OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 750 757 744¼ 749¾ — ½ May 762 767½ 756 761¼ — ¾ Jul 766¾ 771¾ 761 767 +¼ Sep 776 780½ 770¼ 776¼ +½ Dec 789½ 793¾ 784 790¼ +1 Mar 798 802½ 793 799¼ +¾ May 798½ 801 793¾ 799¼ +¼ Jul 782¾ 783 778 780½ —1¾ Sep 779¼ — ½ Dec 784¾ —1½ Mar 778¼ —1½ May 764¼ —1½ Jul 738¼ —1½ Est. sales 127,516. Mon.’s sales 108,822 Mon.’s open int 353,718, up 412 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 677 678½ 673½ 674 —5 May 675½ 677 672¼ 673 —4¾ Jul 665¼ 667¼ 661¾ 662½ —5½ Sep 611¼ 612¾ 607 608 —5 Dec 596¾ 597½ 592½ 593½ —4¼ Mar 603 604 599½ 600½ —4 May 607¼ 607¼ 602½ 603¾ —3¾ Jul 605¾ 606 601¾ 602¾ —4 Sep 561½ 562¼ 561½ 562¼ —2¼ Dec 552½ 553¼ 550 550½ —2¾ Mar 557¼ —2¼ May 558½ —2½ Jul 558¾ —2½ Sep 523 —2½ Dec 505 505¼ 501½ 502 —3 Jul 507½ —3 Dec 477 477 474½ 474½ —2¼ Est. sales 248,164. Mon.’s sales 265,392 Mon.’s open int 1,318,058, up 7,764 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 386 392½ 382 384¾ +1 May 376 382 374¼ 376¾ +2¼ Jul 380 381 376 376 +2¼ Sep 375¼ 376¾ 375 376¾ +3½ Dec 377 378¾ 377 378¾ +1¾ Mar 384 +1 May 400½ +1 Jul 393 +1 Sep 408¾ +1 Dec 408¾ +1 Jul 398 +1 Sep 413¾ +1 Est. sales 324. Mon.’s sales 252 Mon.’s open int 3,285 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1521 1530½ 1511 1515¼ —6 May 1513¾ 1522 1505 1510¼ —4¼ Jul 1506 1513½ 1497¾ 1504¼ —2¾ Aug 1469¼ 1474½ 1461¾ 1468 —1¾ Sep 1398½ 1405 1393¼ 1399¾ +½ Nov 1366½ 1374½ 1362¼ 1370½ +3¼ Jan 1372 1378¾ 1367¼ 1375 +3 Mar 1364½ 1369½ 1358 1366½ +3¼ May 1362 1363½ 1359½ 1362¾ +3¼ Jul 1361½ 1363¾ 1357½ 1362½ +3 Aug 1349¼ +3 Sep 1317 +3 Nov 1292¾ 1299¾ 1291 1295¾ +1½ Jan 1299¾ 1300½ 1296¼ 1296¼ +1¾ Mar 1287½ +1¾ May 1282¾ +1¾ Jul 1292¼ +1¾ Aug 1281½ +1¾ Sep 1261¼ +1¾ Nov 1242½ 1242½ 1233½ 1233½ —8½ Jul 1229½ —8½ Nov 1199¾ —8½ Est. sales 301,354. Mon.’s sales 277,525 Mon.’s open int 712,649, up 14,522 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 59.35 61.48 59.30 60.89 +1.58 May 59.51 61.60 59.50 60.98 +1.48 Jul 59.47 61.44 59.45 60.83 +1.37 Aug 59.26 61.04 59.26 60.48 +1.26 Sep 58.95 60.58 58.95 60.06 +1.20 Oct 58.58 60.04 58.58 59.60 +1.16 Dec 58.40 59.88 58.27 59.40 +1.13 Jan 58.64 59.70 58.44 59.26 +1.11 Mar 58.34 59.43 58.34 59.08 +1.09 May 59.00 +1.09 Jul 59.17 59.17 58.72 58.95 +1.07 Aug 58.79 +1.05 Sep 58.61 +1.05 Oct 58.28 +1.02 Dec 58.43 58.43 58.21 58.21 +1.01 Jan 58.05 +.98 Mar 57.86 +.98 May 57.72 +.97 Jul 58.08 +1.01 Aug 58.02 +1.00 Sep 57.99 +1.00 Oct 57.91 +1.01 Dec 57.84 +1.01 Jul 57.75 +1.01 Oct 57.74 +1.01 Dec 57.60 +1.01 Est. sales 207,017. Mon.’s sales 138,137 Mon.’s open int 456,558, up 175 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 489.00 490.20 479.20 481.40 —7.60 May 474.30 475.20 466.20 467.70 —6.80 Jul 465.90 467.30 457.50 459.20 —7.60 Aug 450.30 451.60 442.80 444.20 —7.30 Sep 431.50 432.80 424.70 426.50 —6.10 Oct 415.20 416.20 409.20 411.90 —4.00 Dec 412.60 413.50 406.60 409.50 —3.80 Jan 409.00 409.20 402.50 405.70 —3.50 Mar 401.50 401.50 397.40 398.70 —3.60 May 391.40 394.90 391.30 394.70 —3.60 Jul 391.00 394.00 391.00 393.50 —3.50 Aug 390.00 —3.50 Sep 384.70 —3.50 Oct 377.30 —3.40 Dec 375.90 —3.40 Jan 373.90 —3.40 Mar 369.60 —3.40 May 366.10 —3.40 Jul 372.60 —3.40 Aug 370.50 —3.40 Sep 366.50 —3.40 Oct 370.00 —3.40 Dec 367.90 —3.40 Jul 366.40 —3.40 Oct 366.40 —3.40 Dec 360.80 —3.40 Est. sales 147,899. Mon.’s sales 127,985 Mon.’s open int 440,853, up 4,150

