OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 694 699½ 687 694¼ —1¾ May 710 715 702½ 708¼ —1¾ Jul 717¾ 723 711¼ 715¾ —2¼ Sep 729 733¼ 722¼ 727 —1½ Dec 744 749 738¼ 741¾ —2¼ Mar 753½ 758¾ 749½ 753 —2 May 756 760¾ 753 755¾ —1 Jul 742½ 744¼ 736 738 —1½ Sep 743 743 742¾ 742¾ +4½ Dec 747 747¼ 747 747 +3¼ Est. sales 55,415. Mon.’s sales 134,148 Mon.’s open int 332,063 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 642 644¾ 636¾ 637½ —5¼ May 643¼ 646¾ 638¼ 638¼ —5¼ Jul 634 636¾ 628¾ 628¾ —5 Sep 588½ 591 585 586½ —3½ Dec 573¼ 577 571 573¼ —2¾ Mar 582¾ 585 579½ 581¼ —3 May 588 589¾ 585 586½ —2½ Jul 589 591 587½ 589½ —1½ Sep 560 560 560 560 — ½ Dec 549 549¾ 546 547¼ —2¼ Mar 553 553 553 553 —2½ Dec 503½ 504 503½ 504 — ¾ Est. sales 165,334. Mon.’s sales 433,522 Mon.’s open int 1,240,185 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 356 356 355¼ 355¾ —22½ May 343¼ 344¼ 339 339 —4½ Jul 345½ 345½ 342¼ 342¼ —1½ Sep 352 352 348½ 348½ — ½ Est. sales 220. Mon.’s sales 651 Mon.’s open int 4,085, up 57 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1518¼ 1518¼ 1493½ 1494¾ —23½ May 1512½ 1513¼ 1484¼ 1484¼ —28½ Jul 1502 1502¾ 1474½ 1474¾ —26¾ Aug 1470 1470 1443 1443½ —26 Sep 1403 1403 1379½ 1379½ —23¼ Nov 1371½ 1373 1352 1352½ —19½ Jan 1377½ 1377½ 1358½ 1358½ —19¾ Mar 1365 1368¼ 1350½ 1352 —17½ May 1363 1363¾ 1348¼ 1349 —17¾ Jul 1363¾ 1364½ 1351 1351 —16¾ Nov 1293¾ 1300 1281 1282 —16¾ Est. sales 145,597. Mon.’s sales 233,882 Mon.’s open int 670,555 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 60.28 60.28 59.77 60.11 +.07 May 60.34 60.46 59.80 59.86 —.48 Jul 60.04 60.11 59.60 59.67 —.39 Aug 59.33 59.49 59.05 59.12 —.37 Sep 58.88 58.93 58.47 58.56 —.34 Oct 58.08 58.18 57.86 57.95 —.28 Dec 58.02 58.02 57.55 57.63 —.30 Jan 57.76 57.76 57.41 57.45 —.29 Mar 57.34 57.45 57.12 57.19 —.29 May 57.21 57.31 57.02 57.02 —.32 Sep 56.70 56.70 56.70 56.70 —.15 Est. sales 54,515. Mon.’s sales 135,003 Mon.’s open int 429,418 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 499.80 499.80 485.70 488.00 —10.70 May 481.00 482.20 467.00 468.50 —13.30 Jul 470.40 471.10 457.70 459.50 —11.30 Aug 456.90 456.90 445.50 447.10 —9.80 Sep 438.60 439.10 430.10 431.50 —8.60 Oct 425.10 425.80 418.50 419.10 —7.80 Dec 423.60 423.90 416.20 416.80 —7.70 Jan 417.40 417.90 411.60 412.80 —6.40 Mar 407.30 407.30 402.60 403.00 —5.70 May 397.40 397.40 397.00 397.00 —5.60 Jul 395.80 395.80 394.50 394.50 —4.50 Sep 386.00 386.00 386.00 386.00 —1.40 Dec 377.60 377.60 377.60 377.60 —.90 Est. sales 66,883. Mon.’s sales 98,040 Mon.’s open int 428,397

