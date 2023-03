CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 750 757 744¼ 754¼ +4 May 762 767½ 756 765 +3 Jul 766¾ 771¾ 761 769¾ +3 Sep 776 780½ 770¼ 778¾ +3 Dec 789½ 793¾ 784 792½ +3¼ Mar 798 802½ 793 800¼ +1¾ May 798½ 801 793¾ 799 Jul 782¾ 783 781½ 781¾ — ½ Est. sales 41,247. Mon.’s sales 103,855 Mon.’s open int 353,718, up 412 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 677 678½ 674¾ 676½ —2½ May 675½ 677 673¼ 675 —2¾ Jul 665¼ 667¼ 663 664¼ —3¾ Sep 611¼ 612¾ 608¼ 609 —4 Dec 596¾ 597½ 593½ 594½ —3¼ Mar 603 604 600¼ 601½ —3 May 607¼ 607¼ 605¼ 605¼ —2¼ Jul 605¾ 606 604½ 604½ —2¼ Dec 552½ 553¼ 552 552 —1¼ Dec 505 505¼ 505 505¼ +¼ Est. sales 87,299. Mon.’s sales 240,547 Mon.’s open int 1,318,058, up 7,764 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 386 392½ 384 388¼ +4½ May 376 382 375¾ 378½ +4 Jul 380 381 380 380 +6¼ Est. sales 144. Mon.’s sales 238 Mon.’s open int 3,285 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521 1530½ 1511¼ 1513¼ —8 May 1513¾ 1522 1505¼ 1507 —7½ Jul 1506 1513½ 1497¾ 1499½ —7½ Aug 1469¼ 1474¼ 1461¾ 1463 —6¾ Sep 1398½ 1403¾ 1393½ 1393¾ —5½ Nov 1366½ 1372 1362¼ 1363½ —3¾ Jan 1372 1376½ 1367¼ 1368 —4 Mar 1364½ 1366½ 1358 1358¾ —4½ May 1362 1363 1361¾ 1361¾ +2¼ Jul 1361½ 1361½ 1357½ 1357½ —2 Nov 1292¾ 1299 1291 1291 —3¼ Jan 1299¾ 1300½ 1299¾ 1300½ +6 Est. sales 124,663. Mon.’s sales 256,588 Mon.’s open int 712,649, up 14,522 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 59.35 60.58 59.30 60.15 +.84 May 59.51 60.67 59.50 60.30 +.80 Jul 59.47 60.54 59.45 60.21 +.75 Aug 59.26 60.21 59.26 59.93 +.71 Sep 58.95 59.78 58.95 59.49 +.63 Oct 58.58 59.34 58.58 59.03 +.59 Dec 58.40 59.17 58.27 58.95 +.68 Jan 58.64 59.01 58.44 58.75 +.60 Mar 58.34 58.81 58.34 58.81 +.82 Est. sales 81,339. Mon.’s sales 133,857 Mon.’s open int 456,558, up 175 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 489.00 490.20 480.20 481.60 —7.40 May 474.30 475.20 467.20 468.40 —6.10 Jul 465.90 467.30 459.40 460.30 —6.50 Aug 450.30 451.60 444.70 445.20 —6.30 Sep 431.50 432.80 426.40 426.50 —6.10 Oct 415.20 416.20 410.60 410.70 —5.20 Dec 412.60 413.50 408.00 408.30 —5.00 Jan 409.00 409.20 404.50 404.50 —4.70 Mar 401.50 401.50 400.60 400.60 —1.70 Est. sales 56,775. Mon.’s sales 119,402 Mon.’s open int 440,853, up 4,150

