ANÁLISIS | Olvídate de San Valentín: perdiste ese sentimiento amoroso

(CNN) — El Día de San Valentín está a punto de llegar y, sin embargo, parece que hay más estrés…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El Día de San Valentín está a punto de llegar y, sin embargo, parece que hay más estrés y partículas virales en el aire que amor.

Ha habido hielo en Texas y apenas una pizca de nieve en el noreste (al parecer Buffalo, Nueva York, se lo llevó todo). Nos hemos enterado de que a China le importa Montana y de que Madonna está envejeciendo, lo que en realidad no es más que un recordatorio de que todos estamos envejeciendo.

Y no importa cuántas veces pensemos que los males del mundo pueden resolverse, obstinadamente no es así. (Vale, algunas cosas cambian, pero eso es para otro día). Tal vez el síndrome del túnel carpiano está empezando a afectar al dedo que usas para deslizar el dedo hacia la izquierda o tu pareja ha dicho algo que te provoca por milésima vez.

OPINIÓN | ¿Son efectivas las aplicaciones de cita para conseguir pareja? 3:56

Aquí tienes tu permiso oficial para abrazar a tu Grinch interior este San Valentín. Decididamente, parece más un San Valentín para sentarse en el sofá en ropa interior y comer helado con un tenedor. No hay necesidad de compartir.

Abajo el amor, o al menos el amor comercial, y arriba la pereza.

¿Necesitas más pruebas del año pasado? La llamada tripledemia le quitó la diversión a muchas personas en diciembre. Las reuniones familiares se redujeron, las infecciones respiratorias se reunieron alrededor del árbol con la tía Betty. Tu hijo tiene mocos de forma intermitente, y tú sabes más de lo que nunca has sabido sobre la diferencia entre el VSR, la influenza y el covid-19.

Pasamos del abandono silencioso al “resentismo” en el trabajo, sintiéndonos atrapados por una posible recesión económica y el aumento de los despidos. Las cajas rojas y rosas con forma de corazón llevan haciendo cosquillas a nuestra sensibilidad consumista desde el 26 de diciembre, y sin embargo hay algo que resulta decididamente espantoso en tener que conjurar la energía para pensar creativamente en regalos o planes para San Valentín.

Para muchos, el encanto y el romance se han desvanecido. ¿Podemos dejarlo pasar este año y dedicarnos a animar el Día de la Bandera?

“Hay muchas cosas que pesan en el corazón y la mente de la gente estos días”, dice Damon L. Jacobs, terapeuta matrimonial y familiar licenciado en Nueva York. “Una pandemia crónica, un frío sin precedentes, las amenazas a la democracia, la exposición regular a muertes violentas en las noticias… todo puede prestarse a una sensación de inquietud, incertidumbre y malhumor que el calor del romance no puede aliviar”.

Los dos últimos días de San Valentín nos traumatizaron y luego nos dejaron languidecer. Tuvimos un verano de amor, pero el bombo superó al calor real. No hemos vuelto a la normalidad, pero nos hemos quedado sin palabras para describir dónde estamos. Este San Valentín, permítete renunciar a la pompa y circunstancia de los corazones rojos y haz lo que tu malhumorado corazón desee.

El encanto y el romanticismo asociados a San Valentín parecen haberse marchitado un poco este año. Crédito: Muravin/iStockphoto/Getty Images

El precio de las flores ha subido, y la inflación está acaparando nuestras facturas de calefacción y restaurantes. No hace falta ir a cenar o buscar con nostalgia unas vacaciones tropicales que tal vez nunca lleguemos a tomar. Es un San Valentín del tipo “ponle a una cucaracha el nombre de un ex”. Un San Valentín para “burlarse de los anuncios de disfunción eréctil”. Un San Valentín “sin presiones para comprar el regalo más original porque si no, no quedará claro que el amor es real”.

Déjate llevar por tu gruñón interior este San Valentín. A quién le importa si estás casado, saliendo con alguien, comprometido, presionado para deslizar el dedo a la derecha o te invitaron a un brunch líquido con las chicas. Hazlo tú. O mejor aún, ¡no hagas nada!

Una historia de amor que comenzó en San Valentín en el Himalaya

“Tienes permiso para sentir lo que necesites sentir; recuerda que la festividad terminará mañana”, dice Tami Zak, terapeuta matrimonial y familiar licenciada en Tucson, Arizona. “Si necesitas pasártela tirado esta noche, no pasa nada”.

Compra una caja de bombones Russell Stover en la farmacia y cómetelos todos tú. Renuncia a las notas de amor de la búsqueda del tesoro que conducen a una elaborada comida casera seguida de masajes de pies de una hora de duración y cede a ver el programa que tu media naranja preferiría ver.

“No necesitas el permiso de nadie para experimentar placer”, afirma Jacobs por correo electrónico. “Si esperas a tener permiso, te perderás muchas cosas. Pero sí, tienes derecho a romper con los ‘deberías’ y crear una festividad llena de amabilidad, gentileza y placer. No estás haciendo nada malo por cuidarte y divertirte a tu aire”.

Ve ese programa favorito que tu pareja detesta. Cómprate un masajeador de pies a pilas. Cómete el resto de los Cheetos y chúpate hasta el último dedo, ¡y no te sientas culpable!

“No hay una forma correcta o incorrecta de pasar San Valentín”, dice la Dra. Jennifer Guttman, psicóloga clínica de Nueva York. “Elige una tradición que te siente bien”.

Si te sientes malhumorado, solo o con el corazón roto, podría ayudar que no te acerques a las redes sociales, según Guttman.

“La gente que publica en las redes sociales va a idealizar el día y, si ya tienes problemas, esto no hará más que exacerbar tu frustración”, explica Guttman por correo electrónico. Aconsejo a mis clientes que no se “expongan al dolor” navegando por las redes sociales e inventándose películas románticas para acompañar las publicaciones. En lugar de eso, desconéctate por una noche y haz algo agradable para ti”.

¿Cómo celebrar San Valentín sin terminar endeudados?

Salir a la naturaleza puede ayudar a aliviar los malhumorados si autocompadecerte no es lo tuyo, según Zak.

Rodney Luster, consejero profesional licenciado, educador e investigador en Leander, Texas, ofrece que la gente puede simplemente “inclinarse hacia el ahora” y no tratar de forzar ningún sentimiento, plan o resultado en particular.

“La felicidad es la ausencia de búsqueda de la felicidad”, afirma Luster, citando al antiguo filósofo chino Zhuang Zhou.

En lugar de crear expectativas en torno a San Valentín u otras grandes fiestas, Luster recomienda centrarse en reconocer que todos los días pueden contener cosas buenas y malas, así que haz que sea tu día.

Así que elige un San Valentín egoísta, resignado y refunfuña (o toma helado) a tu gusto.

— Allison Hope es una escritora cuyo trabajo ha aparecido en The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate y otros medios.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.