Madonna bromea sobre la “hinchazón por la cirugía”

(CNN) — Madonna parece estar riéndose a carcajadas de los comentarios sobre su aspecto. La cantante superestrella tuiteó una imagen…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Madonna parece estar riéndose a carcajadas de los comentarios sobre su aspecto.

La cantante superestrella tuiteó una imagen de ella y se sintió como una réplica a todas las críticas sobre su rostro.

“Mira qué linda estoy ahora que la hinchazón de la cirugía bajó. Lol (emoji de risa)”, tuiteó.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023

Tras subir al escenario en la reciente gala de los Premios Grammy, Madonna fue criticada en redes sociales después de que se hiciera viral una imagen suya presentando la actuación de Kim Petras y Sam Smith con “Unholy”.

Algunos dijeron que Madonna estaba “irreconocible” y se discutió si se había sometido a cirugía estética.

Madonna responde a las críticas relacionadas a la edad tras su aparición en los premios Grammy

Madonna respondió a través de su cuenta verificada de Instagram, diciendo que había sido “atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en que vivimos”.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que era dar las gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas prefirieron hablar solo de fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de objetivo largo por un fotógrafo de prensa que distorsionaría la cara de cualquiera”, escribió la artista de 64 años en parte de su pie de foto.

“Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres de más de 45 años y que siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras”, añadió. “Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por mi aspecto o mi forma de vestir y no voy a empezar a hacerlo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.