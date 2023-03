Viola Davis logra entrar al distinguido grupo de artistas “EGOT” al ganar un Grammy por su audiolibro

(CNN) — Después de ganar un premio Grammy, Viola Davis ha completado oficialmente el santo grial de los premios del…

(CNN) — Después de ganar un premio Grammy, Viola Davis ha completado oficialmente el santo grial de los premios del entretenimiento.

La victoria del domingo de Davis por el audiolibro de sus memorias “Finding Me” completa su colección EGOT. Anteriormente ganó un Emmy por su papel en “How to Get Away with Murder”, un Oscar por “Fences” y dos premios Tony por “King Hedley III” y “Fences”.

Davis, de 57 años, ganó el premio a “Mejor audiolibro, narración y grabación de narración de cuentos”, según un tuit de la Academia de la Grabación, que organiza los premios Grammy.

En su discurso de aceptación, la intérprete de múltiples guiones rindió homenaje a su yo más joven.

“Escribí este libro para honrar a Viola, de 6 años”, dijo. “Para honrar su vida, su alegría, su trauma, todo. Y ha sido un gran viaje, ¡logré el EGOT!”

La carrera de Davis ha estado repleta de premios. En 2015, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Emmy a la mejor actriz en un drama y en 2017, se convirtió en la primera mujer negra en obtener tres nominaciones a los Premios de la Academia.

