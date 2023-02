¿Cuánto es el crédito tributario por hijos para 2023 en EE.UU.?

(CNN Español) — El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó desde el 23 de enero…

(CNN Español) — El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó desde el 23 de enero a recibir y procesar las declaraciones de impuestos de los contribuyentes en Estados Unidos y este año los montos de varios créditos tributarios volverán a los niveles previos a la pandemia del covid-19, incluyendo el crédito tributario por hijo.

Tabla de impuestos del IRS 2023: ¿cómo calcular cuánto tengo que pagar según ingresos y estado civil?

Si tienes hijos menores de 17 años, puedes solicitar este tipo de crédito que implica una exención fiscal. Y, en algunos casos, puedes reclamarlo incluso si normalmente no presentas una declaración de impuestos.

¿De cuánto es el crédito en 2023? Aquí la respuesta:

¿Cuánto es el crédito tributario por hijos para 2023?

Para el año fiscal 2022, los padres pueden reclamar un crédito tributario por hijos máximo de US$ 2.000 por cada hijo menor de 17 años si su ingreso bruto anual no supera los US$ 200.000 (US$ 400.000 si presentan una declaración conjunta), de acuerdo con el IRS. Por encima de esos niveles, el crédito comienza a desaparecer.

Y la parte del crédito tratada como reembolsable, lo que significa que se paga incluso si no debes ningún impuesto federal sobre la renta, tiene un tope de US$ 1.500, y solo está disponible para aquellos con ingresos del trabajo de al menos US$ 2.500.

Estas cantidades están muy por debajo del crédito tributario mejorado por hijos que ya venció y estaba vigente para 2021 por la pandemia del covid-19, con montos desde US$ 3.000. Entre otras cosas, era totalmente reembolsable sin requisitos de ingresos del trabajo, explicó a CNN Kathy Pickering, directora de impuestos de H&R Block.

Estos son los requisitos que tiene que cumplir tu hijo (o dependiente):

Ser menor de 17 años de edad al final del año

Ser su hijo(a), hijastro(a), hijo(a) de crianza elegible, hermano(a), hermanastro(a), medio hermano(a) o un descendiente de uno de estos (por ejemplo, un(a) nieto(a) o sobrino(a))

Proporcionar como máximo la mitad de su propio apoyo financiero durante el año

Haber vivido contigo por más de la mitad del año

Ser debidamente reclamado como tu dependiente en su declaración de impuestos

No presentar una declaración conjunta con tu cónyuge para el año tributario ni presentarla solo para reclamar un reembolso de la retención de impuestos sobre los ingresos o de los pagos de impuestos estimados

Ser ciudadano estadounidense o un ciudadano nacional o extranjero residente de Estados Unidos

¿Cómo solicitar el crédito tributario por hijos?

Puedes solicitar este crédito al ingresar la información de sus hijos y otros dependientes en el Formulario 1040 y adjuntar el Anexo 8812, créditos por hijos calificados y otros dependientes, completado.

Para saber más, consulta directamente en el IRS aquí

