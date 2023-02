CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 735 742 727¾ 741½ +7 May 744 750 736½ 748¾ +6 Jul 746½ 753 739¾ 752 +6½ Sep 753 761½ 749 760½ +5¾ Dec 769¼ 776¼ 763¾ 775¼ +6 Mar 778½ 785 773¾ 785 +6¼ May 776 785¼ 775 785 +4¾ Jul 761 772¼ 761 772¼ +5¼ Est. sales 51,116. Thu.’s sales 78,369 Thu.’s open int 341,313, up 123 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 675½ 678 672½ 676¾ — ½ May 673 675¾ 671 674½ — ¼ Jul 662¼ 665 660½ 663¾ +½ Sep 610 612½ 609¼ 610½ — ½ Dec 595 597 594½ 595¾ — ½ Mar 601¼ 603½ 601 602¼ — ¾ May 603 605¾ 603 605½ — ¼ Jul 603¼ 604½ 603 604¼ +½ Dec 550¼ 551¾ 550 551½ +1¼ Est. sales 202,870. Thu.’s sales 277,475 Thu.’s open int 1,264,895, up 4,318 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 365½ 372 365¼ 368 — ¼ May 365¾ 365¾ 360¼ 360¾ —3¼ Jul 365 365 365 365 +1¼ Sep 358½ 358½ 358½ 358½ — ¾ Est. sales 137. Thu.’s sales 218 Thu.’s open int 3,454 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1514¼ 1521¾ 1504 1506¼ —8½ May 1510½ 1516¼ 1500¼ 1502 —9½ Jul 1503½ 1507½ 1492½ 1493¾ —10 Aug 1465½ 1466¾ 1453½ 1454½ —11¼ Sep 1394¾ 1397½ 1385 1385½ —11¾ Nov 1364 1365 1351½ 1352¼ —12¼ Jan 1367 1368¾ 1355¼ 1356¾ —11¾ Mar 1354¼ 1358¾ 1346 1347 —11¾ May 1350 1350 1343¼ 1343¼ —10½ Jul 1346 1346 1343¼ 1343¼ —10 Nov 1279½ 1281½ 1273¼ 1273¼ —13¾ Nov 1220 1220 1220 1220 —1 Est. sales 164,205. Thu.’s sales 251,405 Thu.’s open int 651,032, up 2,760

