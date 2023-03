Demandan a Elon Musk por un tuit sobre Tesla de hace cuatro años. Esto es lo que debes saber

Nueva York (CNN) — Un tuit de hace cuatro años de Elon Musk tiene al CEO de Tesla de regreso…

Nueva York (CNN) — Un tuit de hace cuatro años de Elon Musk tiene al CEO de Tesla de regreso en los tribunales este martes.

Musk, Tesla y otros directivos de la compañía enfrentan una demanda de accionistas por su ahora infame tuit de 2018, en el que dijo que estaba considerando llevar a Tesla a un mercado privado a un precio de US$ 420 la acción. Si el tuit hubiera terminado justo ahí, no seguiríamos hablando al respecto, ni tampoco el magnate se enfrentaría a una demanda que busca daños no especificados.

Pero Musk concluyó con dos palabras que le han costado millones de dólares en multas y honorarios legales: “Financiación asegurada”.

Resultó que, aunque Musk había hablado con ejecutivos del fondo soberano saudí sobre el dinero que necesitaría para llevar a Tesla al sector privado, la financiación estaba todo menos “asegurada”.

Las acciones de Tesla subieron inicialmente un 11% el día de su tuit original, pero nunca llegaron al nivel prometido de US$ 420, alcanzando un máximo ese día de US$ 387,46. Y pronto cayeron muy por debajo del precio de US$ 344 que tenían antes de la publicación, alcanzando los US$ 263,24 un mes más tarde, cuando quedó claro que la financiación no estaba asegurada. Eso provocó la demanda de los accionistas que acaba de llegar a juicio después de más de cuatro años.

Un año después del tuit, las acciones de Tesla pasaron de las pérdidas a las ganancias, en un despunte extraordinario, aumentando un 1.520% desde el día del tuit hasta su máximo histórico en noviembre de 2021. Ese cierre récord de US$ 409,97 equivale a US$ 6.150 por acción, cuando se ajusta por los dos desdoblamientos de acciones desde ese día. Incluso con la caída del 70% de las acciones de Tesla desde ese máximo histórico hasta el cierre del viernes, las acciones siguen un 384% arriba desde el cierre del día del tuit de 2018.

La publicación de Musk también provocó una demanda civil por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de proteger a los inversores exigiendo a los ejecutivos que digan la verdad. En un principio, la entidad pretendía despojarlo de su cargo de CEO de Tesla. Pero en última instancia llegó a un acuerdo con Musk en el que él y Tesla acordaron pagar una multa por US$ 20 millones cada uno, y Musk renunció a su título de presidente de la empresa, pero conservó el de CEO. También exigió que cualquier tuit que enviara con información sustancial sobre Tesla fuera revisado previamente por otros ejecutivos de la empresa.

Posteriormente, Musk admitió que solo aceptó el acuerdo porque seguir luchando habría provocado que los bancos cortaran la financiación que Tesla necesitaba para sobrevivir, que entonces perdía dinero y se enfrentaba a una crisis de liquidez. En una conferencia TED el año pasado, Musk comparó las negociaciones con la SEC con las de alguien que apunta a su hijo con una pistola.

Pero a pesar de sus afirmaciones de tener la financiación asegurada, el juez federal Edward Chen, que lleva el caso que comienza este martes, dijo en un fallo el pasado abril que “ningún jurado razonable podría considerar que los tuits de Musk del 7 de agosto de 2018 eran precisos o no engañosos” y rechazó la solicitud de Musk y otros acusados de que se desestimara el caso antes del juicio.

La semana pasada, Chen también falló en contra de una moción de Musk y otros acusados para que el caso se trasladara a Texas, donde ahora se encuentra la sede de Tesla, en lugar de a San Francisco. Habían argumentado que la atención de los medios sobre Musk y su compra de Twitter hacía imposible encontrar un jurado imparcial en la zona de la bahía de San Francisco, en particular dada la cobertura de sus despidos en Twitter desde que completó la adquisición de la plataforma, y sus puntos de vista sobre permitir tuits que anteriormente podrían haber sido prohibidos por difundir información errónea.

“Un potencial miembro del jurado que ya tiene la opinión de que el Sr. Musk utiliza Twitter de forma inapropiada o no es honesto en la aplicación es poco probable que separe ese sesgo de su evaluación de las pruebas en este caso y emita un veredicto imparcial”, argumentaron los abogados de Musk en la petición de trasladar el juicio. Los abogados de Musk dijeron que las encuestas de 200 posibles jurados encontraron que de 116 ya tenían una opinión negativa de Musk, y solo 26 tenían una opinión positiva de él.

“Los cuestionarios de los jurados refuerzan que el grupo de jurados en este distrito es parcial contra el Sr. Musk, que gran parte de la parcialidad se relaciona directamente con cuestiones de este caso (a saber, el uso y la honestidad del Sr. Musk en Twitter), y que cualquier punto de partida que existiera previamente se ha impulsado y enfatizado por la cobertura mediática de los acontecimientos recientes”, dijeron sus abogados en la presentación. “Estas cifras dejan claro que no es factible formar un jurado imparcial a partir de este grupo de jurados”.

Este es solo el último caso judicial relacionado con Musk. Todavía está a la espera de una decisión en un juicio sin jurado en un caso separado de accionistas celebrado en un tribunal estatal de Delaware que desafía el paquete de compensación que recibió de Tesla y que lo convirtió en la persona más rica del planeta hasta la reciente caída del precio de las acciones de la compañía.

