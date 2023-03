Una madre sacó a pasear a su perro en el norte de Inglaterra y nunca regresó. Su pareja dijo que “se desvaneció en el aire”

(CNN) — En una mañana fría de enero, una madre dejó a sus dos hijas pequeñas en la escuela antes…

La agente hipotecaria Nicola Bulley saludó a otras personas que estaban paseando perros mientras tomaba un camino a lo largo del río Wyre en Lancashire, al norte de Inglaterra, según cree la policía.

La agente hipotecaria Nicola Bulley saludó a otras personas que estaban paseando perros mientras tomaba un camino a lo largo del río Wyre en Lancashire, al norte de Inglaterra, según cree la policía.

Durante la caminata, participó en una conferencia telefónica de trabajo, aunque mantuvo la cámara apagada y el micrófono silenciado. A las 9:30 a.m., la llamada de Teams había terminado, pero Bulley seguía conectada.

Poco tiempo después, encontraron a su perra Willow vagando sola. Su teléfono fue encontrado en un banquillo junto al río. Pero Bulley había desaparecido.

La mujer de 45 años desapareció en el pueblo de St. Michael’s en Wyre el viernes 27 de enero. No se la ha vuelto a ver ni a saber de ella desde entonces.

Stephanie Benyon, una amiga de Bulley cuyos hijos asisten a la misma escuela, le dijo a CNN que es una “persona amable, leal y atenta que adora a sus dos hijas, a su familia y a sus amigos”.

Un grupo de búsqueda lanzado por la policía de Lancashire que involucra recursos especializados está ahora en su octavo día.

Los agentes dicen que no creen que su desaparición sea sospechosa y que la gente “no debería especular ni difundir rumores falsos”. Sin embargo, esto ha hecho poco para calmar la preocupación pública, ya que algunas mujeres locales temen salir al pueblo donde desapareció Bulley, informó el tabloide británico Daily Mirror.

El caso también llega en un momento de mucha desconfianza hacia la policía, luego de que el exagente de la Policía Metropolitana de Londres, David Carrick, admitiera recientemente una letanía de ataques sexuales a mujeres, lo que provocó pedidos de que se realice una investigación en el servicio policial más grande del Reino Unido.

Equipos de emergencia rastrillan el río en busca de Nicola Bulley.

Recoconstruyendo sus últimos pasos

Otras personas que paseaban a sus perros esa mañana fueron las últimas en ver a Bulley antes de que desapareciera y, al parecer, no hubo nada inusual en su actitud.

Según la superintendente de policía de Lancashire, Sally Riley, Bulley estaba familiarizada con el área y solía hacer esa misma caminata.

Una amiga de Bulley le dijo al Mirror que había hablado con dos paseadores de perros que habían visto a Bulley ese día, y que dijeron que había estado “riendo y bromeando” con ellos mientras pasaba.

Fue vista por un paseador de perros en un campo con Willow alrededor de las 8:50 a.m., dijo la policía.

A las 8.53 a.m., Bulley le envió un correo electrónico a su jefe.

Ingresó a la llamada de trabajo de Teams a las 9:01 a.m. “Fue un comportamiento normal para Nicola”, dijo el superintendente Wiley en una conferencia de prensa este viernes por la tarde.

Su último avistamiento confirmado fue a las 9:10 a.m., cuando otro paseador de perros conocido por Bulley la vio caminando con Willow en Upper Field.

La policía cree que su teléfono estaba en el banquillo cerca de la orilla del río a las 9:20 a.m. después de rastrear los registros telefónicos.

La llamada de trabajo terminó 10 minutos después, a las 9:30 a.m.

Un transeúnte encontró el teléfono alrededor de las 9:35 a.m. Todavía estaba conectado a la conferencia telefónica. Su perro fue encontrado suelto entre la puerta del campo y el banquillo. La policía de Lancashire confirmó a CNN que el perro estaba seco y que no parecía haber entrado al agua.

La pareja de Bulley durante 12 años, Paul Ansell, corrió al lugar después de recibir una llamada de la escuela de sus hijas de que habían encontrado al perro de la familia, dijo la amiga de Bulley al Mirror. Rápidamente llamó a la policía.

Durante la rueda de prensa de este viernes, el superintendente Riley dijo que los agentes estaban “particularmente interesados” en el tiempo que transcurrió entre la colocación del teléfono en el banco a las 9:20 a.m. y la recuperación del dispositivo 10 minutos después.

“Solo tenemos una ventana de 10 minutos en la que no podemos dar cuenta de los movimientos de Nicola”, dijo.

Una búsqueda desesperada

Usando drones submarinos, los buzos han estado rastrillando todo el río Wyre. En el terreno, continúa la búsqueda de Bulley, con agentes que utilizan perros policía especialmente entrenados para la tarea.

En medio de la creciente especulación y las preocupaciones de seguridad locales, el superintendente Riley dijo en la conferencia de prensa que su “principal hipótesis de trabajo” era que Bulley se había caído al río.

“El equipo de investigación ha realizado una serie de secuencias de cámaras de seguridad, y compaginación de imágenes de las puertas de viviendas. Esto nos ha permitido descartar cualquier idea de que Nicola haya salido de la orilla del río, lo cual es realmente importante”, añadió.

“Creemos que Nicola estaba en la zona ribereña y se quedó en la zona ribereña. Seguimos abiertos a cualquier consulta que pueda llevarnos a cuestionar esa idea, pero en este momento sabemos que ella estaba junto al río”.

La policía busca a Nicola Bulley.

Sin embargo, la familia de Bulley no está satisfecha con la teoría de la policía. En una publicación en Facebook, su hermana Louise Cunningham insistió en que el caso estaba “lejos de cerrarse”.

“A partir de la última actualización a los medios de parte de la policía, puedo agregar que no hay evidencia alguna de que ella haya ido al río, es solo una teoría. Todos deben tener la mente abierta, ya que no todas las cámaras de seguridad y las pistas han sido investigadas a fondo, y la policía confirmó que el caso está lejos de terminar”, escribió.

Mientras tanto, los lugareños preocupados y deseosos de colaborar en la operación de búsqueda han estado participando en caminatas organizadas.

Benyon le dijo a CNN que la comunidad local se había unido para ayudar a encontrarla: “Hemos organizado caminatas alrededor del río desde St Michaels hasta Knott End para que la comunidad las siga. Hoy [viernes] hemos estado parados en la calle principal pidiendo testigos con pancartas”.

“Estamos tratando desesperadamente de encontrar a Nikki para llevarla a casa con su familia y amigos que la quieren mucho”, dijo.

El superintendente Riley reconoció que hay un alto nivel de preocupación en la comunidad local. “Sin embargo, partes de la orilla del río son traicioneras, y pedimos que nadie se ponga en peligro y que los esfuerzos de la policía para encontrar a Nicola no se vean comprometidos”, dijo.

“La gente no se desvanece en el aire”

La familia de Bulley ha instado a cualquier persona que pueda tener información a que se presente.

“Algo tiene que estar escapándose. Alguien más debe saber algo. La gente no se desvanece en el aire”, dijo su hermana, Louise Cunningham, en una entrevista reciente con Sky News.

“Tiene que haber alguien que sepa algo y todo lo que pedimos es que no importa cuán pequeño o grande sea, si hay algo que alguien recuerde y que no se ve bien, comuníquese con la policía”, añadió.

Un comunicado emitido por la familia de Bulley dijo que sus dos hijas, de seis y nueve años, están “desesperadas” por recuperar a su madre.

La pareja de Bulley, Ansell, describió la situación como un “infierno perpetuo”. “Estamos viviendo esta situación, pero no se siente real. Todo lo que podemos decir es que necesitamos encontrarla. Tiene dos niñas pequeñas que necesitan a su mamá en casa”, dijo, según PA Media.

“Nunca, nunca vamos a perder la esperanza, por supuesto que no, pero es como si ella se hubiera desvanecido en el aire. Es una locura”, dijo la agencia de noticias del Reino Unido.

