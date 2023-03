Estrenos musicales de la semana: Rosalía lanza “LLYLM”, Rauw Alejandro y Daddy Yankee colaboran en “Panties y brasieres” y Danny Lux lanza “El hombre perfecto”

(CNN Español) – Esta semana, los estrenos musicales están liderados por la estrella española Rosalía quien lanzó “LLYLM”, o Lie…

(CNN Español) – Esta semana, los estrenos musicales están liderados por la estrella española Rosalía quien lanzó “LLYLM”, o Lie Like You Love Me en inglés, miente como si me quisieras, en español.

También figuran en nuestra lista Rauw Alejandro en colaboración con Daddy Yankee, lo nuevo de Andrés Cepeda y otra colaboración, la de Las Villa con Llane.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más destacados. Mira la lista de estos estrenos musicales y sus videos.

Estrenos musicales de la semana

Rosalía, “LLYLM”

La cantante española Rosalía ya lo venía advirtiendo en su cuenta de TikTok desde el 9 de enero: una nueva canción estaba por venir y tendría letra en inglés.

Y antes de que terminara el mes, ¡lanzamiento! Precisamente este encabeza nuestra lista de estrenos musicales de la semana.

Rosalía dio a conocer el viernes su tema “LLYLM”, o como dijimos anteriormente, Lie Like You Love Me.

La canción es la primera que presenta este 2023 y desde el lanzamiento de la edición deluxe de su tercer disco, “Motomami”.

En esa producción ya nos daba una probadita del uso del Spanglish en sus canciones, en Saoko, Hentai y CUUUUuuuuuute entrelaza palabras y frases en inglés con sus líricas en español.

En este tema, sin embargo, el coro entero es inglés. La canción habla de un amor quizás imposible, en el que una mujer le pide a un hombre que la quiera como ella lo quiere a él.

El sonido de este sencillo se aproxima más al pop anglosajón, pero Rosalía no dejó sus orígenes: sus palmas flamencas se escuchan a lo largo del tema.

Rauw Alejandro y Daddy Yankee, “Panties y brasieres”

Si eres seguidor de Rauw Alejandro sabrás que la canción número 7 de su más reciente disco “Saturno” es un audio de 19 segundos, en donde se escuchan unas ondas pero no tiene música en lo absoluto.

Esta espectacular campaña de suspenso terminó esta semana cuando el puertorriqueño anunció “Panties y brasieres”, el track 7 del disco, una colaboración con el líder del reguetón Daddy Yankee.

El tema se grabó antes de que Daddy Yankee anunciara que “Legendaddy” sería su despedida de la música.

¿Estamos ante la coronación de un nuevo rey del género?

Andrés Cepeda, “No sé querer”

El cantante colombiano Andrés Cepeda regresa a nuestros estrenos musicales con “No sé querer”, su nuevo sencillo.

Cepeda, a piano y voz, canta el fin de una relación.

“No sé querer es una canción de despedida. Una persona que dice adiós recordándole a su ahora expareja, que lo ha marcado profundamente, que no sabe cómo hacer para enamorarse de nuevo, que lo que sabe del amor es gracias a ella, que nunca la olvidará y que siempre va a estar ahí para ser parte principal de la memoria afectiva en su corazón”, compartió Cepeda a través de un comunicado.

La canción fue coescrita por Axel y Claudia Brant.

DannyLux, “El hombre perfecto”

Una de las sensaciones de la generación Z, DannyLux, entra en nuestra lista con “El hombre perfecto”. La romántica canción fusiona el sonido de DannyLux con la bachata.

“Siento que cuando estaba escribiendo este tema no sentía que era suficiente, que no era el chico que mi novia quería, así que convertí esos sentimientos en una canción. Además, quería hacer algo que la gente pudiera bailar y quería hacer mi propia versión de una bachata, y así es como surgió esta canción”, dijo DannyLux a través de un comunicado.

DannyLux se presentará este año en uno de los festivales musicales más seguidos de Estados Unidos, Coachella.

Las Villa y Llane, “Bendita”

Cerramos nuestra lista de estrenos musicales con otra colaboración con triple carga colombiana: Las Villas y Llane.

El tema es una mezcla entre el reguetón y el pop tradicional. “Bendita” es el primer sencillo de Las Villa en este 2023. El sencillo también será parte del primer álbum de las mellizas, “Eclipse”.

“Es una canción de amor la cual habla sobre la sensación de haber encontrado a la persona correcta, a tu media naranja o simplemente a la persona que habías esperado desde hace tanto tiempo”, de esta manera se expresaron las mellizas sobre el significado detrás del sencillo en un comunicado.

Otros estrenos musicales de Zona Pop CNN

Camilo y Camila Cabello, “Ambulancia”

El cantante colombiano Camilo presentó esta semana el video oficial de “Ambulancia”, su colaboración con Camila Cabello. El tema es parte del tercer disco de Camilo, “De adentro pa’ fuera”, el cual está nominado a los premios Grammy 2023 en la categoría mejor álbum de pop latino.

Ysrael Barajas, “Si Dios conmigo, quién contra mi”

La promesa del regional mexicano, Ysrael Barajas, lanza su primer sencillo del año y se trata de una despedida a un amigo.

“Yo hago música porque sé que los chamaquitos necesitan escuchar historias reales y diferentes y creo que mi música es así, porque hago las cosas con corazón”, dijo Barajas a través de un comunicado.

Immasoul, “A tu lado”

Immasoul es una de las pocas cantantes latinas que se han sumergido de lleno en el afrobeat. En este tema, la cantante mexicana mezcla ese género con sonidos del dancehall y el reguetón.

Christian Nodal feat. Tini, “Por el resto de tu vida”

Esta es la primera colaboración entre Tini y Nodal. El tema es una fusión de bolero y trap. El tema fue compuesto entre Nodal, Edgar Barrera y Elena Rose. La canción será parte del próximo disco de Nodal.

KYEN ES feat. Maffio, “Sopita”

Christian Alicea, “Sube Tela”

Majo Aguilar, “Triste recuerdo”

Melina León, “Pa’ tipos como tú”

Marc Seguí, “Plaza en el cielo” (EP)

Yemil feat. Cosculluela “Me Baja Me Sube”

Leonardo Aguilar, “No puedo caer”

La Santa Cecilia, “Almohada”

Juan Magán, David Cuello, “PEM”

CLAUDY-O, “Ojos”

Bernier, Alejo, “Tratemos”

