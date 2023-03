CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 740½ 741 712½ 714¾ —23½ May 752¼ 753½ 725½ 728 —22½ Jul 758¼ 759½ 733½ 735½ —20¾ Sep 766½ 767¼ 743½ 745¼ —19¾ Dec 782¼ 782½ 758¼ 760 —19¼ Mar 789 789¾ 768 769¼ —18¾ May 789 789 768¼ 769 —19 Jul 749¾ 751 748¼ 748¼ —19¼ Jul 715 715 715 715 +1 Est. sales 76,009. Thu.’s sales 119,506 Thu.’s open int 339,893 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 660½ 662½ 651½ 653¼ —7 May 660 662 650½ 652½ —6¾ Jul 651 652¾ 641¼ 642¼ —8½ Sep 600 601 591½ 592½ —7½ Dec 585½ 587 577½ 578½ —7 Mar 593½ 594¾ 586 586 —7¼ May 598¼ 598¼ 591¼ 591½ —6½ Jul 598¾ 599½ 593¾ 593¾ —5½ Sep 563½ 568¾ 562¾ 566 — ¼ Dec 554¼ 556 551½ 553¾ —1 Mar 558½ 558½ 558½ 558½ —2 Jul 562 562 562 562 — ½ Dec 509½ 510¼ 509½ 510 +¾ Dec 485¾ 485¾ 485¾ 485¾ —2½ Est. sales 258,571. Thu.’s sales 550,343 Thu.’s open int 1,313,804 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 372¾ 385 370¾ 383 +11¾ May 345 345½ 341¾ 343 —1¼ Jul 345 345¾ 344 345¾ Dec 355¾ 355¾ 355¾ 355¾ —1¾ Est. sales 288. Thu.’s sales 665 Thu.’s open int 3,980, up 109 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1536¼ 1544¼ 1526½ 1527¼ —7 May 1528 1536¼ 1518 1518½ —8¾ Jul 1519¾ 1526½ 1507½ 1508 —11½ Aug 1489½ 1493¾ 1474¾ 1474¾ —13¾ Sep 1420¼ 1423¾ 1404½ 1405 —15¾ Nov 1387 1390 1370¾ 1371½ —16¼ Jan 1392¼ 1395 1376¼ 1376¾ —16¼ Mar 1379½ 1381 1366¾ 1367 —14 May 1370½ 1370½ 1365¼ 1366¼ —9¾ Jul 1370¼ 1370¼ 1364¾ 1366½ —9 Nov 1307½ 1307½ 1295 1295 —11¾ Est. sales 124,808. Thu.’s sales 212,832 Thu.’s open int 704,446 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 62.10 62.59 61.58 61.58 —.46 May 62.25 62.80 61.71 61.71 —.47 Jul 61.82 62.34 61.27 61.27 —.49 Aug 61.15 61.56 60.55 60.55 —.50 Sep 60.54 60.74 59.80 59.83 —.48 Oct 59.62 59.78 58.92 58.92 —.57 Dec 59.19 59.39 58.48 58.48 —.57 Jan 58.90 59.06 58.20 58.20 —.56 Mar 58.26 58.37 57.94 58.19 —.23 May 58.12 58.23 57.73 57.73 —.52 Dec 56.88 56.88 56.88 56.88 —.44 Est. sales 49,768. Thu.’s sales 135,431 Thu.’s open int 440,618 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 493.60 497.60 490.00 492.80 —.30 May 478.50 481.90 473.80 477.20 —.80 Jul 470.10 472.70 465.80 468.10 —1.50 Aug 457.10 459.40 453.40 454.70 —2.20 Sep 440.90 442.90 437.40 438.00 —3.00 Oct 428.10 429.00 424.20 424.60 —3.50 Dec 425.50 426.70 421.30 422.00 —3.40 Jan 417.40 417.40 416.00 416.60 —3.10 Mar 406.60 407.10 405.70 406.70 —1.30 Est. sales 52,539. Thu.’s sales 117,125 Thu.’s open int 451,093

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.