(CNN) — ¿Cuál es el mejor estado para que un hombre se divorcie?

Desmembramiento y las mejores formas de deshacerse de un cuerpo.

¿Pueden acusarte de asesinato sin un cuerpo?

Estas son solo algunas de las búsquedas en Google que, según los fiscales, Brian Walshe hizo en los días previos y posteriores a presuntamente asesinar a su esposa Ana, desmembrarla y deshacerse de sus restos en contenedores de basura en los suburbios de Boston.

La fiscal Lynn Beland leyó en voz alta los inquietantes registros ante la corte, durante la audiencia en la que Brian Walshe, de 47 años, fue acusado de asesinato y de desenterrar un cadáver sin autorización. Previamente, lo habían acusado de engañar a los investigadores en el caso de la desaparición de su esposa. Walshe se declaró inocente de todos los cargos y su abogado defensor sugirió que las pruebas en su contra no eran sólidas.

Acusan a Brian Walshe de asesinar y desmembrar a su esposa, Ana Walshe, según la Fiscalía

A excepción de una, todas las búsquedas en Google se realizaron después de que Ana Walshe fuera vista por última vez el 1 de enero y antes de que el lugar en el que ella trabaja reportara su desaparición el 4 de enero.

Misty Marris, abogada defensora, le dijo a CNN que las búsquedas en Google “realmente les dieron a los investigadores un mapa de qué buscar y dónde buscar”.

En específico, las búsquedas revelaron a los fiscales el enfoque de Brian Walshe en el desmembramiento y la eliminación de un cuerpo, así como una idea de su motivo, incluida una búsqueda sobre divorcio y otra sobre herencia, dijo Marris.

“La historia realmente se ha ido formando, y esas búsquedas en Google fueron esenciales para armar las piezas”, dijo.

John Miller, jefe de policía y analista de inteligencia de la CNN, dijo de manera similar: “Básicamente, plasma las preguntas de su plan en las búsquedas de Google, como alegan los fiscales”.

Además de la naturaleza desagradable de las búsquedas, algunas de ellas se realizaron en el iPad de su hijo, dijo la fiscal.

Brian Walshe en su comparecencia este miércoles en el Tribunal de Distrito de Quincy acusado de asesinato y desenterrar un cuerpo sin autoridad. Crédito: WBTS

Esta es una cronología de las búsquedas de Google que se mencionaron ante la corte durante la lectura de cargos contra Brian Walshe el miércoles, junto con lo que los fiscales dicen que estaba haciendo en ese momento:

27 de diciembre:

¿Cuál es el mejor estado para que un hombre se divorcie?

1 de enero: Brian y Ana Walshe se acostaron alrededor de la 1 o 1:30 a.m. después de celebrar el año nuevo con un amigo, dijo él a los investigadores, según se lee en una declaración jurada. Brian Walshe le relató a la policía que Ana Walshe se fue temprano esa mañana a su trabajo en la ciudad de Washington, dice la declaración jurada, pero no hay evidencia de que ella haya salido de la casa.

4:55 a.m. – ¿Cuánto tiempo pasa antes de que un cuerpo comience a oler mal?

4:58 a.m. – ¿Cómo evitar que un cuerpo se descomponga?

5:47 a.m. – 10 formas de deshacerse de un cadáver si realmente necesitas hacerlo

6:25 a.m. – Por cuánto tiempo tiene alguien que estar desaparecido para heredar

6:34 a.m. – ¿Puedes tirar partes del cuerpo?

9:29 a.m. – ¿Qué hace el formaldehído?

9:34 a.m. – ¿Cuánto dura el ADN?

9:59 a.m. – ¿Se puede hacer la identificación de restos parciales?

11:34 a.m. – Desmembramiento y las mejores formas de deshacerse de un cuerpo.

11:44 a.m. – ¿Cómo limpiar la sangre del piso de madera?

11:56 a.m. – Luminol para detectar sangre.

1:08 p.m. – ¿Qué sucede cuando pones partes del cuerpo en amoníaco?

1:21 p.m. – ¿Es mejor guardar la ropa de la escena del crimen o lavarla?

2 de enero: Brian Walshe viajó a un Home Depot y pagó US$ 450 en efectivo por suministros, incluidos trapeadores, un balde, gafas protectoras, lonas, un hacha y bicarbonato de sodio, según los fiscales.

12:45 p.m. – Sierra para metales mejor herramienta para desmembrar.

1:10 p.m. – ¿Se puede acusar de asesinato sin cuerpo?

1:14 p.m. – ¿Puedes identificar un cuerpo con dientes rotos?

3 de enero:

1:02 p.m. – ¿Qué le sucede al cabello de un cadáver?

1:13 p.m. – ¿Cuál es la tasa de descomposición de un cuerpo encontrado en una bolsa de plástico en comparación con una superficie en el bosque?

1:20 p.m. – ¿Puede el bicarbonato de sodio ocultar o hacer que un cuerpo huela bien?

