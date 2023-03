El sobrino de Michael Jackson interpretará al cantante en una nueva película biográfica

(CNN) — Jaafar, un sobrino de Michael Jackson, interpretará a su tío en una película biográfica sobre la estrella del…

(CNN) — Jaafar, un sobrino de Michael Jackson, interpretará a su tío en una película biográfica sobre la estrella del pop, anunció el estudio Lionsgate este lunes.

Jaafar, de 26 años, es hijo de Jermaine Jackson, y dijo en Twitter que se sentía “honrado” por dar vida a la historia de su tío.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon. Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023

La película, titulada “Michael”, se está realizando con la cooperación de la familia y el fondo legal del patrimonio de Jackson, y ofrecerá “al público un retrato en profundidad del hombre y hermano que se convirtió en el Rey del Pop”, dijo un comunicado de la familia Jackson en febrero del año pasado.

La producción de la película, que será dirigida por Antoine Fuqua, producida por Graham King de “Bohemian Rhapsody” y escrita por el tres veces nominado al Oscar John Logan, comenzará este año. CNN se comunicó con Lionsgate para obtener más detalles.

La familia Jackson expresó su apoyo a la elección del elenco, y el hijo de Michael, Prince, dijo que Jaafar “encarna” en gran parte a su padre.

“Sinceramente, no podría estar más feliz y orgulloso por él, ha estado trabajando duro y sé que hará un trabajo increíble”, escribió Prince en Instagram. “Estoy seguro de que todos haremos todo lo posible para mostrarle al mundo una parte de mi padre que nunca han visto y que merecen ver”.

Jackson, cuyos éxitos incluyen “Thriller”, “Smooth Criminal” y “Billie Jean”, murió en 2009 a los 50 años.

Su legado se ha visto empañado por una serie de acusaciones de abuso sexual infantil y un documental de 2019 “Leaving Neverland”, en donde dos hombres decían haber sido sexualmente abusados por Jackson durante un período de varios años cuando eran niños.

La familia de Jackson y el fondo de Jackson desmienten las acusaciones y defienden testimonios jurados anteriores de los protagonistas de la película en los que decían que Jackson no había abusado de ellos.

