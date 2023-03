Muere a los 83 años la actriz Melinda Dillon, conocida por “A Christmas Story”

(CNN) — La actriz Melinda Dillon, dos veces nominada al Oscar y conocida por las películas “A Christmas Story” y “Close…

(CNN) — La actriz Melinda Dillon, dos veces nominada al Oscar y conocida por las películas “A Christmas Story” y “Close Encounters of the Third Kind”, murió recientemente, según un servicio de cremación en Long Beach, California. Tenía 83 años.

Dillon murió el 9 de enero, según Neptune Society, el proveedor de los servicios de cremación. No se informó cuál fue la causa de su muerte, que se supo ampliamente este viernes.

Interpretó a la madre en “Una historia de Navidad”, una mirada nostálgica sobre un niño que anhela un rifle de juguete. La película se estrenó en 1983 y luego encontró una audiencia anual de vacaciones en video y televisión.

Antes de eso, obtuvo dos nominaciones al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. En “Close Encounters of the Third Kind” de Steven Spielberg, ella busca a su hijo pequeño después de que unos extraterrestres lo secuestran. Y en “Absence of Malice” interpreta a la amiga de Paul Newman atormentada por la cobertura de un reportero sobre su aborto.

También apareció en “Slap Shot”, “Harry and the Hendersons” y “Bound for Glory” y en episodios de las series de televisión “Judging Amy” y “Law and Order: Special Victims Unit”.

Melinda Dillon, a la derecha, interpretó a la madre en “A Christmas Story”.

Antes de hacer películas, Dillon fue nominada a un premio Tony por el elenco original de “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” en Broadway en la década de 1960.

FOTOS | Los famosos que han muerto en lo que va de 2023

Los colegas y fanáticos de Hollywood tuitearon tributos en su honor al conocer la noticia de su muerte.

“Melinda Dillon fue una gran actriz, con una delicadeza maravillosa. Fue un placer dirigirla en Príncipe de las mareas. Que descanse en paz”, escribió Barbra Streisand.

Melinda Dillon was such a great actress, with a wonderful delicacy about her. She was a delight to direct in Prince of Tides. May she rest in peace. pic.twitter.com/CuLJRlAP93

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) February 4, 2023

Lou Diamond Phillips escribió: “Muy, muy triste saber del fallecimiento de Melinda Dillon. Interpretó a mi madre adoptiva en Sioux City, mi segunda película como director. Qué Luz y Bendición. Tan natural en su trabajo que era fácil pasar por alto lo brillante que era. Me siento tan afortunado de haberla conocido. RIP”.

Taylor Romine de CNN contribuyó a este informe.

