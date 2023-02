Gloria Trevi responde a demanda en su contra, dice que la acusan de delitos que no cometió

(CNN Español) – Tras casi 19 años de su liberación y absolución, Gloria Trevi vuelve a ser nombrada en una demanda…

(CNN Español) – Tras casi 19 años de su liberación y absolución, Gloria Trevi vuelve a ser nombrada en una demanda por dos casos de presunto abuso a menores.

La demanda, presentada el 30 de diciembre de 2022 en la Corte Superior del condado Los Ángeles, en California, alega que la cantante habría supuestamente participado en un esquema de preparar a dos niñas que luego sufrirían abuso sexual.

La demanda, que no nombra explícitamente a Gloria Trevi, hace referencia a la cantante como una “estrella de pop mexicana” y nombra a dos de sus discos, “Tu ángel de la guarda” y “Me siento tan sola”.

Según un documento de la demanda obtenido por CNN, las demandantes tenían 13 y 15 años al momento de los supuestos actos de abuso sexual y físico que sufrieron.

Agregan que Trevi, junto a su productor “usaron su papel, estatus y poder como una estrella del pop mexicana conocida y exitosa y un famoso productor para obtener acceso a ellas, prepararlas, manipularlas, explotarlas y obligarlas a tener contacto sexual con ellos a lo largo de los años”.

La acusación, que no nombra a Sergio Andrade de manera directa, indica que el acusado “es un individuo adulto de sexo masculino” y “fue uno de los productores musicales más exitosos de México”. La demanda indica también que el acusado produjo un álbum de Trevi que fue dado a conocer en 1994. Se trata del disco “Más turbada que nunca”, que según la página Discog, Andrade fue su productor.

Andrade también fue el productor de los dos discos que la demanda menciona como contemporáneos a la época en que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, entre 1990 y 1992.

La demanda fue presentada en el condado Los Ángeles porque algunos de los actos que se alegan fueron presuntamente perpetrados en el estado de California, indica el documento.

Gloria Trevi respondió a los alegatos la madrugada del viernes a través de un post en Instagram. La cantante dijo que está siendo acusada injustamente de delitos que no cometió.

“Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente, mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, dice la cantante, en referencia a su absolución en 2004 por un juzgado de Chihuahua.

CNN contactó a la Corte Superior del condado Los Ángeles para conocer si los acusados tienen representación legal y, por el momento, dice la corte, no hay información al respecto.

CNN también trató de localizar un contacto o la representación legal de Andrade, pero no obtuvo éxito en la búsqueda. La única presencia en línea de Andrade es su canal de YouTube, el cual indica que el último video que compartió el productor fue en 2017.

La cuenta de Twitter relacionada con el productor y que aparece en la cuenta de YouTube de Andrade, fue eliminada, según indica la red social.

El último paradero conocido de Andrade es México, donde vivía, pero según la prensa mexicana no se puede determinar si aún reside allí.

¿De qué acusan a Gloria Trevi?

La demanda acusa a Gloria Trevi de supuestamente ganar la confianza de las dos demandantes al hacerse su amiga para luego incitarlas a satisfacer las solicitudes de su entonces productor.

La demanda detalla una supuesta conversación entre Trevi y una de las demandantes indicando que debía hacer lo que el productor de Trevi le indicara para seguir trabajando en el grupo de bailarinas de la estrella mexicana.

“No quiero que te vayas, tienes que ir a hablar con [el productor], hacer lo que sea necesario, lo que sea que te pida, por favor hazlo, porque quiero que te quedes. Imagínate si te vas, perderás esta oportunidad y ahora somos tan buenas amigas, no quiero perderte, no quiero perderte”, indica la demanda.

El productor supuestamente le pidió a la demandante, en ese entonces de 16 años, que tuviese relaciones sexuales con él.

La segunda demandante presenta un testimonio similar al de la primera demandante, en donde Trevi supuestamente ganaba su confianza a través de una amistad. Esta tenía 13 años al momento de entrar en contacto con Trevi y su equipo. La demanda indica que los supuestos abusos sexuales comenzaron a ocurrir cuando la demandante tenía 14 años.

Según el documento, la segunda demandante se casó con el productor de Trevi, en una maniobra que el hombre realizó para no devolver la custodia de la entonces menor a su madre.

Los hechos descritos en la demanda ocurrieron entre 1989 y el año 2000.

La trama Andrade-Trevi

Gloria Trevi fue anteriormente acusada de rapto y corrupción de menores.

En 1999 la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, en México, emitió una orden de detención contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas.

Los tres fueron arrestados en Brasil el 13 de enero de 2000.

Trevi cumplió parte de su condena entre Brasil y México. La cantante pasó 4 años, 8 meses y 8 días tras las rejas. Fue absuelta en 2004 por un juez de Chihuahua.

En entrevista con CNN en 2004, Trevi dijo que estar presa “humanamente fue una injusticia y gracias a Dios al final por lo menos, por medio de las leyes allá en México hubo un reconocimiento del error que se cometió”.

“Durante esos años me robaron pero yo no me dejé robar lo más importante que era poder componer una canción, poder soñar, poder viajar con la imaginación”.

En la entrevista, realizada semanas después de su liberación y como parte de la promoción de su disco “Cómo nace el universo”, Trevi afirma que las historias que la llevaron a la cárcel fueron manipuladas.

“Yo quiero que quede muy claro, yo nunca le hice daño a absolutamente nadie y las historias que se contaron fueron muy manipuladas, muy exageradas y llenas de mentiras”, dijo la cantante.

En 2018, durante la ceremonia televisada de los premios Latin American Music Awards, Trevi habló sobre esta etapa de su vida.

“Cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez. Porque así, a veces, condenando a una mujer, ocultan los crímenes contra otras”, dijo la cantante.

“Mi abusador hoy por hoy está libre y él no solo me hizo daño a mí sino a muchas otras jóvenes. Y muy probablemente lo sigue haciendo. Dicen que una mentira de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no… yo no fui su cómplice, yo tenía 15 años con una mentalidad de 12, cuando conocí al gran productor quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños”, dice Trevi sobre el momento en el que conoció a Sergio Andrade.

“Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos, y fueron 17 años de humillaciones”, agregó la cantante.

Andrade, quien en 2005 se declaró inocente de los señalamientos, fue condenado y cumplió una sentencia de 7 años y 10 meses. El productor fue absuelto en 2007 por un juez de Chihuahua, en México, de los cargos de rapto, violación agravada y corrupción de menores.

