CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 765¾ 773¼ 749½ 750½ —15 May 777 784½ 761¾ 762¾ —13½ Jul 784 789¼ 767¾ 768¾ —12¼ Sep 788½ 796¾ 776¾ 777¾ —12 Dec 804¾ 811¼ 791¾ 792½ —11¼ Mar 810½ 818 800¾ 801¼ —10¼ May 814 814 801¾ 801¾ —9½ Jul 791½ 791½ 780¾ 780¾ —10 Sep 777½ —9 Dec 783½ 783½ 781½ 781½ —8¾ Mar 775½ —8¾ May 761½ —8¾ Jul 725½ —8 Est. sales 86,194. Fri.’s sales 82,822 Fri.’s open int 362,551 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 678½ 683 675½ 680½ +2¾ May 679¼ 682½ 675¼ 680½ +3 Jul 666¼ 670 664¾ 669¼ +3¼ Sep 610 613¼ 609¼ 612¾ +2 Dec 595 597½ 593½ 596½ +¾ Mar 602¼ 604½ 601¼ 604 +1 May 607 608½ 605 607¾ +1¼ Jul 606¼ 608¼ 604¾ 607½ +1¼ Sep 566 567½ 566 567½ +1¼ Dec 554 555½ 552½ 555½ +1¼ Mar 561¼ +1¼ May 563 +1¼ Jul 562½ +1¼ Sep 526¾ +1¼ Dec 505 507¼ 505 507¼ +1 Jul 512¾ +1 Dec 483¾ +4¾ Est. sales 334,200. Fri.’s sales 306,645 Fri.’s open int 1,362,664 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 363¾ 369¼ 360¼ 364¼ +½ May 349¾ 353 343¾ 346 —2¾ Jul 347¼ 349½ 347¼ 348¼ —2½ Sep 353 353 351 352 —3 Dec 357 360 357 358 —2½ Mar 361 —2 May 377½ —2 Jul 370 —2 Sep 385¾ —2 Dec 385¾ —2 Jul 375 —2 Sep 390¾ —2 Est. sales 651. Fri.’s sales 651 Fri.’s open int 3,678, up 45 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1536½ 1549 1535 1548¾ +21½ May 1531¼ 1544½ 1530 1544 +21¾ Jul 1522½ 1537 1522½ 1536¾ +22¼ Aug 1490½ 1501¾ 1490¼ 1501¼ +18¼ Sep 1420½ 1433¼ 1420½ 1432½ +15¼ Nov 1390 1401 1390 1399 +12¾ Jan 1395 1405 1395 1403½ +13 Mar 1384½ 1393 1382¾ 1391½ +13¼ May 1378¾ 1386¾ 1377¼ 1386 +13¼ Jul 1378¼ 1386¾ 1377½ 1385 +13½ Aug 1367¾ +9½ Sep 1325 1334¾ 1325 1334¾ +9½ Nov 1307 1315½ 1305¼ 1314½ +10¾ Jan 1315 +10½ Mar 1306¾ +10¾ May 1302 +10¾ Jul 1311 +10¾ Aug 1300¼ +10¾ Sep 1280 +10¾ Nov 1219¾ 1227¼ 1219¾ 1227¼ +12¼ Jul 1223¼ +12¼ Nov 1192¾ +12¼ Est. sales 212,511. Fri.’s sales 192,601 Fri.’s open int 725,724 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 61.81 63.01 61.01 62.77 +1.26 May 62.03 63.23 61.21 62.95 +1.20 Jul 61.75 62.84 60.94 62.60 +1.11 Aug 61.06 62.18 60.40 61.98 +1.03 Sep 60.48 61.48 59.80 61.31 +.99 Oct 59.65 60.75 59.18 60.58 +.93 Dec 59.60 60.45 58.72 60.22 +.87 Jan 59.05 60.11 58.57 59.93 +.86 Mar 58.36 59.80 58.36 59.61 +.83 May 58.55 59.60 58.49 59.43 +.81 Jul 59.47 59.47 59.35 59.35 +.79 Aug 59.17 +.79 Sep 58.97 +.79 Oct 58.66 +.79 Dec 57.48 58.61 57.48 58.61 +.79 Jan 58.47 +.81 Mar 58.28 +.81 May 58.15 +.79 Jul 58.46 +.72 Aug 58.43 +.72 Sep 58.40 +.73 Oct 58.33 +.73 Dec 58.27 +.75 Jul 58.18 +.75 Oct 58.17 +.75 Dec 58.03 +.75 Est. sales 119,042. Fri.’s sales 113,159 Fri.’s open int 458,973 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 496.10 501.50 492.70 497.70 +6.60 May 479.40 485.30 477.80 481.60 +6.70 Jul 471.00 475.60 469.30 472.20 +6.10 Aug 457.30 461.40 455.90 458.50 +5.70 Sep 442.50 444.00 439.10 441.30 +5.30 Oct 428.70 430.70 426.10 427.30 +4.60 Dec 424.00 428.10 421.70 424.30 +4.50 Jan 418.30 422.60 416.80 418.40 +4.00 Mar 407.80 412.30 406.60 407.20 +4.10 May 400.30 406.30 400.30 400.80 +4.20 Jul 398.10 401.10 396.60 397.10 +3.70 Aug 391.50 +3.30 Sep 384.70 +3.20 Oct 377.10 +3.20 Dec 375.50 +3.20 Jan 373.50 +3.20 Mar 369.20 +3.20 May 365.70 +3.20 Jul 372.20 +3.20 Aug 370.10 +3.20 Sep 366.10 +3.20 Oct 369.60 +3.20 Dec 366.50 +3.20 Jul 365.00 +3.20 Oct 365.00 +3.20 Dec 359.40 +3.20 Est. sales 142,354. Fri.’s sales 135,035 Fri.’s open int 456,583

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.