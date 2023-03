CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 749 760¼ 740¼ 742 —9¾ May 756¾ 767¼ 748¼ 749¾ —9¼ Jul 757¾ 769 751½ 752¾ —8¼ Sep 766½ 776¼ 759¾ 761¼ —7¼ Dec 781 789¾ 773½ 774¾ —7½ Mar 791¾ 796½ 783½ 784¾ —6¼ May 793 797¼ 787¾ 790½ —1¾ Jul 780¾ 780¾ 770¾ 770¾ —7¾ Est. sales 64,298. Tue.’s sales 84,080 Tue.’s open int 340,830 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 684¼ 688¾ 678 679½ —5¾ May 681¾ 686 676 677½ —5¼ Jul 671¾ 674¾ 665¼ 666¼ —6¼ Sep 617½ 621¾ 614½ 615¼ —4 Dec 603 606 598¾ 600 —3¾ Mar 609 612½ 605½ 606¾ —3¾ May 612 615 608¼ 609¼ —3½ Jul 611½ 613 607½ 608 —3 Dec 554¾ 558 553¼ 553½ —3¼ Dec 505¼ 505¼ 505 505 —2¼ Est. sales 260,961. Tue.’s sales 330,347 Tue.’s open int 1,251,033, up 18,994 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 369 374¾ 365½ 368¾ —2¾ May 364 369 361 361 —5¾ Jul 367 367½ 366½ 366½ —1 Dec 370 370 370 370 +½ Est. sales 448. Tue.’s sales 403 Tue.’s open int 3,643 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1537 1548½ 1511¼ 1520½ —19¼ May 1534¾ 1544¾ 1509¼ 1518 —19½ Jul 1529¼ 1539¾ 1504¼ 1512½ —21 Aug 1496 1501¼ 1467 1474¾ —21½ Sep 1423¾ 1430 1397¾ 1405 —21¾ Nov 1392 1396¼ 1365 1372 —21¼ Jan 1392¼ 1396½ 1368 1374½ —20½ Mar 1381¾ 1383 1358¼ 1363 —18 May 1374½ 1375 1350 1354½ —19¼ Jul 1358½ 1358½ 1355¾ 1355¾ —16¾ Nov 1303 1303 1287 1287½ —15½ Est. sales 217,647. Tue.’s sales 223,785 Tue.’s open int 651,328, up 5,202

