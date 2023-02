Jeremy Renner fue “completamente aplastado” por el quitanieves, según el registro de llamadas al 911

(CNN) — El actor Jeremy Renner fue “completamente aplastado” por un quitanieves, según un registro de llamadas al 911 publicado…

(CNN) — El actor Jeremy Renner fue “completamente aplastado” por un quitanieves, según un registro de llamadas al 911 publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe.

CNN obtuvo el registro de llamadas al 911 a través de una solicitud de registros públicos. La identidad de la persona que hizo la llamada fue eliminada por la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe.

Jeremy Renner en estado crítico tras un accidente mientras limpiaba nieve

La llamada al 911 se realizó a las 8:55 hora local.

“El sujeto fue atropellado por un snowcat”, dice el registro. La persona que llamó está gritando: la persona que llamó dice que el sujeto está caído y que el sujeto ha sido aplastado.

Más tarde identifica al sujeto como Jeremy Renner.

Sheriff describe cómo Jeremy Renner fue herido por un quitanieves

“[Renner] está gimiendo en voz alta en el fondo, sangrado grave”, anota el despachador del 911 en el registro de llamadas. “[Renner] está sangrando mucho de la cabeza y otras lesiones [desconocidas] – [la persona que llama] no está segura de dónde viene toda la sangre”.

Otra nota en el registro dice que Renner fue “completamente aplastado bajo un [vehículo] grande para la nieve” y que Renner tiene “extrema [dificultad] para respirar”. Continúa leyendo que “el lado derecho de su pecho está colapsado, la parte superior del torso está aplastada”.

Este es el primer mensaje de Jeremy Renner después de su accidente con una máquina quitanieves

Unos 49 minutos después de que se hizo la llamada por primera vez, el registro indica que llevaron a Renner en un transporte en helicóptero de camino al hospital.

“[Renner] tiene todo tipo de lesiones, pero actualmente está [respirando] y [consciente]”, se lee en el registro.

Un nuevo video desde el hospital

Jeremy Renner está siendo mimado un poco en el hospital.

El actor publicó un video que lo mostraba recibiendo un masaje en el cuero cabelludo mientras usaba una gorra de plástico y estaba acostado en una cama de hospital.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

Renner ya había compartido una selfie desde su cama de hospital el martes para expresar su gratitud por el apoyo que recibió.

“Gracias a todos por sus amables palabras. Estoy demasiado afectado ahora para escribir. Pero les envío amor a todos”, escribió Renner.

El accidente

Renner, de 51 años, fue atropellado por su snowcat, una máquina impulsada por un motor que se usa para limpiar la nieve, dijo el martes el sheriff del condado de Washoe, Darin Balaam, durante una conferencia de prensa.

¿Quién es Jeremy Renner y qué películas y series ha hecho?

En algún momento, la máquina comenzó a avanzar mientras Renner no estaba en el asiento del conductor, dijo Balaam. Se lesionó cuando intentaba volver a subir a la máquina, explicó Balaam. Algunos miembros de la familia de Renner estaban con él cuando resultó herido.

Un portavoz de Renner le dijo previamente a CNN que sufrió “traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas”. Hasta el momento, el actor se ha sometido a dos cirugías relacionadas con las lesiones, dijo a CNN una fuente cercana al actor.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.