ir a comprobarlo. No hay notificaciones. Y las menciones normales no funcionan. En absoluto. Ni una sola vez”, tuiteó la semana pasada Taffy Brodesser-Akner, escritora del New York Times. “Hace que no solo no sea divertido, sino que no se pueda usar”.

Incluso cuando Twitter está en funcionamiento, algunos usuarios han detectado recientemente un problema diferente: sus líneas de tiempo “Para ti” parecen atascadas con publicaciones que no quieren ver, incluidos demasiados tuits y respuestas de Musk. Después de que algunas publicaciones señalaran el repentino aumento de las publicaciones de Musk en los feeds de los usuarios el mes pasado, el CEO de Twitter respondió: “Por favor, permanezcan atentos mientras hacemos ajustes”.

— Clare DUffy, de CNN, contribuyó a este artículo.

