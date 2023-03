¿Por qué estos vuelos hicieron círculos en el cielo fuera de su ruta?

(CNN) –– Fue un desvío en pleno vuelo que muchos agradecieron. Aunque es algo inusual para los pasajeros de aerolíneas…

(CNN) –– Fue un desvío en pleno vuelo que muchos agradecieron. Aunque es algo inusual para los pasajeros de aerolíneas comerciales, ocurrió en al menos dos vuelos esta semana cuando los aviones dieron un giro inesperado para brindarles a los pasajeros una vista única de la aurora boreal.

Sí, el fenómeno natural por el que personas de todo el mundo hacen costosos viajes a latitudes altas para poderlo presenciar.

Científicos logran probar el misterioso origen de la aurora boreal

Los que iban a bordo del vuelo 1806 de easyJet, de Reykjavik a Manchester, y del vuelo 488 de Finnair, de Kuusamo a Helsinki, presenciaron el espectáculo de la aurora boreal por el mismo precio de su pasaje aéreo. Los sitios web de seguimiento de vuelos muestran que los dos aviones hicieron pequeños círculos en pleno vuelo.

Una foto que tomó el pasajero Tuomo Järvinen en un vuelo reciente de Finnair.

“Muchas gracias al capitán del vuelo AY488 de Finnair, de KAO a HEL, esta noche por hacer un giro de 360 grados no programado en el aire para que todos los pasajeros pudiéramos disfrutar de la magia”, tuiteó Kirsi Komi este domingo.

CNN contactó a Finnair pero no recibió una respuesta de inmediato.

Este lunes, el piloto del vuelo 1806 de easyJet también hizo un círculo para que los pasajeros pudieran observar las luces de colores.

Ross Sticka volaba a Manchester con su esposa, su hermano y su cuñada, y pudo tomar fotografías por la ventana.

Sticka le dijo a CNN que habían escuchado que las personas en un vuelo anterior vieron la aurora boreal, por lo que sostuvieron revistas cerca de la ventana para bloquear las luces de la cabina del avión con la esperanza de poder ver algo.

Según relató, el equipo de easyJet fue increíble y apagó las luces para que todos pudieran ver la aurora boreal.

Su grupo tuvo suerte porque estaban en el lado izquierdo del avión, explicó, por lo que “obtuvieron muchas fotos antes de hacer el (giro) 360”.

“Todos estaban tan emocionados, y muchos no la habían visto antes. Tuvimos suerte de verla dos veces en nuestro viaje a Islandia. Es una experiencia asombrosa”, añadió.

Aerolínea estuvo “encantada” de ofrecer el espectáculo de la aurora boreal

Adam Groves tuiteó “muchas gracias” al piloto de easyJet “que hizo un giro de 360 grados a mitad de vuelo para asegurarse de que todos los pasajeros pudieran ver la increíble aurora boreal”.

EasyJet estuvo “encantada” de hacerlo, dijo la aerolínea en un comunicado a CNN.

El capitán “pudo realizar una maniobra controlada para permitir que los pasajeros presenciaran la asombrosa exhibición desde el aire de una de las mejores vistas de la naturaleza, la aurora boreal”, se leía en el comunicado de easyJet.

La ruta de vuelo del vuelo 1806 de easyJet de Reykjavik con destino a Manchester este lunes.

Ofrecieron sesiones de fotos que era imposible perderse. “Lástima que no tenía la cámara adecuada”, tuiteó el pasajero de Finnair Tuomo Järvinen.

Aún así, no estuvo mal para un espectáculo gratuito:

Same flight. View from the nose. Too bad I did not have proper camera. #feelfinnair #northernlights pic.twitter.com/0C4CqVkjyD

— Tuomo järvinen (@TuomoJaervinen) February 27, 2023

En 2021 se publicó una nueva información sobre la aurora boreal. Los autores de un estudio demostraron que “las auroras más brillantes son producidas por poderosas ondas electromagnéticas durante las tormentas geomagnéticas”.

Ross Levitt, de CNN, contribuyó a este informe.

