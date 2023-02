1Broadwind 5.60 +3.68 Up191.7 2BedBath 3.66 +2.35 Up179.4 3CinCorPh 28.95 +17.17 Up145.8 4DermTech 4.80 +2.67 Up125.4 5SoteraHlth 18.23 +9.77 Up115.5…

1Broadwind 5.60 +3.68 Up191.7 2BedBath 3.66 +2.35 Up179.4 3CinCorPh 28.95 +17.17 Up145.8 4DermTech 4.80 +2.67 Up125.4 5SoteraHlth 18.23 +9.77 Up115.5 6Neuropace 3.40 +1.82 Up115.2 7ZyversaTher 3.46 +1.85 Up114.9 8AtlisMotrAn 5.91 +3.11 Up111.1 9AmytPhrm 14.72 +7.72 Up110.3 10BioraTherrs 4.27 +2.21 Up107.3 11EbangIntHlrs 8.82 +4.40 Up 99.5 12AlbireoPhrma 43.90 +21.08 Up 92.4 13MarathDigt 7.68 +3.59 Up 87.8 14Neonode 9.85 +4.35 Up 79.1 15MicroCloudn 7.95 +3.40 Up 74.7 16GrnpwrMtr 3.12 +1.31 Up 72.4 17HiveBlockrs 3.13 +1.31 Up 72.0 18JianzhiEdun 2.22 +.91 Up 69.5 19AGBAGr 4.12 +1.66 Up 67.7 20AchveLfeS 4.28 +1.67 Up 64.0 21JanuxTher 20.57 +8.01 Up 63.8 22Inotiv 8.12 +3.01 Up 58.9 23SophiaGen 3.13 +1.15 Up 58.1 24Yld10Bios 3.09 +1.14 Up 58.1 25VoyagerTher 10.78 +3.82 Up 54.9 DOWNS Name LastChgPct. 1PanbelaThrs 3.32—161.08 Off 98.0 2Calitherars .53 —3.09 Off 85.5 3OramedPharm 2.25 —9.24 Off 80.4 4MMetaVrsen 2.92 —8.71 Off 74.9 5BioAtla 3.46 —4.77 Off 58.0 6KalaPhrmars 19.62 —9.77 Off 33.2 7180LifeMrs 3.71 —1.56 Off 29.6 8AvalGlbCrers 3.09 —1.06 Off 25.5 9MgicEmprn 2.08 — .69 Off 24.9 10Pharvaris 9.04 —2.91 Off 24.4 11ArborRphA 11.90 —3.51 Off 22.8 12VirgnOrbit 1.66 — .45 Off 21.3 13CuteraInc 32.44 —8.01 Off 19.8 14LoyaltyVen 1.97 — .45 Off 18.6 15Tantechrs 2.74 — .62 Off 18.5 16IN8bio 2.31 — .52 Off 18.4 17Bioventus 2.41 — .54 Off 18.3 18Dragonflyn 8.46 —1.87 Off 18.1 19Oblongrs 2.40 — .53 Off 18.1 20CNSPharmrs 2.40 — .50 Off 17.2 21LogitechIntl 54.74 —11.26 Off 17.1 22CerusCorp 3.14 — .64 Off 16.9 23CommVault 55.20 —10.49 Off 16.0 24Immunome 4.00 — .72 Off 15.3 25Clearfield 81.80 —14.31 Off 14.9 —————————

