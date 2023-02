El príncipe Harry acusa a la “peligrosa” reina consorte Camila de filtrar historias de la realeza a la prensa

(CNN) — El príncipe Harry ha sumado más acusaciones sobre el funcionamiento interno de la realeza británica antes de la…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El príncipe Harry ha sumado más acusaciones sobre el funcionamiento interno de la realeza británica antes de la publicación de su libro biográfico “Spare”, que saldrá al mercado este martes, preparando el escenario para una semana explosiva para la familia real mientras navegan por sus revelaciones altamente publicitadas.

En dos entrevistas con las cadenas británica y estadounidense ITV y CBS, respectivamente, el duque de Sussex habló de la muerte de su madre, la princesa de Gales; su desdén por la prensa británica; su ira por el trato hacia su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, y las consecuencias posteriores con su familia desde que se casaron.

En declaraciones a 60 Minutes de CBS este domingo, el príncipe Harry acusó a Camila, la reina consorte, de filtrar historias sobre la familia a los medios británicos como parte de su campaña para “rehabilitar” su imagen. Dijo que no había hablado con su hermano, el príncipe William, no con su padre, el rey Carlos III, durante “un tiempo”, y agregó que “la pelota está en su cancha” cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación.

El Palacio de Buckingham se ha negado repetidamente a comentar sobre el contenido del próximo libro biográfico del príncipe Harry, que ha sido objeto de filtraciones que detallan algunas de sus afirmaciones más controvertidas. CNN no ha visto una copia del libro, pero ha solicitado una copia anticipada de la editorial Penguin Random House.

Las entrevistas de Harry se produjeron horas antes de la publicación de su libro biográfico este martes a la medianoche, hora de Londres (7 p.m., hora del este de este lunes), mientras el príncipe Harry continúa rechazando lo que él llama “la institución”, revelando su perspectiva sobre la vida dentro de la familia real.

El príncipe Harry dice que las historias “atroces y horribles” han sido impulsadas desde el palacio para generar presión

Las palabras que habrían llevado a la agresión física entre William y Harry 5:35

El príncipe Harry y Camila, reina consorte

Hablando con Anderson Cooper en CBS, el príncipe Harry dijo que tanto él como su hermano, el príncipe William, le habían pedido al ahora rey Carlos III que no se casara con Camila.

“No creíamos que fuera necesario. Pensamos que iba a causar más daño que bien y que si ahora estaban juntos, eso seguramente sería suficiente”.

Pero dijo que los hermanos finalmente aceptaron la idea: “Queríamos que fuera feliz. Y vimos lo feliz que estaba con ella”.

Sin embargo, el duque de Sussex agregó que Camila era “peligrosa” porque la prensa la había catalogado como una “villana” por su papel en el colapso del matrimonio de sus padres y necesitaba “rehabilitar su imagen”.

“Eso la hizo peligrosa por las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y hubo voluntad abierta en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia basada en la jerarquía, y con ella, en camino a convertirse en reina consorte, habría afectados por eso”, dijo el príncipe Harry.

La entrevista de CBS incluyó una referencia a la biografía de Harry cuando, según los informes, escribió sobre ser “sacrificado” en el “altar personal de relaciones públicas” de Camila.

El príncipe Harry añadió este lunes que no ha hablado con Camila “hace mucho tiempo”, pero agregó en una entrevista en Good Morning America de ABC que no la ve como “una madrastra malvada”.

Cuando se le preguntó sobre su relación con la segunda esposa de su padre, el rey Carlos III, Harry respondió: “No hemos hablado en mucho tiempo”.

Pero agregó: “Amo a cada miembro de mi familia, a pesar de las diferencias, así que cuando la veo, somos perfectamente agradables el uno con el otro”.

“Ella es mi madrastra. No la veo como una madrastra malvada. Veo a alguien que se casó con esta institución y ha hecho todo lo posible para mejorar su propia reputación y su propia imagen, por su propio bien”, continuó.

A modo de explicación, el duque le dijo a Cooper: “Si te hacen creer, como miembro de la familia, que estar en la portada, tener titulares positivos, historias positivas escritas sobre ti, mejorará tu reputación o aumentará las posibilidades de que el público británico te acepte como monarca, entonces eso es lo que vas a hacer”.

Camila se casó con el entonces príncipe Carlos en 2005, ocho años después de la muerte de su primera esposa, Diana, princesa de Gales. Los dos habían estado involucrados románticamente de forma intermitente durante décadas, y Diana una vez se refirió a Camila como la tercera persona en su matrimonio.

ANÁLISIS | El silencio de la familia real es ensordecedor ante la filtración del nuevo libro del príncipe Harry

El rey Carlos III y Camila, la reina consorte, saludan al salir de la abadía de Dunfermline en Escocia. Crédito: Andrew Milligan/Pool/Getty Images

La relación del príncipe Harry con el Palacio de Buckingham y la prensa británica

En la entrevista y en extractos de su biografía compartidos por ITV, el duque de Sussex se refirió a la prensa británica como un “antagonista” que quería “crear tanto conflicto como fuera posible”.

“Lo más triste de eso es que ciertos miembros de mi familia y las personas que trabajan para ellos son cómplices de ese conflicto”, agregó.

Afirmó que la “filtración” y la “plantación de historias” por parte de “una fuente real” a la prensa “no es de una persona desconocida, es el palacio que informa específicamente a la prensa, pero cubre sus huellas al no ser identificado”.

El príncipe Harry agregó que piensa que “eso es bastante impactante para la gente”.

“Especialmente cuando te das cuenta de cuántas fuentes del palacio, personas con información privilegiada del palacio, altos funcionarios del palacio, cuántas citas se atribuyen a esas personas, algunas de las cosas más atroces y horribles se han dicho sobre mí y mi esposa, completamente toleradas por el palacio porque vienen del palacio, y esos periodistas han sido literalmente alimentados con esa narrativa sin siquiera venir a nosotros, sin ver o cuestionar el otro lado”.

El príncipe Harry se hizo eco de esos sentimientos con Cooper de CBS, y agregó que incluso a la temprana edad de 12 años, sentía resentimiento hacia los medios británicos.

“Era obvio para nosotros cuando éramos niños la parte de la prensa británica en la miseria de nuestra madre y tenía tanta ira dentro de mí que, afortunadamente, nunca le expresé a nadie”, dijo. “Pero recurrí a beber mucho. Porque quería adormecer el sentimiento, o quería distraerme de… lo que sea que estuviera pensando. Y yo, ya sabes, también recurriría a las drogas”.

Harry compara a Meghan con Diana y critica el “sesgo inconsciente” de la realeza en un documental de Netflix

El dolor del príncipe Harry tras la muerte de su madre

En ambas entrevistas, el príncipe Harry habló sobre cómo los paparazzi persiguieron a su madre, recordando la noche traumática en que su padre les dijo que la princesa Diana había muerto a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico.

“Realmente pienso en cuántas horas había estado despierto. Y la compasión que tengo por él, como padre que tiene que sentarse con eso durante muchas, muchas horas, llamando a sus amigos, tratando de resolver, ¿cómo diablos les digo esto a mis dos hijos?”.

Harry dijo que nunca quiere verse obligado a hacer lo mismo.

“No quiero que la historia se repita. No quiero ser un padre soltero. Y ciertamente no quiero que mis hijos tengan una vida sin una madre o un padre”, dijo el príncipe Harry a Bradby de ITV.

Diana murió en 1997, cuando el automóvil en el que viajaba se estrelló dentro de un túnel de París. El príncipe Harry tenía 12 años en ese momento. Harry le dijo a Cooper que sus recuerdos de los días que siguieron son borrosos, pero recuerda haber visto la multitud de personas afuera del Palacio de Buckingham que vinieron a ofrecer sus condolencias.

“Creo que es extraño, porque nos veo a William y a mí sonriendo”, dijo. “Recuerdo la culpa que sentí… El hecho de que las personas con las que nos reuníamos mostraban más emoción de la que nosotros mostrábamos, tal vez más emoción de la que nosotros sentíamos”.

El príncipe Harry le dijo a Cooper que “se negó a aceptar que ella se había ido” y durante “muchos años” creyó que había decidido desaparecer.

El duque de Sussex dijo que solo lloró una vez que el ataúd de su madre cayó al suelo. “Esa fue la primera vez que realmente lloré… nunca hubo otro momento”, dijo.

La muerte de la reina Isabel

El príncipe Harry también recordó los acontecimientos en torno a la muerte de su abuela, la reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral. El duque estaba en un evento benéfico en Londres cuando el palacio anunció que la reina estaba bajo supervisión médica.

“Le pregunté a mi hermano – le dije, “¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo van a llegar Kate y tú allá? Y luego, un par de horas más tarde… todos los miembros de la familia que viven en el área de Windsor y Ascot estaban saltando juntos en un avión, un avión con 12, 14, tal vez 16 asientos”, dijo. “No fui invitado”.

Recordó haber pasado tiempo con la reina en su dormitorio después de su muerte.

“Estaba muy feliz por ella. Porque ella había terminado con la vida. Había completado la vida y su esposo la estaba esperando. Y los dos están enterrados juntos”, dijo el príncipe Harry.

La relación del príncipe Harry con su hermano William

A pesar de la relación fracturada entre los dos hermanos, el príncipe Harry le dijo a Cooper que amaba a William “profundamente”.

“Mi hermano y yo nos amamos. Lo amo profundamente”, dijo el duque de Sussex. “Ha habido mucho dolor entre nosotros dos, especialmente en los últimos seis años”.

Agregó que nada de lo que ha escrito “tiene la intención de lastimar a mi familia”.

“Pero da una imagen completa de la situación a medida que crecíamos, y también aplasta la idea de que de alguna manera mi esposa fue la que destruyó la relación entre estos dos hermanos”, dijo el príncipe Harry.

Cuando se le preguntó en una entrevista en Good Morning America de ABC si sentía que tenía alguna responsabilidad por la ruptura de su relación con su hermano, el príncipe William, el príncipe Harry respondió: “Sin duda, estoy seguro”.

“Pero lo que la gente no sabe es el esfuerzo que he hecho para resolver esto en privado, tanto con mi hermano como con mi padre”, agregó.

OPINIÓN | Por qué el príncipe Harry no puede dejar de compartir demasiado

Príncipe Harry alega haber sido agredido por su hermano 0:41

El título del libro de “Spare” es una referencia a la frase “un heredero y un repuesto”, un dicho en el Reino Unido que se refiere a la necesidad de tener un hijo para heredar un título aristocrático. Harry era el siguiente en la línea de sucesión al trono británico después de William hasta que nacieron los hijos de William; ahora es el quinto en la línea de sucesión.

La tensa relación entre los hermanos ha sido un tema común en los extractos filtrados del libro y en las entrevistas con los medios de Harry, que revelaron profundas divisiones entre los hermanos.

Quizás la revelación más incendiaria que surgió fue la afirmación del príncipe Harry de una pelea con el príncipe de Gales durante una discusión sobre su esposa en 2019, como describió al leer un extracto de su libro biográfico en ITV el domingo.

El príncipe Harry dijo que su hermano nunca trató de disuadirlo de casarse con Meghan, pero expresó algunas preocupaciones y le dijo: “’Esto va a ser muy difícil para ti’”, recordó el príncipe Harry durante su entrevista con Bradby.

“Todavía hasta el día de hoy no entiendo realmente de qué parte de lo que estaba hablando”, continuó el príncipe Harry. “Tal vez predijo cuál iba a ser la reacción de la prensa británica”.

La decisión de escribir el libro y las consecuencias de la familia

El duque de Sussex también le contó a Bradby de ITV sobre su decisión de escribir el libro, diciendo: “Son 38 años de mi historia contada por tantas personas diferentes, con un giro y una distorsión intencionales. Me pareció un buen momento para contar mi propia historia y poder hacerlo por mí mismo. De hecho, estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de contar mi historia porque es mi historia para contar”.

El príncipe Harry señaló que durante los últimos seis años ha tratado de resolver sus preocupaciones con su familia en privado.

“Nunca fue necesario llegar a este punto. He tenido conversaciones, he escrito cartas, he escrito correos electrónicos, y todo es simplemente, ‘No, esto no es lo que está pasando. Tú te lo estás imaginando’”, dijo.

“Eso es realmente difícil de aceptar. Y si se hubiera detenido, en el momento en que huí de mi país de origen con mi esposa y mi hijo temiendo por nuestras vidas, entonces tal vez esto hubiera resultado diferente. Es difícil”.

El duque dijo que quiere “reconciliación, pero primero debe haber algo de responsabilidad”, con respecto a su familia.

Harry culpó previamente a la intrusión constante de los medios como un factor estresante crítico para él y su esposa que finalmente los llevó a tomar la decisión de renunciar como miembros de la familia real en 2021.

En un documental de Netflix de seis partes publicado el mes pasado, la pareja dijo que los ataques de la prensa, la falta de acción del palacio para prevenirlos y las crecientes sospechas de la pareja de que la casa real en realidad estaba alimentando a los medios empujaron a Meghan a un lugar oscuro.

“No puedes seguir diciéndome que estoy delirando y que estoy paranoico cuando toda la evidencia está acumulada, porque estaba genuinamente aterrorizado por lo que me iba a pasar”, dijo el príncipe Harry a Bradby de ITV.

“Y luego tenemos un período de transición de 12 meses y todo se duplica. Mi esposa comparte su experiencia. Y en lugar de retroceder, tanto la institución como los tabloides en el Reino Unido intensificaron su narrativa”, agregó.

Aún así, dijo el duque, “el perdón es 100% una posibilidad”.

“Probablemente haya mucha gente que, después de ver el documental y leer el libro, dirá, ¿cómo podrías perdonar a tu familia por lo que han hecho? La gente ya me ha dicho eso. Y dije que el perdón es 100% posible porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan a mí”, dijo el príncipe Harry.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.