Tren descarrilado en Ohio: residentes furiosos confrontan al CEO del tren con carga tóxica

(CNN) — Los habitantes de un pequeño pueblo de Ohio cuyas vidas se han visto alteradas desde que un tren cargado de sustancias químicas tóxicas se descarriló allí a principios de mes presionaron a altos funcionarios sobre los problemas de salud a largo plazo y expresaron su creciente desconfianza este miércoles por la noche durante un debate público organizado por CNN.

¿Qué pasó en Ohio con el tren descarrilado que vertió productos químicos? ¿Cuán tóxico y peligroso es el derrame?

Tras el accidente del 3 de febrero, los residentes de East Palestine, furiosos y frustrados, interrogaron al gobernador de Ohio, Mike DeWine, y al CEO de Norfolk Southern, Alan Shaw, sobre cuestiones clave como la seguridad del aire y el agua, los esfuerzos de limpieza y si los productos químicos liberados tras el accidente podrían tener efectos a largo plazo sobre la salud de sus familias y niños, algunos de los cuales han dicho que siguen sintiéndose mal semanas después del descarrilamiento masivo.

Jim Stewart, residente de toda la vida en East Palestine, de 65 años de edad, dijo que está enfadado y disgustado por lo que le ocurrió a su ciudad natal.

“Ahora no me siento seguro en esta ciudad. Me la arrebataron”, dijo Stewart a Shaw durante el debate.

Stewart, que dijo vivir cerca de donde se estrelló el tren, añadió que experimenta dolores de cabeza tras inhalar aire cerca de su casa semanas después del descarrilamiento.

“¿Ahora me acortan la vida? Quiero jubilarme y disfrutarla. ¿Cómo vamos a disfrutarla? Me quemaron”, dijo Stewart dirigiéndose a Shaw. “Me convirtieron en un hombre furioso”.

En respuesta, Shaw se disculpó y prometió reparar el daño mediante una limpieza adecuada y el reembolso a los residentes. Pero los residentes salieron del debate frustrados porque muchas de sus preguntas quedaron sin respuesta, a pesar de sus repetidos intentos de obtener claridad sobre las medidas de seguridad.

Estas son las conclusiones del debate público:

Preocupación por la salud

Los expertos han informado que el aire y el agua de la zona son seguros. Sin embargo, algunos residentes afirmaron haber sufrido dolores de cabeza, mareos, náuseas y hemorragias nasales tras el accidente ferroviario, problemas de salud que, según ellos, no tenían antes del accidente.

Courtney Newman, madre y profesora en East Palestine, dijo que ella y su hijo han tenido algunos problemas de salud después de regresar a su casa.

“Le llevé al pediatra el viernes. Me dijeron que no tenían ninguna orientación de los CDC, el departamento de salud, no había nada que pudieran hacer”, dijo.

El director del Departamento de Salud de Ohio, el Dr. Bruce Vanderhoff, señaló que la gestión de posibles exposiciones tóxicas “puede no estar al alcance” de muchos médicos.

Vanderhoff aconsejó que si alguien siente que no son capaces de obtener la evaluación que sienten que necesitan, el estado está facilitando recursos adicionales. Los pacientes pueden pedir a su médico que llame al Departamento de Salud del condado para ponerse en contacto con toxicólogos que pueden proporcionar asesoramiento de expertos, dijo Vanderhoff.

El departamento de salud también estableció una clínica para ayudar a los residentes que no tienen un médico o simplemente necesitan apoyo adicional, dijo.

Los funcionarios prometen permanecer en East Palestine y continuar las pruebas

Nene Stewart, residente de East Palestine, dijo a DeWine que ha estado recurriendo al agua embotellada porque no está segura de que el agua de su casa sea segura.

“No me fío de lo que dicen”, dijo Stewart este miércoles por la noche. “Así que no sé quién dice la verdad”.

DeWine reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que todas las fuentes de agua de la ciudad sean seguras. Aquellos con pozos privados no deben utilizar el agua hasta que se prueba, dijo. Algunos arroyos y riachuelos se consideran actualmente inseguros, y las autoridades los están controlando mediante análisis.

“No estamos diciendo que todo sea perfecto”, dijo DeWine.

Las autoridades calculan que miles de peces murieron a causa de la contaminación que arrastran arroyos y ríos. Este miércoles, DeWine dijo que los peces murieron en el primer periodo de 24 horas de la liberación de los productos químicos, y no hay pruebas que demuestren que los peces murieron después de la liberación inicial.

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente, los resultados de las muestras municipales de agua en la ciudad han mostrado “ninguna preocupación por la calidad del agua”.

DeWine también dijo que comunicará a los residentes de East Palestine “la mejor información” sobre el descarrilamiento del tren para tratar de aliviar su escepticismo.

“A veces no conocemos toda la información”, dijo. “A veces recibimos datos que tal vez sean erróneos, pero de ninguna manera en el mundo voy a transmitirles a ustedes o a cualquier otro ciudadano un dato que creo que es erróneo”.

La EPA invoca una “autoridad especial” para exigir responsabilidades a Norfolk Southern

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó a Norfolk Southern que cubriera el coste total de la limpieza tras el accidente ferroviario.

Exigen a Norfolk Southern asumir toda la limpieza tras el descarrilamiento de tren con sustancias tóxicas en Ohio

“La EPA tiene autoridad especial para situaciones como esta, en las que podemos obligar a las empresas que infligen traumas y causan daños ambientales y sanitarios a las comunidades, como hizo Norfolk Southern, a limpiar por completo el desastre que han causado y a pagar por ello”, declaró el administrador de la EPA, Michael Regan.

Se exigirá a Norfolk Southern que presente un plan de trabajo descriptivo sobre cómo piensa limpiar el agua, el suelo y los escombros, así como que reembolse a la EPA el coste de proporcionar a los residentes un servicio de limpieza de sus hogares y negocios, dijo. Norfolk Southern también deberá asistir a reuniones públicas y explicar sus progresos.

La exigencia de asistir a las reuniones se produce después de que los representantes de la empresa no se presentaran a un ayuntamiento comunitario anterior, alegando que los empleados se enfrentaban a amenazas.

“Si Norfolk Southern decide que no quiere cumplir la orden, la EPA intervendrá para que no se interrumpa el servicio, llevará a cabo estas tareas y multará a la empresa con hasta US$ 70.000. “Y la ley nos autoriza a cobrar a Norfolk Southern hasta tres veces la cantidad que nos cueste la limpieza”.

La empresa tiene previsto adoptar una serie de medidas para minimizar el impacto a largo plazo de los productos químicos en la tierra y las aguas subterráneas, entre ellas el desguace de las vías donde descarriló el tren y la retirada de la tierra que había debajo, explicó el CEO Shaw.

Shaw añadió que su empresa está trabajando con la EPA en un “plan de remediación a largo plazo”.

Inicialmente, Shaw dijo que pensaban que tenían un “plan ambientalmente sólido basado en principios de ingeniería” para tratar el suelo donde se derramaron los productos químicos, pero, tras la presión de la comunidad, Norfolk Southern decidió retirar las vías por completo. Se espera que estas obras empiecen a principios del mes que viene.

Shaw también declaró que seguirán supervisando las pruebas realizadas por diversos organismos y contratistas y que están preparando pruebas de las aguas subterráneas en el lugar y sus alrededores.

Partes de un tren de mercancías de Norfolk Southern que se descarriló en East Palestine, Ohio, vistas el 4 de febrero. (Crédito: Gene J. Puskar/AP)

El gobernador dice que pasaría la noche en East Palestine tras ser presionado por un residente

Luego de ser presionado por un residente para que se quedara en East Palestine, DeWine dijo que pasaría la noche en el pueblo.

El residente Ben Ratner dijo al gobernador que solo había estado en East Palestine durante unas pocas horas en visitas y le preguntó si se quedaría cerca de donde se descarriló el tren.

DeWine insistió en que le parecía seguro pasar la noche en la zona. Funcionarios estatales y otros expertos tienen la intención de permanecer en la ciudad hasta que se limpien los productos químicos tóxicos procedentes del descarrilamiento de un tren a principios de este mes, dijo DeWine.

“Existe la preocupación de que se queden solos”, dijo DeWine en respuesta a una pregunta sobre el futuro de East Palestine. “Vamos a permanecer allí … y hacer lo que hay que hacer”.

El gobernador dijo que se está comprometiendo con East Palestine, y que los funcionarios harán “todo lo que podamos para que ustedes tengan un gran futuro y sus hijos tengan un gran futuro”.

En respuesta a la pregunta de un residente, Regan, el responsable de la EPA, también tranquilizó a los residentes asegurando que criaría a sus hijos en East Palestine.

“Entiendo el escepticismo, como padre. Soy padre ante todo, entiendo el escepticismo, pero lo que puedo decirles es lo que nos dice la ciencia y que estas lecturas están indicando que hay niveles seguros”, dijo Regan. “Lo que la ciencia nos dice es que no hemos tenido lecturas que estén por encima de ciertos niveles que pudieran causar impactos adversos en la salud”.

El alcalde es cautelosamente optimista de que la ciudad se recuperará

Durante el debate, el alcalde de East Palestine, Trent Conaway, afirmó que sigue buscando respuestas.

“Hay muchos temores en la ciudad”, especialmente entre la gente que vive cerca de las vías del tren donde se produjo el accidente, dijo Conaway.

“Son justificados y necesitan respuestas”, dijo Conaway. “Y obtendremos esas respuestas”.

También señaló que es cautelosamente optimista de que su comunidad se recuperará, señalando las garantías de funcionarios y expertos.

“Este va a ser un proceso muy largo y, con el tiempo, esperamos que llegue a su fin y que vuelva a ser como antes y, de hecho, mejor de lo que era. Ese es nuestro principal objetivo”, afirmó Conaway.

Mientras tanto, los propietarios de negocios de East Palestine también expresaron su preocupación por el estigma que rodea a la ciudad tras el descarrilamiento del tren.

DJ Yokley, fundador y director ejecutivo de Your Sports Network, preguntó al gobernador sobre los planes para ayudar a las pequeñas empresas a mantenerse en pie mientras persiste la crisis química, pero DeWine no ofreció una respuesta concreta.

“No estoy seguro de lo que podemos hacer, pero sin duda vamos a estudiarlo y ver si hay algo, sin duda, que podamos hacer”, dijo DeWine, añadiendo que ha hablado con el presidente Joe Biden sobre el tema.

Don Elzer, propietario de un negocio en la ciudad, dijo a Shaw que los clientes han disminuido desde el accidente.

Shaw dijo que ha estado en contacto con Conaway para discutir planes sobre cómo ayudar a la percepción de la ciudad. Como parte de ese esfuerzo, Shaw dijo, contrató a un residente para trabajar con la comunidad para ayudar a navegar cómo la empresa puede invertir mejor en East Palestine.

Los residentes siguen escépticos

Al término del debate, muchos residentes afirmaron que sus preocupaciones más apremiantes no se habían abordado adecuadamente.

“Al CEO de Norfolk Southern, sea un líder. Haga cambios. Hágalo hoy mismo”, dijo Jenna Giannios, residente en East Palestine.

Nene Stewart reiteró su desconfianza en la empresa: “No me creo lo que dicen. Lo creería quizá si lo hicieran mañana… Ahora estamos todos enfermos”.

Jessica Conard, residente de toda la vida en el pueblo, advirtió del riesgo a otras comunidades de Ohio y más allá.

“Si tienen un tren cerca o una vía fluvial cerca, esto también es un problema para ustedes”, dijo. “Levántate, quédate con nosotros y vamos a luchar hasta que se cumplan las promesas”.

Andris Baltputnis, antiguo profesor de química, dijo sentirse “muy animado” tras el debate.

“Todo iba en la dirección positiva, y creo que se vislumbran cosas buenas en el horizonte”, afirmó.

Los comentarios de los residentes se produjeron después de que Shaw se negara a responder a las repetidas preguntas de los residentes sobre la investigación del accidente y los detalles sobre lo que podría haber causado el descarrilamiento, diciendo que tenía “prohibido” hablar de la investigación.

“Siento muchísimo que esto le haya ocurrido a esta comunidad”, dijo. “Lo que puedo hacer, y lo que haré, es arreglarlo”.

“Vamos a hacer bien la limpieza, vamos a reembolsar a los ciudadanos, vamos a invertir en la salud a largo plazo de esta comunidad”, dijo Shaw. “Voy a llevar esto hasta el final, y vamos a estar aquí. Y vamos a trabajar con estos líderes comunitarios para ayudarles a prosperar”.

Norfolk Southern también planea revisar los resultados de la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, así como utilizar los datos para “averiguar lo que podríamos haber hecho mejor”, añadiendo que la compañía ya puso en marcha nuevas medidas internas de seguridad, sin detallar en qué consisten.

Elise Hammond, de CNN, contribuyó a este artículo.

