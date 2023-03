CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 765 771½ 759½ 765½ +½ May 776¾ 781¾ 771¼ 776¼ Jul 781¼ 786 776½ 781 +¼ Sep 791¼ 794 785½ 789¾ — ¼ Dec 803¾ 808¼ 800 803¾ —1 Mar 813½ 815¾ 810¼ 811½ —1½ May 810 814 808½ 811¼ —1¼ Jul 788¾ 792½ 786¾ 790¾ — ½ Sep 782¼ 789½ 782¼ 786½ — ¼ Dec 790¼ —4½ Mar 784¼ —4½ May 770¼ —4½ Jul 733½ —4½ Est. sales 82,819. Thu.’s sales 90,543 Thu.’s open int 365,763 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 676 679 675 677¾ +1¾ May 674¾ 678¼ 674 677½ +2½ Jul 663½ 666½ 662¼ 666 +2 Sep 607½ 611¼ 606¾ 610¾ +2 Dec 592¾ 596¼ 591¾ 595¾ +2¼ Mar 600 603½ 599½ 603 +2¼ May 603½ 607 603¼ 606½ +2¼ Jul 603½ 606¾ 603 606¼ +2¼ Sep 566¼ +¼ Dec 554 555¼ 553¼ 554¼ Mar 560 560 559¼ 560 May 561¾ Jul 561¼ Sep 525½ Dec 506½ 506½ 506¼ 506¼ —1 Jul 511¾ —1 Dec 479 — ¾ Est. sales 306,645. Thu.’s sales 310,063 Thu.’s open int 1,375,277, up 6,254 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 375¼ 361 363¾ +¾ May 349¾ 358¼ 348 348¾ —2¾ Jul 352 359¾ 350¾ 350¾ —3½ Sep 362¼ 362¼ 355 355 —2½ Dec 363 366 360¼ 360½ — ¾ Mar 363 — ¾ May 379½ — ¾ Jul 372 — ¾ Sep 387¾ — ¾ Dec 387¾ — ¾ Jul 377 — ¾ Sep 392¾ — ¾ Est. sales 651. Thu.’s sales 1,380 Thu.’s open int 3,633, up 240 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1526 1533¼ 1524¼ 1527¼ +¾ May 1521 1527 1518¾ 1522¼ +1 Jul 1511¾ 1518¾ 1510½ 1514½ +1½ Aug 1482 1485¾ 1478¾ 1483 +3 Sep 1412¾ 1419½ 1412¼ 1417¼ +3¾ Nov 1383 1388 1381¾ 1386¼ +2½ Jan 1387 1392¼ 1386 1390½ +2¾ Mar 1374¾ 1381¾ 1374¾ 1378¼ +2½ May 1370¼ 1376¼ 1370¼ 1372¾ +2½ Jul 1371 1373¾ 1370 1371½ +2¾ Aug 1361 1361 1358¼ 1358¼ +2¾ Sep 1325¼ +2¾ Nov 1302¼ 1305½ 1299¼ 1303¾ +2 Jan 1304½ +2 Mar 1296 +2 May 1291¼ +2 Jul 1300¼ +1¾ Aug 1289½ +1¾ Sep 1269¼ +1¾ Nov 1216 1216 1214¼ 1215 +¼ Jul 1211 +¼ Nov 1180½ +¼ Est. sales 192,601. Thu.’s sales 275,857 Thu.’s open int 734,372 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 61.91 62.09 61.01 61.51 —.39 May 62.15 62.32 61.24 61.75 —.40 Jul 61.95 62.07 61.03 61.49 —.44 Aug 61.44 61.50 60.58 60.95 —.44 Sep 60.83 60.84 59.93 60.32 —.44 Oct 60.13 60.13 59.38 59.65 —.40 Dec 59.80 59.80 58.91 59.35 —.35 Jan 59.25 59.46 58.84 59.07 —.29 Mar 58.69 59.07 58.57 58.78 —.26 May 58.64 58.66 58.62 58.62 —.25 Jul 58.59 58.59 58.56 58.56 —.26 Aug 58.38 —.27 Sep 58.18 —.27 Oct 57.87 —.26 Dec 57.82 —.26 Jan 57.66 —.29 Mar 57.47 —.29 May 57.36 —.27 Jul 57.74 —.26 Aug 57.71 —.25 Sep 57.67 —.26 Oct 57.60 —.26 Dec 57.52 —.26 Jul 57.43 —.26 Oct 57.42 —.26 Dec 57.28 —.26 Est. sales 113,159. Thu.’s sales 142,367 Thu.’s open int 461,770, up 3,851 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 491.90 497.90 488.90 491.10 —.30 May 475.30 481.40 473.60 474.90 —.30 Jul 463.70 469.80 463.70 466.10 +2.40 Aug 449.80 454.90 449.70 452.80 +3.20 Sep 433.90 437.10 432.90 436.00 +3.30 Oct 419.60 423.20 419.60 422.70 +3.20 Dec 416.20 420.40 416.00 419.80 +3.50 Jan 410.60 414.60 410.60 414.40 +4.00 Mar 403.40 404.10 401.60 403.10 +4.80 May 397.30 397.30 396.60 396.60 +5.40 Jul 393.40 +5.80 Aug 388.20 +5.80 Sep 381.50 +5.80 Oct 373.90 +5.90 Dec 372.30 +5.70 Jan 370.30 +5.70 Mar 366.00 +5.70 May 362.50 +5.70 Jul 369.00 +5.70 Aug 366.90 +5.70 Sep 362.90 +5.70 Oct 366.40 +5.70 Dec 363.30 +4.70 Jul 361.80 +4.70 Oct 361.80 +4.70 Dec 356.20 +4.70 Est. sales 135,035. Thu.’s sales 105,829 Thu.’s open int 459,857, up 4,040

