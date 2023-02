Guardacostas de EE.UU. encuentra a un grupo de inmigrantes que llevaba ocho días en una isla deshabitada, sin agua ni comida

(CNN) — Un grupo de más de 20 inmigrantes fue encontrado este viernes en Cayo Sal, Bahamas, durante un sobrevuelo…

(CNN) — Un grupo de más de 20 inmigrantes fue encontrado este viernes en Cayo Sal, Bahamas, durante un sobrevuelo de Guardacostas de Estados Unidos. CNN presenció, a bordo de un avión de la guardia costera, el avistamiento y los esfuerzos de las autoridades por asistir desde el aire a estas personas mientras llegaba la ayuda por mar.

Luego de dos horas de vuelo rutinario sobre el estrecho de la Florida y Bahamas en busca de embarcaciones sospechosas, el equipo de seis miembros de los guardacostas vio por medio de las cámaras y los equipos de tecnología avanzada de la aeronave que había gente pidiendo ayuda en una de las islas por la que acababa de pasar.

Inmediatamente, la aeronave regresó para comenzar el sobrevuelo y determinar la ayuda inicial que debía enviarse. En el video se puede ver el momento en el que las personas en la isla empiezan a saltar y a agitar sus brazos, mientras en la arena se puede leer SOS, que es la señal de auxilio más conocida en el mundo.

Los guardacostas se comunicaron inmediatamente con su base en Cayo Largo, Florida, para informar del hallazgo y determinar en cuánto tiempo podían llegar a la isla para rescatarlos.

“Dependiendo de cuánto se pueda tardar ese plan, medimos el riesgo que esa gente tenga con los recursos que tenemos disponibles y, si hace más sentido, usamos los recursos en el avión para que ellos tengan más tiempo en lo que esperan”, aseguró el operador del sistema de la aeronave, Raúl Tavares.

Tavares dijo que, con base en esa información, decidieron lanzar desde el avión una caja con “un radio, comida, agua y sábanas”, para ayudarlos mientras llegaba la ayuda.

Después, los guardacostas les preguntaron por la radio cuántos eran, cuánto tiempo llevaban allí y si había algún niño o alguna persona enferma. El grupo respondió que eran 21 personas, que llevaban ocho días varados en esta isla sin agua ni comida, que no había niños y que una persona estaba enferma del corazón. Toda esta información fue transmitida a la base de Cayo Largo, para preparar la asistencia.

Este sábado, Guardacostas anunció vía Twitter que estos inmigrantes habían sido transferidos en uno de dos operativos que se llevaron a cabo el día anterior en el Atlántico.

#Breaking @USCG Cutter Bernard C. Webber’s crew transferred 28 people to @TheRBDF, Fri, after 2 rescues off Bahamian islands & a suspected smuggling venture off Haulover Inlet.

“Smugglers don’t care if your loved ones live, die, they only care about the $$.” – Lt. Cmdr. Spado. pic.twitter.com/6i7qxWKacI

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 3, 2023

Guardacostas dijo este lunes a CNN que los inmigrantes “probablemente serán transferidos en el futuro cercano” a las autoridades de las Bahamas, pero por ahora su futuro se desconoce con certeza.

Según Guardacostas de EE.UU., entre el 27 de enero y el 3 de febrero rescataron a más de 100 inmigrantes, mientras 66 cubanos y 309 haitianos fueron repatriados.

