1GauchoGrp 2.91 +1.68 Up136.8 2BrainstormC 2.70 +1.18 Up 77.6 3RailVisionn 2.15 +.87 Up 68.0 4Personalis 3.90 +1.52 Up 63.9 5InnovEyewrn 2.32 +.89 Up 62.2 6MyMdPhar 2.57 +.94 Up 57.7 7Cemtrexrs 9.79 +3.51 Up 55.9 8TyraBiosci 13.18 +4.60 Up 53.6 9Cytosorbents 3.56 +1.19 Up 50.2 102U 12.81 +4.23 Up 49.3 11EigerBio 2.10 +.68 Up 47.9 12KeyTronic 6.61 +2.04 Up 44.6 13PermaFix 5.57 +1.65 Up 41.9 14scPharmac 8.03 +2.34 Up 41.1 15CheckCaprs 4.25 +1.20 Up 39.3 16Nutribands 4.96 +1.39 Up 38.8 17GoldnSunAn 2.05 +.57 Up 38.5 18Innodata 5.59 +1.53 Up 37.6 19LivePerson 17.38 +4.69 Up 37.0 20QuantCmp 2.46 +.66 Up 36.7 21LiminalBiors 5.45 +1.45 Up 36.3 22HFFoodsGp 5.62 +1.47 Up 35.4 23Exscientia 9.00 +2.29 Up 34.1 24CyclacelPhpf 16.00 +4.02 Up 33.6 25ChinaAuto 9.61 +2.39 Up 33.1 DOWNS Name LastChgPct. 1BrdgrAeron 4.88 —7.56 Off 60.8 2BuzzFeedA 2.14 —1.73 Off 44.7 3MDxHlth 3.89 —3.06 Off 44.0 4EdibleGrdrs 4.75 —3.24 Off 40.6 5MicroAlgon 1.99 — .91 Off 31.4 6AlvariumA 6.88 —2.67 Off 28.0 7MicroCloudn 7.72 —2.33 Off 23.2 8Biodesix 1.93 — .57 Off 22.8 9OrchBioMd 8.96 —2.54 Off 22.1 10TenaxTherrs 1.75 — .49 Off 21.9 11NwAmstPhn 12.75 —3.53 Off 21.7 12ExelaTchpfB 1.98 — .54 Off 21.3 13ZeroFoxn 3.28 — .88 Off 21.2 14OncoSecMdrs 1.70 — .45 Off 20.9 15ZhongYangn 3.92 — .98 Off 20.0 16AclarisThera 14.05 —3.43 Off 19.6 17Cellectis 2.51 — .59 Off 19.0 18SonomaPhr 1.64 — .38 Off 18.8 19SoYoungInt 2.31 — .51 Off 18.1 20BioraTherrs 3.92 — .85 Off 17.8 21EvokePharrs 4.55 — .97 Off 17.6 22VeraTherA 7.23 —1.51 Off 17.3 23bioAffinityn 2.38 — .49 Off 17.2 24SilicnLtd 40.33 —8.20 Off 16.9 25SolunaHldgpf 3.12 — .63 Off 16.8 —————————

