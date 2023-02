Disney anuncia que despedirá a 7.000 trabajadores en todo el mundo

share via email

(CNN) — Disney anunció que eliminaría 7.000 empleos de su fuerza laboral a nivel mundial, una medida con la que se suma a las grandes empresas que han decidido hacer recortes.

Disney tenía alrededor de 220.000 trabajadores para el 1 de octubre, de los cuales aproximadamente 166.000 estaban empleados en Estados Unidos. Un recorte de 7.000 puestos de trabajo representa alrededor del 3% de su fuerza laboral mundial.

“Si bien esto es necesario para abordar los desafíos que enfrentamos hoy, no tomo esta decisión a la ligera”, dijo el CEO Bob Iger, quien volvió a dirigir la empresa en noviembre cuando la junta despidió a Bob Chapek como líder de la empresa. “Siento un enorme respeto y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo, y soy consciente del impacto personal de estos cambios”.

Los recortes de empleos forman parte de un esfuerzo de reducción de costos también anunciado el miércoles. Iger dijo que la compañía apunta a un ahorro de costos de US$ 5.500 millones en toda la compañía, de los cuales US$ 2.500 millones provienen de operaciones “sin contenido”, como películas y programas de televisión.

Los recortes se producen cuando la compañía anunció sus resultados financieros, que fueron mejores de lo esperado. Los ingresos de Disney en el trimestre aumentaron un 8% a US$ 23.500 millones, superando las estimaciones anteriores de US$ 23.400 millones de los analistas encuestados por Refinitiv.

Pero las ganancias, aunque ligeramente inferiores a las de hace un año, superaron los pronósticos y llegaron a US$ 0,99 por acción, excluyendo artículos especiales. Eso es menos que los US$ 1,06 por acción que ganó sobre esa base un año antes, pero mucho mejor que el pronóstico de US$ 0,78 por acción.

Iger también tomó medidas para recompensar a los accionistas, mientras que los empleados de Disney sentirán el impacto por el anuncio de recorte de empleos.

La compañía había suspendido sus pagos de dividendos durante la pandemia. Iger anunció que espera que regrese.

“Ahora que los impactos de la pandemia en nuestro negocio han quedado atrás en gran medida, tenemos la intención de pedirle a la junta que apruebe el restablecimiento de un dividendo para fines del año calendario”, dijo. “Nuestras iniciativas de reducción de costos lo harán posible. Y aunque inicialmente será un dividendo modesto, esperamos aprovecharlo con el tiempo”.

Las acciones de Disney subieron un 8% en el mercado secundario tras el anuncio de reducción de costos y la devolución del dividendo. Las acciones de Disney perdieron el 43% de su valor en 2022, pero han subido casi un 22% desde que se anunció el regreso de Iger en noviembre, mucho mejor que el mercado general pero por detrás de las ganancias en el mismo período en otras compañías de medios, como como Netflix o Warner Bros. Discovery, el dueño de CNN.

Bajan las suscripciones en Disney+

En otros resultados financieros, Disney informó que perdió suscriptores de su servicio de transmisión por streaming Disney+ en el último trimestre, pero también logró recortar sus pérdidas del período anterior de tres meses.

La cantidad de suscriptores bajó solo un 1%, de 164 millones a 162 millones, para el final del trimestre que finalizó el 1 de octubre. Pero sus otros negocios de servicios de transmisión por streaming, incluidos ESPN+ y Hulu, en los que tiene una participación, aumentaron sus suscriptores en un 2%.

Eso ayudó a Disney a recortar sus pérdidas en el segmento general de transmisión por streaming a US$ 1.100 millones en el trimestre, por debajo de los US$ 1.500 millones en el trimestre que finalizó el 1 de octubre, aunque fue casi el doble de la pérdida de US$ 593 millones que reportó el año anterior.

Los servicios de transmisión por streaming de Disney, destacados por su oferta de Disney+, habían reportado aumentos tanto en suscriptores como pérdidas en los últimos trimestres.

Con los consumidores dejando los servicios de cable que han pagado miles de millones a Disney durante el año en tarifas de suscripción, la necesidad de una oferta de transmisión que genere dinero se considera crítica. La compañía reafirmó su orientación de que Disney+ sigue en camino de ser rentable en el próximo año fiscal, que se extiende desde octubre hasta septiembre de 2024, aunque advirtió que podría verse afectado por una recesión económica.

Este es el primer resultado trimestral desde que el anterior CEO Chapek fue despedido por la junta en noviembre y reemplazado por su predecesor, Bob Iger. Si bien Iger ha anunciado algunos cambios, muchos inversionistas habían estado buscando en estas ganancias trimestrales claridad sobre la dirección estratégica de Disney en el futuro. Iger anunció que combinará todos sus negocios de medios y contenido a nivel mundial, incluyendo los servicios de transmisión por streaming, en un nuevo segmento que se conocerá como Disney Entertainment. Dijo que la reorganización es clave para un “retorno [de] la creatividad al centro de la empresa”.

“Después de un primer trimestre sólido, nos estamos embarcando en una transformación significativa, que maximizará el potencial de nuestros equipos creativos de clase mundial y nuestras marcas y franquicias incomparables”, dijo Iger en el comunicado. “Creemos que el trabajo que estamos haciendo para remodelar nuestra empresa en torno a la creatividad, mientras reducimos los gastos, conducirá a un crecimiento sostenido y rentabilidad para nuestro negocio de transmisión, nos posicionará mejor para enfrentar futuras disrupciones y desafíos económicos globales, y brindar valor para nuestros accionistas. ”

Los resultados de los servicios de transmisión por streaming ayudaron a la compañía a reportar resultados financieros mejores de lo esperado, aunque fueron las fuertes ventas de boletos de cine, lideradas por “Avatar: The Way of Water”, y un aumento en los ingresos de los parques temáticos debido a la demanda acumulada en a raíz de un período afectado por covid -19un año antes, los principales impulsores.

