1IntuitMachA 40.70 +31.43 Up339.1 2SeraProgA 3.60 +2.31 Up179.1 3IrisEnrgy 3.75 +1.99 Up113.1 4TravelCntr 84.22 +37.21 Up 79.2 5OKYOPharn 3.74 +1.54 Up 70.0 6OcularThera 6.27 +2.40 Up 62.0 7Meihua 26.01 +9.76 Up 60.1 8IkenaOnocol 4.23 +1.50 Up 54.9 9AMCNetwk 27.13 +9.18 Up 51.1 10TritiumDCFC 2.07 +.68 Up 48.9 11TenonMedn 2.27 +.74 Up 48.4 12FLJGrpLtd 2.34 +.76 Up 48.1 13Forian 4.80 +1.52 Up 46.4 14SOBRSafen 2.93 +.85 Up 40.9 15FusionPhrm 4.83 +1.39 Up 40.4 16SolunaHldgpf 3.50 +.90 Up 34.6 17LuxUrban 2.45 +.60 Up 32.4 18SkyWater 15.00 +3.50 Up 30.4 19Roku 71.56 +16.66 Up 30.3 20MarathDigt 7.70 +1.78 Up 30.1 21Innodata 7.33 +1.64 Up 28.8 22SrvcPropTr 10.61 +2.30 Up 27.7 23TCBioPhrs 7.45 +1.61 Up 27.6 24NrdWalltA 17.53 +3.76 Up 27.3 25RibbonCom 4.48 +.96 Up 27.3 26TalarisTh 2.03 +.44 Up 27.3 DOWNS Name LastChgPct. 1electrCorers 3.99 —75.89 Off 95.0 2VNYNEThrs 3.58 —44.12 Off 92.5 3FreqThera .67 —3.26 Off 83.0 4AtlisMotrAn 1.06 —1.54 Off 59.2 5OceanBioA 3.98 —5.57 Off 58.3 6GlycoMimet 1.88 —1.60 Off 46.0 7G1Therape 4.02 —3.11 Off 43.6 8LanzaTchGln 4.15 —3.15 Off 43.2 9Lichenn 2.55 —1.55 Off 37.8 10GuardfrAIrs 10.86 —6.18 Off 36.3 11CorbusPhrrs 3.06 —1.74 Off 36.3 12IntelBioSolrs 7.88 —4.12 Off 34.3 13Cemtrexrs 8.33 —4.27 Off 33.9 14LAVATher 2.33 —1.18 Off 33.6 15ComSvrgnrs 3.73 —1.87 Off 33.4 16UnvElc 16.38 —7.93 Off 32.6 17ContraFecrs 3.63 —1.73 Off 32.3 18EntradaThr 11.06 —5.12 Off 31.6 19AthenexIncrs 3.10 —1.40 Off 31.1 20Nuvectis 9.97 —4.40 Off 30.6 21ShiftPixyrs 6.01 —2.55 Off 29.8 22VNETGrp 4.53 —1.78 Off 28.2 23DZSInc 9.27 —3.46 Off 27.2 24ApreaTherrs 6.92 —2.56 Off 27.0 25GaleraTher 1.72 — .62 Off 26.5 —————————

