¿Hizo la policía uso excesivo de fuerza contra el atacante en silla de ruedas en Huntington Park?

(CNN Español) — Ramiro Pérez, a sus 47 años, está en proceso de entender cómo en tan solo un instante…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — Ramiro Pérez, a sus 47 años, está en proceso de entender cómo en tan solo un instante se sintió entre la vida y la muerte tras un encuentro con un desconocido amputado de ambas piernas y en silla de ruedas, que lo agredió, asegura, sin justificación alguna.

En declaraciones a CNN, Pérez dice que la tarde de ese encuentro caminaba en dirección a su casa cuando de pronto, sin provocación alguna, un hombre que avanzaba sobre sus muñones lo atacó con un arma blanca por el lado izquierdo, cerca del área del corazón. Pérez cuenta que perdió fuerza en las piernas, cayó al suelo y se percató que la sangre brotaba sin parar.

“Cuando me atacó primero, yo sentí que era un golpe, pero cuando ya sentí el chorro de sangre en mi mente lo primero que me pasó fue tratar de parar la sangre y pedir auxilio, no mis hijos, no Dios”, recuerda Pérez. Relata que buscó ayuda para poder pedir auxilio, pero fue hasta la cuarta persona quien lo comunicó al 911. Pérez detalla que llegaron paramédicos y policías de la ciudad de Huntington Park, ubicada en el este de Los Ángeles, donde sucedieron los hechos.

Joven inmigrante nicaragüense murió decapitada 3 meses después de casarse; su esposo es sospechoso del homicidio

Ramiro Pérez sostiene que jamás imaginó que un hombre en condición tan vulnerable podría ser capaz de algo tan extremo, “¿quién iba a pensar que me iba a agredir? Nadie. Eso no vino a mi pensamiento tampoco, no puedo leer su mente, pero se miró como cualquier persona”, indica. Dice que el atacante le preguntó “¿estás bien?” Pérez bajó la cara para responder, vio que el sujeto andaba sobre sus muñones, lo miró a los ojos y antes que se diera cuenta, relata, el atacante lo apuñaló con un cuchillo.

La policía de Huntington Park a través de un comunicado explicó que la tarde del 26 de enero respondieron a un reporte de apuñalamiento y al llegar, los agentes encontraron a una víctima que sufría una herida de arma blanca potencialmente mortal que resultó en un pulmón colapsado y hemorragia interna.

En la misma declaración, indican que la víctima identificó al atacante como un hombre negro en silla de ruedas, de la cual se bajó y avanzó “hacia la víctima y sin ninguna provocación, lo apuñaló en el costado del pecho con un cuchillo de carnicero de 30 centímetros y luego huyó de la escena en su silla de ruedas. El herido proporcionó la última ubicación del sospechoso y fue llevado a un hospital”.

El documento detalla que los agentes ubicaron al presunto atacante a pocas cuadras de distancia con un cuchillo de carnicero de 30 centímetros. La policía asegura que intentaron detenerlo, pero el sospechoso ignoró las órdenes verbales y amenazó con avanzar o lanzar el cuchillo a los agentes. Los policías usaron pistolas eléctricas en dos ocasiones para someter al sospechoso, pero la medida no fue efectiva, según el comunicado.

El sospechoso continuó amenazando a los agentes con el arma blanca y como resultado, explican, se produjeron los disparos que le causaron la muerte. El departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que el sospechoso recibió disparos en la parte superior del torso y fue declarado muerto en la escena. El hombre fue identificado por su familia como Anthony Lowe de 36 años.

Los abogados de la familia de Lowe presentaron un reclamo contra la ciudad, el primer paso hacia una posible demanda por homicidio culposo. Los funcionarios de Huntington Park tienen 45 días para responder, después de lo cual se puede presentar una demanda en un tribunal estatal. La familia espera los resultados de la autopsia.

Los videos, claves en la investigación del ataque en Huntington Park

La familia de Anthony Lowe no se ha referido a los videos que la policía ha hecho público y en el que, se lo ve hiriendo con un cuchillo de carnicero a Ramiro Perez.

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Huntington Park, Cosme Lozano, dijo que las autoridades comprometidas con esta investigación esperan que los videos captados por las cámaras de vigilancia de los negocios y las llamadas al 911 permitan esclarecer lo que sucedió antes del incidente entre Lowe y los agentes; así como el ataque que sufrió Ramiro Perez, el transeúnte que como se ve en las imágenes, fue herido por Lowe, momentos antes del fatal desenlace.

Cosme Lozano, mencionó que son videos de negocios porque su personal no cuenta con cámaras corporales. Lozano dijo también, al momento de presentar los audios al 911 y videos proporcionados por el departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que el objetivo es “avanzar en la divulgación completa y la transparencia de los eventos que ocurrieron de principio a fin”.

En la llamada al 911 se escucha la voz del hombre que ayuda a Perez, y dice en español; “está mal herido. El operador le pregunta: “le acuchillaron”? Y quien está con Perez responde: “aja”.

Un video muestra cómo Lowe se acerca por la espalda a Ramiro y al parecer lo ataca; la víctima acelera el paso para alejarse mientras Lowe se mueve en dirección opuesta, hacia su silla de ruedas.

Un segundo video capta el momento en que la policía ubicó al sospechoso. Inicialmente, dos agentes con pistola en mano lo remueven de su silla de ruedas, Lowe avanza sobre sus muñones en dirección opuesta a los agentes y se ve que levanta el cuchillo; interviene un tercer policía, los tres, al parecer, están apuntando al sospechoso quien sigue con el cuchillo en sus manos, en ese momento disparan.

Los agentes involucrados fueron puestos en licencia administrativa con goce de sueldo en espera de las investigaciones en curso.

“Ese cuchillo le hubiera traspasado el corazón”

Annee Della Donna, abogada de la familia Lowe, ha dicho que “no había razón alguna para disparar a un hombre con las piernas amputadas 11 veces en la espalda”. La familia ha dicho que Lowe tenía problemas mentales desde que sufrió la amputación de piernas el año pasado.

El jefe de la policía ha informado que el caso sigue el proceso establecido por las leyes estatales, que le corresponde al departamento del Sheriff concluir las investigaciones y luego el informe pasará a la oficina del fiscal de Los Ángeles.

En un comunicado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo a CNN que el cuchillo fue recuperado en la escena y que, hasta el momento, no hay información adicional. Por su parte, la oficina del fiscal también en un comunicado dijo a CNN que el caso aún no ha sido presentado a sus oficinas para revisión.

Soledad Pérez, madre de Ramiro Pérez, dijo a CNN que agradece a Dios que su hijo esté con vida, de lo contrario, hoy serían dos madres llorando la muerte de sus hijos, que no se conocían. “Ese cuchillo le hubiera traspasado el corazón completo porque estaba grande, no era un cuchillo pequeño, en el video se mira”, dice Soledad Pérez.

Ramiro Pérez pasó 8 días en el hospital, y dice que se está recuperando de la herida física poco a poco, pero no del golpe emocional. Dice sentir miedo cuando está en la calle, teme que lo puedan atacar; y se ha preguntado muchas veces qué motivos tuvo su agresor para ponerlo al borde de la muerte, pregunta que dice; nunca tendrá respuesta. Guarda sentimientos encontrados sobre la muerte de Lowe y está investigando si tiene opciones legales ante el ataque que sufrió; él se considera la víctima del otro lado de esta historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.