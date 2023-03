Estados afectados en EE.UU. por tormenta invernal: aquí habrá hielo y peligrosas condiciones en las carreteras

(CNN Español) — Una tormenta invernal está afectando algunas partes del sur y centro de Estados Unidos, lo cual ya…

(CNN Español) — Una tormenta invernal está afectando algunas partes del sur y centro de Estados Unidos, lo cual ya ha ocasionado el cierre de carreteras y escuelas debido a las peligrosas condiciones ocasionadas por el clima.

Más de 40 millones de personas, desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental, están bajo diversas formas de alerta de tiempo invernal, incluidas advertencias de peligrosas acumulaciones de hielo que ya están convirtiendo las carreteras en una pesadilla, sobre todo en Texas.

El peligro en las carreteras se hizo aún más latente luego de que el Departamento de Bomberos en Austin, Texas, confirmara este martes la muerte de una persona tras un choque múltiple de 10 automóviles. En Arlington también se confirmó la muerte de una persona en una autopista.

Si bien las áreas impactadas por la tormenta verán diversas amenazas relacionadas con las bajas temperaturas (como nieve, aguanieve o lluvia helada), la principal preocupación es el hielo.

Se espera que la tormenta invernal traiga condiciones peligrosas este martes y miércoles.

Los estados en EE.UU. afectados por la tormenta invernal

Texas

Texas se enfrentará a condiciones generalizadas de hielo, con la mayor acumulación llegando probablemente este martes por la tarde hasta el miércoles por la mañana. Para el jueves por la mañana, grandes partes de Texas tendrán entre 6 a 19 milímetros en acumulación de hielo.

Varias ciudades de Texas -entre ellas Dallas, San Antonio, San Angelo y Waco- están bajo advertencia de tormenta invernal.

Los conductores en Dallas, San Antonio y Austin pueden esperar condiciones peligrosas en las carreteras.

Se espera que este martes sea el día más difícil para conducir, ya que los puentes y las carreteras de Texas estarán congelados, según la oficina del servicio meteorológico de Fort Worth. Se han cerrado carreteras en todo el estado mientras los equipos de emergencia se despliegan para ayudar a los automovilistas.

Una mezcla de hielo cubre la autopista 114 en Roanoke, Texas, el lunes. (Crédito: Lola Gomez/The Dallas Morning News vía AP)

También se pronostica una importante formación de hielo de alrededor de 13 milímetros en las carreteras de Austin, San Angelo y Dallas, mientras que San Antonio puede ver hasta 2,5 milímetros de hielo.

Varios distritos escolares del área de Dallas-Fort Worth y Austin permanecerán cerrados el martes y se han cancelado más de 400 vuelos con salida en aeropuertos de Texas.

Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi

En Oklahoma City, capital de Oklahoma, se producirá una breve formación de hielo este martes por la mañana, mientras que por la tarde habrá una importante formación de hielo en el centro de Arkansas y el oeste de Tennessee.

Los residentes de Oklahoma City están bajo un aviso de tiempo invernal hasta este miércoles por la tarde, con la posibilidad de hasta 5 milímetros de hielo.

En Arkansas, la gobernadora Sarah Huckabee Sanders declaró este lunes el estado de emergencia y activó los equipos estatales de apoyo para el tiempo invernal de la Guardia Nacional para que estén preparados para ayudar en la respuesta a la tormenta.

“Insto a los habitantes de Arkansas que están experimentando el tiempo invernal a evitar viajar si es posible y prestar atención a las advertencias de los funcionarios locales”, dijo Huckabee Sanders en Twitter.

En el condado de Dyer, Tennessee, las condiciones de hielo llevaron a las autoridades a cerrar el puente de la Interestatal 155, según la patrulla de carreteras.

Entre las ciudades bajo advertencia de tormenta de hielo se encuentran Memphis (Tennessee) y Little Rock (Arkansas).

En general, es posible la formación de 6 milímetros de hielo en una franja que incluye el sur de Oklahoma, Arkansas, el noroeste de Mississippi y partes de Tennessee.

Here’s the #weather snapshot for #Tuesday:- The lead story will be the extensive and dangerous ice event with some sleet from Texas to the Tennessee and Lower Ohio Valleys- A potent system in the Southwest will produce cold rain showers, perhaps a thunderstorm and mountain snow pic.twitter.com/Pzd13Iq4Ea

— National Weather Service (@NWS) January 30, 2023

Kentucky, Virginia Occidental

También se esperan hasta 5 milímetros este martes en Louisville, Kentucky, mientras que Charleston, Virginia Occidental, podría recibir aguanieve de hasta 25 milímetros y hielo de hasta 2,5 milímetros.

Desde la mañana del martes, se registraron lluvias heladas en el sur de Estados Unidos, con acumulaciones de hielo de 2,5 a 7,5 milímetros registradas en partes de Kentucky, Arkansas y Texas desde este lunes.

Con información de Tina Burnside, Joe Sutton, Raja Razek, Rob Shackelford y Derek Van Dam, de CNN.

