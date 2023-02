CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 741¼ 742½ 720½ 725¾ —15¾ May 749 751 729½ 734½ —15½ Jul 755 756½ 735 739½ —15¾ Sep 764 765 744 747¼ —16 Dec 775½ 775½ 757¾ 760¾ —15¾ Mar 783½ 783¾ 767 768¾ —15¼ May 782 783 772½ 772½ —12 Jul 756 756¾ 748½ 748½ —18 Dec 766 766 766 766 —10½ Est. sales 45,227. Mon.’s sales 69,091 Mon.’s open int 332,381 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 651¾ 653¼ 648¼ 652½ — ¼ May 652 653 648¼ 652 —1 Jul 646½ 646¾ 642¼ 645½ —1¾ Sep 604¾ 605½ 601½ 604 —1½ Dec 589¾ 590¼ 586½ 588¾ —1½ Mar 596¾ 597½ 594¼ 596¾ —1¼ May 600½ 600½ 598½ 599¼ —2 Jul 598 599½ 597 598¾ —1¼ Sep 563 563 563 563 —2 Dec 556 556¼ 553¼ 555 —1¼ Mar 561 561 558¼ 558¼ —4¼ Jul 560 560 560 560 —2¼ Dec 515 516 514¾ 515 —2½ Est. sales 88,761. Mon.’s sales 177,800 Mon.’s open int 1,208,876, up 316 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 340½ 342½ 334½ 336½ —2½ May 342 342 335¾ 336 —2¼ Jul 340½ 340½ 340½ 340½ — ½ Est. sales 162. Mon.’s sales 381 Mon.’s open int 3,756, up 124 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1501½ 1507¼ 1501½ 1505½ +2 Mar 1487¾ 1493 1474 1489½ +1 May 1492¾ 1496½ 1479½ 1493¼ — ¼ Jul 1494¾ 1498 1482 1495¼ — ½ Aug 1465½ 1473¾ 1460¾ 1471¼ — ¾ Sep 1417 1421¼ 1408½ 1418¾ Nov 1390 1394¼ 1382¼ 1392¾ +1 Jan 1390 1396 1384½ 1395¼ +2¼ Mar 1376¼ 1383½ 1371¾ 1383 +4 May 1367 1375 1365 1375 +3¼ Jul 1367¼ 1370¼ 1363½ 1370¼ —1 Nov 1310¼ 1316¾ 1306¼ 1315 +2½ Est. sales 86,230. Mon.’s sales 137,084 Mon.’s open int 613,784, up 3,495 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 63.39 63.62 62.52 63.17 —.18 May 63.10 63.24 62.18 62.83 —.17 Jul 62.67 62.79 61.78 62.34 —.20 Aug 62.07 62.11 61.24 61.80 —.15 Sep 61.18 61.61 60.69 61.28 —.13 Oct 60.30 61.14 60.18 60.76 —.11 Dec 60.26 60.90 59.94 60.50 —.10 Jan 59.94 60.48 59.69 60.27 —.06 Mar 59.95 59.95 59.95 59.95 Est. sales 33,820. Mon.’s sales 87,580 Mon.’s open int 371,916 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 495.10 501.50 492.20 501.10 +4.40 Mar 470.90 474.30 466.10 473.10 +2.80 May 455.30 458.00 450.50 457.40 +3.10 Jul 445.80 448.50 441.70 448.10 +2.80 Aug 435.20 437.90 432.40 437.60 +2.40 Sep 421.10 425.10 420.10 424.80 +2.10 Oct 408.50 412.20 407.80 411.80 +1.70 Dec 406.90 409.90 405.10 409.40 +1.70 Jan 404.00 407.00 403.20 406.60 +2.00 Mar 398.10 398.10 398.10 398.10 —.50 Est. sales 36,186. Mon.’s sales 95,657 Mon.’s open int 408,012

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.