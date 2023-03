Muere Richard Belzer, comediante y actor de ‘Law & Order: SVU’

(CNN) — Richard Belzer, el comediante y actor mejor conocido por interpretar al ácido detective John Munch en varias series…

(CNN) — Richard Belzer, el comediante y actor mejor conocido por interpretar al ácido detective John Munch en varias series policíacas de la NBC, como “Ley y orden: Unidad de víctimas especiales”, murió, según ha informado su representante. Tenía 78 años.

Belzer “falleció en paz” la madrugada de este domingo, hora local, en su casa de Francia, según Eric Gardner, su representante.

El guionista Bill Scheft, viejo amigo del actor, dijo a The Hollywood Reporter que Belzer tenía “muchos problemas de salud”.

Belzer fue famoso por su papel del detective Munch, que apareció por primera vez en la serie de la NBC “Homicide: Life on the Street” de 1993 a 1999. Reinterpretó ese papel en el telefilme “Homicide: The Movie” en 2000 y también apareció como el célebre detective en cuatro episodios de “Law & Order”.

Belzer volvió a encarnar a Munch en “Law & Order: SVU”, donde se convirtió en un habitual de la serie, apareciendo en 326 episodios entre 1999 y 2016. Aunque su personaje se retiró en 2013, regresó en dos episodios adicionales tras su partida.

Como el propio Belzer, el detective Munch tenía una mentalidad conspirativa, un origen judío y un sentido del humor seco. Su investigador escuálido, bromista y con gafas se convirtió con el tiempo en uno de los policías más reconocibles de la historia de las series policiacas.

“Yo nunca sería detective, pero, si lo fuera, sería así”, dijo en una entrevista reciente con The Boomer Tube. “El personaje se parece mucho a cómo sería yo. Escriben toda mi paranoia y mi disidencia antisistema y mis teorías de la conspiración, así que ha sido muy divertido para mí. En realidad, ha sido un sueño”.

A lo largo de su carrera, Belzer interpretó a un detective en 11 series de televisión, entre ellas “The Wire” y “The X-Files”. Hizo apariciones en las comedias “30 Rock”, “Arrested Development” y “Unbreakable Kimmy Schmidt”, y su detective Munch fue incluso convertido en un muppet en el sketch “Special Letters Unit” de “Sesame Street”.

En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Wolf Entertainment, el productor de “Law & Order” Dick Wolf dijo que el personaje de Munch de Belzer era “uno de los personajes icónicos de la televisión”.

“Trabajé por primera vez con Richard en el crossover ‘Law & Order’/’Homicide’ y me encantó mucho el personaje. Le dije a Tom (Fontana) que quería convertirlo en uno de los personajes originales de ‘SVU’. El resto es historia”, dijo Wolf. “Richard aportó humor y alegría a todas nuestras vidas, fue un profesional consumado y todos le echaremos mucho de menos”.

Sus compañeros, entre ellos Chris Meloni y Mariska Hargitay, se deshicieron en elogios hacia su coprotagonista.

“Adiós mi querido, querido amigo”, escribió Hargitay en Instagram. “Te extrañaré, a tu luz única y a tu singular visión de este extraño mundo. Me siento bendecida por haberte conocido, adorado y trabajado contigo, codo con codo, durante tantos años”.

Otros recuerdos entrañables vinieron de los comediantes Billy Crystal, Richard Lewis y Laraine Newman, que destacaron su trabajo cómico de multitudes.

“No creo que haya un comediante de nuestra generación que no cite a Richard Belzer, no solo como una gran influencia, sino como absolutamente el tipo más divertido”, dijo Paul Shaffer, el comediante y músico de los programas nocturnos de David Letterman. “Ahora, todo el mundo sube uno”.

De la comedia al crimen

Richard Belzer como el detective John Munch en “Law & Order: Special Victims Unit”. (Crédito: Justin Stephens/NBC/Getty Images)

A pesar de su carrera en la resolución de crímenes, los inicios del actor nacido en Connecticut se centraron en la comedia y se enraizaron en la ciudad de Nueva York. Apareció en los clubes de comedia de la ciudad, como Catch a Rising Star y The Improv, y era conocido por sus comentarios antipáticos sobre los acontecimientos políticos y sociales de la época.

Su papel más destacado llegó en 1974, cuando protagonizó junto a Chevy Chase la película de contracultura “The Groove Tube”, que presentaba una recopilación de sketches con comentarios sociales sobre los programas de televisión de los años setenta. Más tarde trabajó como número de calentamiento para “Saturday Night Live” y apareció en algunos sketches en sus primeras temporadas.

Belzer apareció en la exitosa película de 1980 “Fame” en el papel de M.C. Más tarde actuó en “Night Shift”, de 1982, y un año después en “Scarface”, protagonizada por Al Pacino. Y en la década de 1990, apareció en las series de superhéroes “The Flash” y “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

Entonces llegó la oportunidad en “Homicide”. La cadena quería a un “galán” para el papel, pero el cineasta Barry Levinson eligió a Belzer para el papel del detective Munch después de escucharle en la radio, según declaró al AV Club en 2010.

Belzer era un conocido aficionado a las conspiraciones y escribió el libro ” UFOs, JFK and Elvis: Conspiracies You Don’t Have to Be Crazy to Believe”. También escribió varios libros de comedia y novelas, entre ellas “I Am Not A Cop!”, una historia ficticia sobre un actor de televisión que interpreta a un detective y tiene que resolver la desaparición de su amigo.

El último papel acreditado de Belzer fue en la película de 2016 “The Comedian”, protagonizada por Robert de Niro, en la que Belzer se interpretó a sí mismo.

