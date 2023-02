CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 743½ 748½ 737¼ 744¼ +1½ May 751¾ 756¼ 745½ 751¾ +1 Jul 754¼ 759 747½ 753½ — ¾ Sep 766½ 766½ 755 761½ — ½ Dec 777¾ 780¼ 769 775 — ¾ Mar 785 787¾ 779 782¼ —2 May 787½ 789¼ 779¼ 784 —1 Jul 769½ 773 768 772 +4½ Sep 764½ 764½ 764½ 764½ —4 Est. sales 60,724. Thu.’s sales 115,806 Thu.’s open int 341,478, up 4,288 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 670¾ 676¾ 669¾ 674¼ +3¼ May 669¼ 674½ 668 672½ +3 Jul 661 665¼ 660 662½ +1 Sep 612¼ 616 611¾ 612½ — ½ Dec 596 598¾ 595 597 +1 Mar 602 605½ 602 603¾ +¾ May 606 608 605¾ 607 +1½ Jul 604 605½ 604 605¼ +1½ Dec 551 552 549¾ 551¾ +½ Dec 502¼ 502¼ 502¼ 502¼ —2 Dec 480¼ 480¼ 480¼ 480¼ —1 Est. sales 235,984. Thu.’s sales 476,677 Thu.’s open int 1,220,621, up 6,955 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358¾ 367¾ 358 362¼ +1 May 355 358¾ 352½ 356¼ +1 Est. sales 324. Thu.’s sales 341 Thu.’s open int 3,771 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1525 1538¼ 1525 1538¼ +8¾ Mar 1518 1533 1513¼ 1526 +7½ May 1519 1530 1513 1525¼ +6 Jul 1518¾ 1527 1511¼ 1523 +4½ Aug 1488½ 1491¼ 1479¼ 1487¾ +1 Sep 1425 1428½ 1416¼ 1422¼ —3¼ Nov 1396½ 1400 1386¼ 1391 —5¼ Jan 1397¾ 1401¼ 1388½ 1392½ —5¼ Mar 1384½ 1385½ 1374¾ 1377¾ —5¾ May 1377¾ 1377¾ 1369 1371¾ —4¼ Jul 1368¼ 1370¾ 1368¼ 1370¾ —3½ Nov 1308 1308 1301¾ 1305 —3¼ Nov 1238 1238 1238 1238 +3¾ Est. sales 163,002. Thu.’s sales 262,151 Thu.’s open int 635,077, up 11,279

