La historia de Leonardo DiCaprio, el actor y activista consagrado que vuelve una y otra vez al foco público

(CNN Español) — Leonardo DiCaprio nunca pasa mucho tiempo lejos de los reflectores públicos: ya sea por una nueva película,…

(CNN Español) — Leonardo DiCaprio nunca pasa mucho tiempo lejos de los reflectores públicos: ya sea por una nueva película, un encendido mensaje ambiental o un rumor sobre su vida romántica. Su figura nos acompaña hace al menos 25 años, cuando “Titanic” lo catapultó a un estrellato mundial, algo que ha usado intencionalmente a favor de sus causas más queridas. Pero su historia no comenzó allí.

DiCaprio, nacido en Hollywood en 1974, tuvo su debut a los cinco años en “Ramper Room”, un show de televisión para niños al que siguieron comerciales y cintas educativas en su etapa de adolescente.

Leonardo DiCaprio en “What’s Eating Gilbert Grape”, la primera película por la que fue nominado a un Oscar.

A comienzos de los años 90, apareció en algunas series de la pantalla chica y debutó en la que sería su carrera definitiva, el cine, con una película de terror de bajo presupuesto llamada “Critters 3” en 1991. Siguió ese mismo sendero con producciones de cada vez más alto perfil hasta que en 1997 llegó la que sellaría su fama: “Titanic”.

“Titanic”, la catapulta de Leonardo DiCaprio

La trágica historia de Jack y Rose, interpretada por DiCaprio y Kate Winslet —que cumplieron los 22 y 21 años, respectivamente, durante ese rodaje— emocionó a la audiencia mundial y arrasó en la siguiente temporada de Oscar.

Y resulta que estuvo a punto de no suceder.

Poco tiempo atrás se supo que el director de la cinta, James Cameron, casi no elige ni a Winslet ni a DiCaprio para los papeles.

En el caso de él —que para entonces ya había encabezado varias películas como “Romeo + Julieta” y había obtenido una nominación al Oscar por “What’s Eating Gilbert Grape”— fue porque en una primera instancia se negó a leer parte del libreto en una prueba junto a Winslet. DiCaprio sentía que ya no se tenía que someter a audiciones. “Bueno, gracias por venir”, le contestó el director, insistiendo en que debía hacer la prueba. A regañadientes el actor cedió y el resto es historia.

1 de 8

| Durante la temporada de premios de 2016 fue evidente que la amistad entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet es muy fuerte. Mira esta galería cómo han celebrado juntos con el paso de los años. (Crédito: Charley Gallay/Getty Images for Turner)

2 de 8

| En los Oscar se encontraron en la alfombra roja y posaron juntos (Crédito: VALERIE MACON/AFP/Getty Images)

3 de 8

| El abrazo de una celebración esperada: Kate Winslet felicita a DiCaprio por ganar el Oscar a mejor actor. (Crédito: Christopher Polk/Getty Images)

4 de 8

| Winslet felicita a DiCaprio cuando ganó en los premios del Sindicato de Actores el 30 de enero de 2016 (Crédito: Christopher Polk/Getty Images for Turner)

5 de 8

| En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

6 de 8

| En 2009 llegaron juntos a la entrega 66 de los Globos de Oro. Ambos protagonizaron la cinta ‘Revolutionary Road’ (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

7 de 8

| Winslet y DiCaprio durante la premier de ‘Revolutionary Road’ el 15 de diciembre de 2008 en Westwood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

8 de 8

| DiCaprio y Winslet llegaron juntos a la entrega 55 de los Globos de Oro en 1998 tras protagonizar ‘Titanic’ (Crédito: HAL GARB/AFP/Getty Images)

end div.modal

Además de consolidar su lugar en Hollywood y más allá, el rodaje de “Titanic” fue el puntapié de una amistad que mantiene hasta la actualidad con Winslet, con quien también compartió pantalla en “Revolutionary Road” de 2008.

“Estamos unidos de por vida”, dijo la actriz en 2021 al recordar su reencuentro con DiCaprio tras un tiempo sin poder verse por los cierres de fronteras debido a pandemia de coronavirus.

La quinta es la vencida

Las películas en las que actuó DiCaprio desde entonces se cuentan por decenas y hay para todos los gustos: “Catch Me If You Can” (2002), “Gangs of New York” (2002), “The Aviator” (2004), “The Departed” (2006), “Blood Diamond” (2006), “Shutter Island” (2010), “Inception” (2010), “Django Unchained” (2012), “The Great Gatsby” (2013), “The Wolf of Wall Street” (2013), “The Revenant” (2015), “Once Upon a Time in Hollywood” (2019) y Don’t Look Up” (2021) están entre las más destacadas.

Además de prolífico, DiCaprio ha sido una estrella premiada. Su gran hito en esta cuestión llegó en 2016, cuando se llevó el Oscar a mejor actor por “The Revenant”.

Era la quinta nominación del actor: la primera había por su papel secundario como hermano pequeño de Johnny Depp en “What’s Eating Gilbert Grape”. DiCaprio había sido nominado posteriormente por interpretar a Howard Hughes en “The Aviator”, de 2005, a un contrabandista de diamantes en “Blood Diamond”, de 2006, y a un corredor de bolsa corrupto en “The Wolf of Wall Street”, de Martin Scorsese, estrenada en 2013.

Su extenso palmarés incluye también tres Globo de Oro y un premio BAFTA.

A la prolífica carrera de actor hay que sumarle otra de similar talla como productor. Cortos, películas, series de TV, documentales: DiCaprio ha participado en estas tareas en todo tipo de producciones desde 2004 en adelante.

Una reservada vida privada

DiCaprio no se distingue, precisamente, por ser abierto en lo que respecta a su vida privada: sus redes sociales están abocadas a su lucha ambiental y no suele dar entrevistas.

Su primera pareja de alto perfil fue la supermodelo Giselle Bundchen, y también estuvo en pareja con Bar Refaeli y Camila Morrone, entre otras.

Leonardo DiCaprio junto a Giselle Bundchen arriban a la entrega de los premios Oscar en 2005 en Hollywood. (Crédito: Carlo Allegri/Getty Images)

Aunque él no habla públicamente del tema, en reiteradas ocasiones ha estado en el centro de las conversaciones públicas por la edad de sus parejas.

DiCaprio, un visionario de la lucha ambiental

El activismo ambiental de DiCaprio comenzó mucho, mucho antes de que el tema estuviera en el centro del debate público.

En 1998, cuando tenía 24 años, el actor creó una fundación para apoyar proyectos vinculados a la protección del planeta. Desde entonces ha brindado su apoyo a decenas de iniciativas, según la ONU, de la que es una figura pública aliada. También está en la junta de organizaciones de la talla del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC).

Leonardo DiCaprio es un aliado de la ONU en la lucha por la preservación del planeta.

En 2016, en el discurso de aceptación del Oscar, lanzó un mensaje de advertencia sobre el cambio climático de una lucidez que incluso hoy —cuando ya la humanidad vive en carne propia las primeras consecuencias de sus errores— no todos logran.

“El cambio climático es real y está sucediendo en este momento. Esta es la amenaza más urgente que enfrenta nuestra especie y debemos trabajar colectivamente y dejar de posponerlo. Debemos apoyar a los líderes alrededor del mundo que no hablen por los grandes contaminadores ni las grandes corporaciones, sino por quienes que hablan por toda la humanidad, los indígenas y por las miles de millones de personas menos privilegiadas en el mundo afectadas”, dijo entonces.

En el centro de sus mensajes ha estado una y otra vez la Amazonía, lo que le ha valido un enfrentamiento público con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que en 2022 literalmente lo mandó a mantener la boca cerrada luego de que el actor hiciera un llamado a los jóvenes de ese país a que participaran en las elecciones, afirmando que “lo que sucede ahí nos importa a todos, y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta sano”.

El activismo del actor ha alcanzado también a una de las especies amenazadas más queridas de México, la vaquita marina: en 2017 le hizo un llamado público directo a que actuara al entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien respondió defendiendo la gestión de su gobierno. Y ha celebrado mejoras en la región como la creación de manera oficial del Parque Nacional y la Reserva Nacional de Ansenuza, en Argentina.

Su dedicación al planeta ha tenido un correlato en la pantalla, terreno en el que destaca, entre otros, su primer largometraje documental, “The 11th Hour”, que pone en escena a algunos de los principales expertos en medio ambiente y que se lanzó en 2007 luego de cuatro años de producción.

Y también le ha valido un reconocimiento inusual para el ramo: en 2022 un grupo de científicos designaron en su honor a una especie de árbol tropical originaria del bosque de Ebo en Camerún. En botánica, las especies suelen designarse en honor a científicos que se han dedicado a ciertas áreas de estudio. Sin embargo, en este caso los expertos decidieron reconocer a DiCaprio, quien en 2021 llamó la atención sobre una amenaza en la zona por una concesión a una maderera.

Con información de Sana Noor Haq, Mariano Castillo, Nacho Girón, Brandon Griggs, Dan Heching, Chloe Melas, Stephanie Elam, Jason Kravarik, Camilo Rocha, Karol Suárez y Ángela Reyes Haczek.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.