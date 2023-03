Emma Thompson dice que los Oscar la dejaron “gravemente enferma”

Londres (CNN) — Estamos en medio de la temporada de premios, pero es posible que la experiencia no sea tan…

Listen now to WTOP News

Londres (CNN) — Estamos en medio de la temporada de premios, pero es posible que la experiencia no sea tan alegre o glamorosa como los espectadores podrían pensar.

Emma Thompson tiene dos premios de la Academia a su nombre, pero reveló que los Oscar la dejaron sintiéndose “gravemente enferma”.

La actriz británica, que interpreta a Miss Trunchbull en “Matilda the Musical” en Netflix, respondió a una pregunta sobre si le ha resultado “difícil lidiar con la fama” en una entrevista con Radio Times.

Ganó un Oscar en 1993 por su papel protagónico en la película “Howards End” y otro por el guión de “Sense and Sensibility” tres años después.

Las sorpresas y decepciones de las nominaciones a los Premios Oscar 2023

La mujer de 63 años, que también protagonizó la película dirigida por Ang Lee, escribió el guión basado en la novela clásica de Jane Austen.

La estrella de “Nanny McPhee” le dijo a la revista: “Las dos veces que tuve que hacer los Oscar me enfermé gravemente. Me di cuenta que la presión y las miradas eran demasiado para mí. Es asombroso, y luego quieres acostarte en una habitación oscura. Piensas: ‘Por favor, no me hagas preguntas ni me hagas hablar de mí’”.

Ella agregó: “Rápidamente desarrollé una especie de alergia a esa parte del trabajo. Tengo suerte, creo que debe ser horrible si interpretas papeles como el de James Bond”.

Thompson no dio más detalles sobre su enfermedad o las circunstancias de cualquiera de los eventos.

Emma Thompson asiste a una proyección especial de “Roald Dahl’s Matilda The Musical” en Darling at the Park Lane Hotel el 7 de diciembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dia Dipasupil/Getty Images)

Una entrevista más completa estuvo disponible en el podcast Radio Times de la revista, en la que Thompson dijo que sentía que la fama puede ser una “condición altamente tóxica”, pero que estar conectado a la tierra ayuda.

Dijo que divide su tiempo entre su casa en Escocia y otra en el noroeste de Londres.

“He vivido en un entorno limitado, en el sentido de que he vivido en la misma calle de Londres toda mi vida”, dijo al podcast, añadiendo que: “No puedes ir por ahí pavoneándote en un taxi en Louis Vuitton… así que eso ayuda”.

El año pasado, Thompson describió cómo el colapso de su matrimonio con Kenneth Branagh en 1995 afectó su salud mental. Se produjo después de que descubrió que Branagh había estado involucrado con su coprotagonista de “Howards End”, Helena Bonham Carter.

“Estaba medio viva. Cualquier sentido de ser una persona adorable o digna se había ido por completo”, dijo.

En 2003, Thompson se casó con Greg Wise, su coprotagonista en “Sense and Sensibility”. La pareja comparte dos hijos.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.