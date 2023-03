Murió Kaya, una perra de servicio que ayudó a su dueño a abogar por el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y la salud de los veteranos

Nota del editor: Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llama…

Nota del editor: Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llama a la Línea de vida de crisis y suicidio 988 en Estados Unidos, o visita el sitio web de la línea directa.

(CNN) — Kaya, una perra de servicio que se desempeñó como una querida embajadora del tratamiento del trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la salud de los veteranos, murió, según su dueño.

La pastor alemán de 8 años fue sacrificada el 4 de febrero después de que le diagnosticaran cáncer, dijo su cuidador Cole Lyle, a CNN en una entrevista.

Kaya apoyó a Lyle mientras abogaba ante el Congreso por un mejor acceso a los perros de servicio para los veteranos.

Lyle se unió al Cuerpo de Marines después de graduarse de la escuela secundaria y fue enviado a Afganistán en 2011. Le dijo a CNN que le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático poco después de regresar del despliegue. Pero los métodos de tratamiento que le recetaron no funcionaron. Y un divorcio y el desempleo exacerbaron sus problemas de salud mental.

“Realmente estaba en un punto muy bajo de mi vida y casi me convertí en una estadística de suicidios de veteranos”, dijo.

Pero inspirado por un amigo que tenía un perro de servicio, buscó uno propio y adoptó a Kaya en Dallas, Texas.

Lyle explicó que Kaya fue entrenada específicamente para ayudarlo con sus síntomas de TEPT, como despertarlo de las pesadillas o lamerle la cara cuando tenía un ataque de ansiedad. Las intervenciones “te ayudan a calmarte y rompen el efecto de bola de nieve de la ira, la depresión, la tristeza, lo que sea”, dijo.

En ese momento, comentó, el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos no proporcionaba fondos para perros de servicio con TEPT, por lo que gastó US$ 10.000 de su propio dinero en adoptar y entrenar a Kaya. Explicó que aunque hay organizaciones sin fines de lucro que brindan perros de servicio a los veteranos, muchos de ellos tienen tiempos de espera de más de un año.

Caminando por su propia comunidad, Kaya fue una iniciadora de conversación. Lyle explicó a vecinos curiosos por qué tenía un perro de servicio y por qué los perros pueden ser tan beneficiosos para la salud mental de los veteranos.

Eventualmente, estas conversaciones lo llevaron a redactar y abogar ante el Congreso por la Ley PAWS para Terapia de Veteranos, que se convirtió en ley en 2021. La ley requiere que el Departamento de Asuntos de Veteranos implemente un programa piloto de cinco años para brindar capacitación a perros de servicio para veteranos con TEPT.

Lyle dijo que además de realizar tareas especializadas, los perros de servicio también actúan como “un respaldo extraordinariamente poderoso para el suicidio de veteranos”. Cuidar al perro puede ayudar a “brindar un sentido de propósito”.

“Es un respaldo muy poderoso cuando alguien se siente solo o deprimido”, afirmó.

Un emotivo último vuelo a casa

Un video conmovedor del último vuelo de Kaya a Dallas se volvió viral esta semana después de que Lyle lo publicara en sus propias redes sociales.

Lyle explicó a CNN que le diagnosticaron cáncer durante la Navidad y tomó la decisión de llevarla por última vez a Texas, donde nació y donde pasaron años mientras él estudiaba en la Universidad Texas A&M. Un amigo que trabaja en Southwest Airlines ayudó a coordinar el vuelo y llevó a Kaya de manera segura y cómoda al avión en un carrito. Una vez a bordo, el personal hizo un anuncio por el intercomunicador explicando la historia de Kaya y alentando a los pasajeros a “mostrarle algo de amor” en su último vuelo.

Cuando Lyle y Kaya desembarcaron del vuelo, “cientos de personas la vitoreaban y aplaudían y le decían ‘bienvenida a casa’ y ‘gracias por su servicio'”, dijo Lyle. “Fue realmente un momento extraordinario”.

Dijo que “no tenía idea de que se volvería tan viral como lo fue”.

“Pero me alegro de que lo haya hecho, porque la vida y el legado de Kaya merecen ser compartidos y honrados”.

Lyle describió a Kaya como “una profesional consumada” cuando estaba en servicio. Pero cuando se quitó el chaleco de trabajo, “era una pequeña diva” a la que le encantaba jugar, dijo.

“Lo que la hizo tan extraordinaria es que, incluso antes de ser entrenada, era muy inteligente”, afirmó. “Era una perra tan intuitiva”.

Varios políticos, incluidos Kevin McCarthy y Ron DeSantis, publicaron tributos a Kaya en redes sociales después de su muerte.

Lyle dijo que espera que, incluso después de su muerte, el legado de Kaya pueda continuar impulsando los esfuerzos para conectar a los veteranos con los perros de servicio. “Los perros de servicio pueden salvar vidas”, dijo.

“No puedo decirte cuántos veteranos me han enviado mensajes y me han contactado en años pasados ​​e incluso ahora y me han dicho: ‘Sabes, Kaya me inspiró a tener mi propio perro, porque te vi hablar sobre lo poderosa que era para ti, y si no hubiera hecho eso, me habría suicidado’. Y creo que ese es el legado más profundo y poderoso de Kaya”.

