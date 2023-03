CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 740½ 741 709¼ 710 —28¼ May 752¼ 753½ 722¾ 723¾ —26¾ Jul 758¼ 759½ 730 731 —25¼ Sep 766½ 767¼ 739¼ 740¼ —24¾ Dec 782¼ 782½ 753¾ 754¾ —24½ Mar 789 789¾ 763¾ 765 —23 May 789 789 765 765 —23 Jul 749¾ 751 746¼ 747 —20½ Sep 746¾ 749¾ 746¾ 749¾ —15¼ May 727 727 727 727 —23 Jul 715 715 715 715 +1 Est. sales 123,049. Thu.’s sales 127,176 Thu.’s open int 339,893 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 660½ 662½ 650½ 651¾ —8½ May 660 662 649¼ 650¾ —8½ Jul 651 652¾ 638½ 640½ —10¼ Sep 600 601 589¼ 592¼ —7¾ Dec 585½ 587 574¼ 577¾ —7¾ Mar 593½ 594¾ 582½ 585¾ —7½ May 598¼ 598¼ 587¼ 591 —7 Jul 598¾ 599½ 589½ 593 —6¼ Sep 563½ 568¾ 561¾ 562¼ —4 Dec 554¼ 556 549¼ 550¾ —4 Mar 558½ 558½ 557½ 557½ —3 Jul 562 562 562 562 — ½ Dec 509½ 510¼ 506 506½ —2¾ Dec 485¾ 485¾ 485¾ 485¾ —2½ Est. sales 480,000. Thu.’s sales 587,097 Thu.’s open int 1,313,804 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 372¾ 389 370¾ 382 +10¾ May 345 346½ 341¾ 344¾ +½ Jul 345 346 344 346 +¼ Sep 349½ 350½ 349½ 349½ —1¼ Dec 355¾ 358¾ 355¾ 358¾ +1¼ Est. sales 537. Thu.’s sales 776 Thu.’s open int 3,980, up 109 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1536¼ 1544¼ 1526 1528¼ —6 May 1528 1536¼ 1517 1519 —8¼ Jul 1519¾ 1526½ 1506¼ 1508½ —11 Aug 1489½ 1493¾ 1474 1477 —11½ Sep 1420¼ 1423¾ 1403½ 1406¼ —14½ Nov 1387 1390 1370 1374¼ —13½ Jan 1392¼ 1395 1375½ 1379½ —13½ Mar 1379½ 1381 1365½ 1370 —11 May 1370½ 1371½ 1363¼ 1366¾ —9¼ Jul 1370¼ 1370¼ 1362½ 1366¾ —8¾ Aug 1352¼ 1352¼ 1351¾ 1351¾ —9¼ Nov 1307½ 1307½ 1295 1297 —9¾ Est. sales 241,456. Thu.’s sales 55,860 Thu.’s open int 704,442

