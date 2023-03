UPS AND DOWNS NEW YORK (AP) _ The following list shows the Nasdaq stocks and warrants that have gone up the most and down the most based on percent of change. Only securities with closing prices or previous closing prices of at least $2 and at least 1000 shares traded are included. Net and percentage changes are the difference between last week’s closing price and this week’s closing price. UPS Name LastChgPct. The Associated Press

1SecooHldrs 2.99 +1.31 Up 78.0 2Omeros 5.05 +1.96 Up 63.4 3THIntln 5.65 +2.06 Up 57.4 4Expion360n 3.08 +1.05 Up 51.7 5Nuvectis 14.37 +3.100 Up 38.5 6VerricaPh 7.10 +1.86 Up 35.5 7S&WSeed 2.00 +.51 Up 34.2 8CardiovSys 19.70 +4.98 Up 33.8 9DeciblTher 4.32 +1.07 Up 32.8 10BlueBirdCp 19.84 +4.89 Up 32.7 11TScanThr 2.35 +.53 Up 29.1 12WiseKeyIntrs 3.09 +.69 Up 28.8 13Cemtrexrs 12.60 +2.81 Up 28.7 14ManitexIntl 5.89 +1.19 Up 25.3 15LarimarTh 6.66 +1.32 Up 24.7 16ScilexHldg 9.61 +1.89 Up 24.5 17Upexinn 4.04 +.78 Up 23.9 18RenovoRx 3.81 +.71 Up 22.9 19GenIncmPrp 6.07 +1.13 Up 22.9 20MoonLkImA 14.78 +2.73 Up 22.7 21eHealthInc 9.02 +1.61 Up 21.7 22Celcuity 11.75 +1.98 Up 20.3 23ProtagThera 17.21 +2.88 Up 20.1 24GoldnSunAn 2.43 +.38 Up 18.5 25Mynaric 5.45 +.85 Up 18.5 DOWNS Name LastChgPct. 1AERWINS 2.36 —8.69 Off 78.6 2SiNtxTchrs 2.72 —6.64 Off 70.9 3RevelBiosrs 2.85 —6.25 Off 68.7 4DigitalAllyrs 4.51 —9.73 Off 68.3 5MicroCloudn 2.70 —5.02 Off 65.0 6AppHarvest .88 —1.47 Off 62.6 7AssetEntitn 1.74 —1.81 Off 51.0 8SenesTechrs 2.29 —1.92 Off 45.6 9GauchoGrp 1.65 —1.26 Off 43.3 10SemlerSci 22.43 —15.87 Off 41.4 11LyftInc 10.31 —7.07 Off 40.7 12HothTherars 2.94 —2.00 Off 40.5 13Alset rs 2.01 —1.09 Off 35.2 14Freightosn 5.60 —2.74 Off 32.9 15PhathomPh 8.13 —3.84 Off 32.1 16VintageWine 1.92 — .89 Off 31.7 17NanoVibronrs 4.38 —2.02 Off 31.6 18TenonMedn 1.53 — .69 Off 31.1 19IkenaOnocol 2.73 —1.23 Off 31.1 20AffirmHld 12.52 —5.63 Off 31.0 21YellowCorp 2.67 —1.18 Off 30.6 22SummtWirs 6.18 —2.72 Off 30.6 23HyzonMotr 1.55 — .68 Off 30.5 24EvokePharrs 3.17 —1.38 Off 30.3 25RailVisionn 1.50 — .65 Off 30.2 ————————— Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.