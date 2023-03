CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 790 797½ 784½ 786 —6 May 799 807½ 795 796½ —4¼ Jul 801½ 810 798 799½ —3 Sep 807 816¾ 805½ 807 —2¾ Dec 819¾ 829¼ 818¼ 819½ —2 Mar 828½ 837 828 828 —1¼ May 827½ 833¾ 827½ 828¼ +¼ Jul 805 814¾ 805 806¾ +1 Est. sales 118,888. Mon.’s sales 190,024 Mon.’s open int 365,225 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 684 688¼ 682 682¼ —2¾ May 681 684¾ 679½ 680 —2¼ Jul 668¼ 671½ 667 667½ —1¾ Sep 611½ 613¾ 610 612¼ +½ Dec 596 598¾ 594¾ 597¼ +½ Mar 602½ 605¾ 602¼ 604¼ May 607¾ 609½ 606¼ 608 Jul 605¾ 609½ 605¾ 607¾ +¼ Sep 566 566 565¾ 565¾ —1¼ Dec 554¾ 556 553½ 554½ — ½ Jul 558¾ 558¾ 558¾ 558¾ —3½ Dec 501¾ 501¾ 501¾ 501¾ —4¾ Est. sales 243,845. Mon.’s sales 420,506 Mon.’s open int 1,377,875, up 22,720 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 370 371 364¼ 369 —4¼ May 365¾ 367 360½ 366½ —1½ Jul 367¼ 369 365 369 Sep 370 371 368 371 +1 Dec 369¼ 372½ 369 372½ +½ Est. sales 723. Mon.’s sales 337 Mon.’s open int 3,370 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1542 1544¾ 1532¾ 1535 —7¾ May 1535¼ 1536½ 1525½ 1527¾ —8¼ Jul 1524¼ 1526 1515½ 1517 —8½ Aug 1485½ 1487½ 1479 1481 —5 Sep 1415½ 1419½ 1412 1413 —3¼ Nov 1383¾ 1389¼ 1380¼ 1381½ —3¼ Jan 1388½ 1393 1384½ 1386½ —2¼ Mar 1373¾ 1380¼ 1372¼ 1375 —2½ May 1371¼ 1374 1366¾ 1368½ —3 Jul 1368¼ 1372¼ 1368¼ 1372¼ +2½ Nov 1302¼ 1305¼ 1297¾ 1301 — ¾ Nov 1219 1219 1215½ 1215½ —3½ Est. sales 213,808. Mon.’s sales 345,416 Mon.’s open int 739,014, up 9,398

