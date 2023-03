Una camioneta arrolla a unos peatones en Brooklyn y deja ocho heridos

(CNN) — Ocho personas resultaron heridas —dos de ellas en estado crítico— después de que un individuo que conducía una…

(CNN) — Ocho personas resultaron heridas —dos de ellas en estado crítico— después de que un individuo que conducía una camioneta U-Haul atropellara a unos peatones en Brooklyn, Nueva York, este lunes por la mañana, informó a CNN un agente del Departamento de Bomberos de la ciudad.

El incidente se produjo cuando una camioneta U-Haul alquilada fue detenida a las 10:49 a.m. en Sunset Park, según la policía de Nueva York. El conductor eludió el alto y atropelló a varios peatones. Fue detenido minutos después, a pocas manzanas de distancia.

Además de los dos individuos que se encuentran en estado crítico, hay otros dos con heridas graves. El resto tiene heridas leves, según los bomberos.

La policía cree que el conductor —un hombre de 62 años— puede ser el objeto de una llamada que recibieron recientemente sobre una persona emocionalmente perturbada que tenía el mismo nombre.

Por precaución se llamó al escuadrón antibombas para que registraran la parte trasera de la camioneta, que estaba llena de objetos que indicaban que el sospechoso podría haber estado viviendo allí en los últimos días.

Los investigadores declararon a CNN que están investigando los antecedentes del hombre, pero que por el momento no creen que se trate de un “ataque por embestida” premeditado, sino más bien de un intento de escapar de la policía.

Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde de la ciudad, Adams, tuitearon que habían sido informados del incidente. Además, Adams dijo el lunes en ese mismo tuit que no hay más amenazas creíbles en este momento.

